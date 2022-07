Corte ordena a creador de 'Matarife' rectificar señalamientos contra Álvaro Uribe

Entornointeligente.com /

La Corte Constitucional le ordenó al creador de la serie web ‘Matarife’, Daniel Mendoza Leal, rectificar algunas afirmaciones acerca del expresidente Álvaro Uribe Vélez que no se pudieron comprobar.

El exmandatario presentó una acción de tutela contra el autor de la serie por vulneración de su derecho a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y la dignidad humana.

De acuerdo con la Corte, Mendoza debe hacer la rectificación a través de los mismos medios en los que hizo las acusaciones en contra de Uribe el exmandatario, es decir, sus redes sociales y la misma serie web.

Esta producción audiovisual describe la trayectoria política de Álvaro Uribe y sus supuestos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. En la serie, el director califica al expresidente como «genocida», «narcotraficante» y «paramilitar».

Ahora bien, son varias las acusaciones no comprobadas que Mendoza tendrá que rectificar públicamente. Una de estas es un trino que hizo el 28 de mayo de 2020 y en el cual asegura que «Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para poderlo afirmar hay que ser penalista. No es una exageración. El Aparato Organizado de Poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Eso lo enseña la serie».

Ya en la producción audiovisual deberá retractarse de varias afirmaciones, entre estas la calificación de Uribe Vélez como «el asesino determinador de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano».

Además, deberá rectificar que Uribe «estructuró», «ideó», «dirigió» y «está al frente» de un «aparato organizado de poder», «empresa de la muerte» o «corporación criminal» que estaría compuesto por, entre otros, funcionarios públicos, «organizaciones paramilitares», «narcotraficantes», «bandas sicariales» y «grandes terratenientes colombianos».

Mendoza vinculó al expresidente con «políticas homicidas» y «parámetros de comportamiento homicida», y la supuesta comisión de delitos como «narcotráfico», «lavado de activos», «testaferrato», «masacres» y «múltiples asesinatos».

Finalmente, la Corte pidió a Mendoza rectificar los señalamientos que hizo contra Uribe en medio de una entrevista con el periodista Hollman Morris, previa al lanzamiento de la serie.

