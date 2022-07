Costa acusa PSD de ter medo do referendo da regionalização

Entornointeligente.com /

António Costa, secretário-geral do PS, considerou este sábado que não se pode deixar de fazer o referendo sobre a regionalização por haver medo de ouvir os portugueses, reagindo à oposição do líder do PSD a esta consulta.

«Não se pode deixar de fazer o referendo porque se tem medo de ouvir os portugueses. Eu até compreendo a posição do PSD, porque de facto, nos últimos anos, cada vez que os portugueses foram ouvidos só disseram coisas que o PSD não gostou que os portugueses tivessem dito», declarou António Costa na intervenção que proferiu na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, que decorre em Ilhavo, Aveiro.

De acordo com o líder socialista e primeiro-ministro, «por uma questão de oportunidade temporal» não deve deixar de se «fazer aquilo que deve ser feito».

Subscrever António Costa salientou que, em 2024, os partidos têm o dever de «avaliar se é ou não oportuno» ouvir os portugueses sobre o processo de regionalização.

