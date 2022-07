Cortes de pelo cómodos y fresquitos que son tendencia

Entornointeligente.com /

Si tienes el pelo largo, en muchas ocasiones resulta complicado sobrevivir a ellas sin sudar de más, a no ser que nos hagamos un recogido veraniego… Sin embargo, otra opción es optar por un buen corte de pelo, ya que se convierte en la opción perfecta para las que no les apetece preocuparse demasiado, pero no quieren renunciar al estilo.

Hacemos una selección de los cortes de pelo que son máxima tendencia este verano 2022 y, sobre todo, que son cómodos y fresquitos.

‘Heartthrob Cut’ Se trata, probablemente, de la versión más corta del clásico bob. Básicamente, tal y como explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera (Santa Cruz de Bezana, Cantabria), la diferencia es que «adopta matices del ‘pixie’ y conforma una silueta en forma de corazón», de ahí su nombre. Además, otras de las peculiaridades es que «la raya en medio separa la melena en dos secciones que se pueden peinar para formar dos pequeños tupés o un acabado pegado a la piel, dando paso a unas capas más largas en las zonas laterales y más cortas en la inferior posterior».

Es un corte de aires noventeros (una estética que, sin duda, arrasa este 2022) que cómodo y fácil de peinar sin esfuerzo. Tal y como explica la experta, sienta bien a los rostros ovalados y triangulares especialmente.

‘Shullet’ y ‘Breakdown mullet’, los mullet reinventados El ‘mullet’ es un tipo de corte que ha triunfado especialmente durante los últimos años. ‘Celebrities’ como Miley Cyrus o Úrsula Corberó, a raíz de su trabajo en La Casa de Papel. Sin embargo, como ocurre con muchas otras tendencias capilares, este peinado ha evolucionado con el paso de los años. «Cuando el ‘mullet’ se mezcla con el ‘shag’, nace el ‘shulle’t. El resultado es un ‘mullet’ suavizado en los contrastes, gracias a las capas y desfilados que hacen que la transición no sea tan brusca». Por otro lado, para las más atrevidas, «este desnivel es mucho más marcado, con lados muy cortos y nucas muy largas. Es el ‘breakdown mullet’», recomienda M.ª José Llata.

Minibob: cuando menos, es más El auge del corte bob es más que un hecho. Se trata de un corte de fácil mantenimiento y que favorece a todo tipo de rostros. Además, una de las grandes ventajas que presenta es que permite muchas variaciones. «Los bob minis y rectos justo a la altura de la barbilla son ideales para cabellos lisos, pero se pueden llevar también con cabellos ondulados», explica Rafael Bueno, con peluquería homónima en Málaga. «En multitud de versiones: texturizados, retros, con efecto ‘lifting’ o despeinados y secados al aire», añade.

Por 20minutos

