Cortes eléctricos son «un dolor de cabeza» para comerciantes

Procesos de pago son más lentos por las fallas DORIANA BORREGO

Mantener las tiendas abiertas al público incluso cuando el servicio eléctrico se mantiene de forma irregular es uno de los más grandes desafíos para los locales que no cuentan con generadores para conservar sus equipos en funcionamiento.

«La idea es estar atentos a cualquier venta que podamos realizar, pero hasta cierto punto es incierto porque si el día no es muy productivo pongo en riesgo mis aparatos y me sale más caro seguir trabajando que estar al margen cuando es los bajones son muy constantes», comentó Gabriela Colmenares, emprendedora.

Agregó que, al contar con un servicio tan inestable, deben lidiar con problemas de conexión en los puntos de venta e incluso para hacer un pago móvil «a veces tengo que decir que solo estoy aceptando efectivo porque no tengo como recibir los pagos por tarjeta, pero no porque no quiera, es que no hay señal, con suerte pasan por el punto, pero a veces son más de 30 minutos de espera y ningún cliente quiere eso».

Comerciantes y trabajadores de locales en los Altos Mirandinos, han manifestado su descontento ante esta nueva normalidad en donde han tenido que acostumbrarse a sobrevivir ante todas las dificultades.

«Intentamos salir adelante siempre, pero a veces los problemas externos nos imposibilitan en gran medida y no tenemos como resolver, un comercio grande con mayores ingresos puede invertir en una planta eléctrica, pero no todos tenemos esa suerte», explicó Ramón Jerez, administrador de una tienda. /ct

