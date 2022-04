Corte Suprema de EEUU examina argumentos en caso del programa MPP

Entornointeligente.com /

La Corte Suprema escuchó argumentos sobre el programa «Permanecer en México». La Administración Biden enfrenta críticas por su gestión migratoria.

WASHINGTON DC — La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el martes los argumentos en la lucha legal por el intento del gobierno del presidente Joe Biden de acabar con una política de su predecesor que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México a que sus casos sean resueltos por las cortes migratorias.

Los nueve jueces escucharon y escrutaron a los representantes legales del gobierno de Biden y de los estados de Texas y Missouri, que ganaron una demanda en cortes de primera y segunda instancia para reinstaurar el programa MPP, más conocido como «Permanecer en México», puesto en pie durante el gobierno del presidente Donald Trump.

«No existe una explicación real sobre cómo se beneficiaría el público si más personas que no son admitidas legalmente en EEUU entran en el país en vez de intentar, si es viable, que algunos de ellos permanezcan en México», dijo el juez Brett Kavanugh, quien fue nominado por el expresidente Donald Trump.

Por su parte, la jueza Elena Kega, confirmada durante el gobierno de Barack Obama, expuso que debido a que Washington necesita de la cooperación de México para enviar de vuelta a los migrantes, reinstaurar el MPP «básicamente pone a EEUU a la merced de México».

También lea ¿Cuáles son las reacciones a la restitución del programa Permanecer en México? El día después de asumir la presidencia, Biden decidió acabar con la directriz; sin embargo, su decisión fue desafiada en las cortes por Texas y Missouri, donde obtuvieron un fallo que forzó al gobierno federal a reinstaurar la política. No obstante, desde diciembre, poco más de 3.000 personas han sido inscritas en el programa, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre enero del 2019, cuando el MPP fue instaurado por el gobierno de Trump, hasta que Biden eliminó formalmente la política , casi 70.000 migrantes fueron enviados de vuelta a México. La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, como Humans Rights Watch, que la denuncian por poner a los migrantes en situaciones de riesgo al otro lado de la frontera.

Legisladores republicanos se han posicionado en contra de levantar el programa, acusando a la Administración Biden de crear una crisis en la frontera.

«El país está enfrentándose a una crisis fronteriza por la decisión de la administración de terminar MPP y adoptar una política de fronteras abiertas», escribió el senador Ted Cruz en una carta al presidente Biden.

Migrantes piden fin de una política «cruel» En las afueras de la Corte Suprema, decenas de activistas y migrantes se manifestaron también el martes para pedir al gobierno y la Corte Suprema que acabe con el MPP.

Ray Rodríguez, originario de Cuba, estuvo 11 meses esperando en el norte de México bajo el programa MPP y contó a la Voz de América que se enfrentó a un ambiente hostil e inseguro.

«Es una región muy peligrosa y la población es muy hostil contra los migrantes. En México no hay seguridad (…) No solo de los cárteles sino de inseguridad laboral, de comida», contó Rodríguez.

Para él, es «injusto» que personas que vienen a EEUU a solicitar asilo y vienen «huyendo de incontables traumas» se vean expuestas a situaciones «donde todos esos traumas y esos sufrimientos son multiplicados por las condiciones» que se viven esperando en México.

0:00 0:01:18 0:00 Descargar 240p | 3,5MB 360p | 6,0MB 480p | 10,8MB 720p | 18,6MB 1080p | 37,8MB Humans Right Watch denunció en un informe que las personas solicitantes de asilo han sido «puestas en riesgo de secuestro, extorsión, violación y se les han negado acceso a servicios básicos como educación y salud».

«Hemos visto como EEUU puede dar la bienvenida a las personas con dignidad cuando vienen de países en Europa y estamos pidiendo la misma protección que se le da a los que huyen de Ucrania» a las personas que vienen de otros países, dijo a VOA Guerline Jozef, activista de la Haitian Bridge Alliance.

EEUU ha tomado medidas para agilizar la admisión de ucranianos que buscan pedir asilo en la frontera sur y Washington espera admitir hasta 100.000 refugiados que huyan de la guerra en Ucrania.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha negado que haya un trato preferencial a los solicitantes de asilo o refugiados de este país: «lo que hacemos en cada caso individual es evaluar si una familia ucraniana o de otro país calificada para nuestra autoridad discrecional que da alivio humanitario», dijo el funcionario a la cadena CBS.

Unos 3.300 ucranianos buscaron refugio a través de la frontera sur en marzo, informó la agencia de noticias Reuters.

