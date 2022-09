Corte Suprema confirman victoria de nuevo presidente de Kenia

Entornointeligente.com /

Así fue un fallo del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, el cual es definitivo y no admite apelación.

La Corte Suprema de Kenia confirmó al mediodía de este lunes la victoria del presidente electo William Ruto, tras desestimar las cuestiones clave planteadas por la petición que buscaba anular las elecciones.

La bancada de siete jueces encabezada por la presidenta del Tribunal Supremo Martha Koome, en una decisión unánime, desestimó uno de los principales reclamos por parte de la oposición.

De acuerdo al dictamen hecho público este lunes, Ruto obtuvo el 50 por ciento más un voto según lo declarado por la Comisión Electoral Independiente y de Límites (IEBC, por sus siglas en inglés), lo cual lo confirma como presidente electo.

— The Judiciary Kenya (@Kenyajudiciary) September 5, 2022 La petición principal fue presentada por el candidato presidencial de Azimio, Raila Odinga, quien acusó a la comisión electoral, la IEBC, de manipular los resultados de la votación a favor de Ruto.

La impugnación de Odinga al resultado de las elecciones, en las que venció Ruto con el 50,49 por ciento de los votos, según las cifras anunciadas el día 15 de agosto por el presidente de la IEBC, Wafula Chabukati, se enfocaban en un presunto fraude informático, a través de hacekers.

Tras la confirmación de este lunes, Ruto, de 55 años, será investido como nuevo presidente del país africano el martes de la semana próxima.

— The Judiciary Kenya (@Kenyajudiciary) September 5, 2022 De esta manera, William Ruto se convertirá en el quinto presidente de Kenia desde su independencia en 1963 y reemplazará a Uhuru Kenyatta, quien cumple el segundo y último mandato de cinco años permitido por la Constitución y quien había dado su apoyo a Raila Odinga tras entrar en conflicto con su vicepresidente.

