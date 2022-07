Cosecha de arroz del mes de noviembre pende de un hilo

Entornointeligente.com /

Hay miles de hectáreas sin sembrar en Chepo, Darién, Veraguas y Chiriquí debido a los cierres, falta de insumos y combustible

El ritmo de la siembra de arroz corre peligro si persisten los cierres de calle y se impide que se cumpla el cronograma de la producción de este grano. Ojo, las consecuencias no serían para este mes sino para noviembre y diciembre.

La razón es que del 15 de julio al 15 de septiembre, es el lapso donde se da el mayor volumen de siembra de arroz en el país, donde se espera llegar a 45 mil hectáreas, pero esa cantidad puede verse afectada por los cierres que impiden que a los campos lleguen las máquinas, las semillas y demás insumos que se requieren para esa producción.

El director nacional de Agricultura, Reinaldo Solís, puso de ejemplo de que lo que afecte la siembra de julio y agosto, afectará la cosecha de noviembre y diciembre.

El ritmo de la siembra para ese lapso se esperaba fuera de 4 mil a 5 mil por semana y ahora esto puede verse alterado por los cierres, por lo que es necesario que se cumpla con el corredor humanitario y permitan a los productores hacer su trabajo.

El funcionario manifestó que su preocupación recae en que este periodo de siembra, que inició el 15 de julio, el mayor volumen de producción sale de: Chepo, ubicado en Panamá Este, donde a debe sembrar 16 mil hectáreas de lo programado, pero les hace faltan unas 8 mil; en Darién se debe cultivar 11 mil, pero aún le falta completar 6 mil; mientras que en Veraguas debe cultivar 6 mil en este periodo.

‘Me preocupa porque son las áreas donde más se han dado los cierres’, dijo al manifestar que por ejemplo, en Chiriquí se tiene la meta de 21 mil hectáreas para este año y ya llevan 13 mil 400; solo les falta 7 mil.

El funcionario aclaró que para este mes ni agosto no se dará desabastecimiento y si se permite el paso a los insumos tampoco debe haber en los otros meses del año.

Ya hay tres productores en Puerto Armuelles cosechando, pero tenían problemas para llevar el arroz a los molinos. Esto perjudica al productor, ya que un arroz que pasa tres días en un camión le da ‘fiebre’ y pierde su calidad.

Ludgerio Sánchez, presidente de Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí, advirtió que hay cerca de 500 hectáreas, que representan 1 millón de dólares, que corren el riesgo de perderse en los campos porque los arroceros no pueden movilizar las maquinarias para iniciar la cosecha.

Estas 500 hectáreas forman parte de más 37 mil que se han sembrado en lo que va del año para cubrir la demanda de este importante grano. Al mes se consumen 774 mil 563 quintales de arroz en el país.

El productor explicó que desabastecimiento que hay en estos momentos en los supermercado no es por falta de producción, sino porque no pueden comenzar la cosecha y porque no pueden movilizar el grano que están en los molinos.

Agregó que en ese corredor se debe permitir el paso de los cisternas de combustible, porque hay estaciones en Chiriquí donde se ha agotado y por ende la maquinaría no se pueden movilizar a los campos.

