Cortos del golf nacional e internacional

Entornointeligente.com /

Hola Fiebruses. Súper activo el golf nacional e internacional, generándose noticias importantes. De nuevo les traigo un Up and Down ampliado con las principales noticias de la actualidad.

Up and Down: * Que gran evento fue el Puerto Plata Golf Classic by Ashonorte! Un fin de semana de lujo con dos rondas de juego y una competencia de golf nocturno que puso a vibrar a todo el que estaba en el hoyo 7 de Playa Dorada. Nuestro reconocimiento a Carlos Rodolí y Kathy Cedeño, presidente y directora ejecutiva de ASHNORTE, respectivamente, pues junto a su equipo hicieron un evento memorable. Los ganadores están en nuestra web. * Se retira Shanshan Feng. Se va una grande del golf femenino. No solo fue la primera jugadora china en el LPGA Tour (10 victorias), sino que también fue el primer golfista de China (hombre o mujer) en llegar a ser No. 1 del mundo y en ganar un major (Wegmans LPGA Championship 2012). * Por ahí viene el Invitacional Punta Blanca. Este año se dedica a nuestro gran amigo Luis Alcántara, un romanense con una larga data en este deporte. Se espera un torneo exitoso como el que cada año organiza el equipo de Punta Blanca con Antonio Ramis a la cabeza, junto a Angelina Taveras, Tomas Mercedes y Quino Montero. Detalles en nuestra web. * Fiebre de Golf en YouTube. Busque el programa en nuestro canal de YouTube y síganlo. Todo el contenido esta allí para que lo disfruten a su ritmo y a su tiempo. * Playa Dorada Golf Course en su mejor momento. Fufi Reyes y la directiva del club debe estar felices con lo que ha pasado en el campo bajo las manos de su superintendente Aridio y su gran equipo. El campo está en las mejores condiciones que lo he visto en años. * Pat Perez metió reversa. El hombre se salió de la demanda presentada por él y diez jugadores mas contra el PGA Tour. Ah, también el mexicano Carlos Ortiz soltó eso. Ahora quedan 9 que se verán las caras en enero 2024 en ese esperado juicio (si no se resuelve antes). * Felicidades para Rhadamés Peña. Es el campeón de la tercera parada del Tour Canita celebrada en Punta Blanca, ganando con birdie a Willy Pumarol en el primer hoyo de playoff, tras ambos empatar con -12. Si sigue como va, no tengo dudas de colocar a Rhada junto a Don Jack Corrie y Juan -Manita- Campusano como los tres mejores amateurs de la historia en nuestro golf. Y usted, ¿que piensa? * Armen su equipo para el Super 5 Challenge en Metro. El 17 de septiembre es la cita. Si necesitan info, me escriben a mi WhatsApp.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com