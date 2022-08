Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Mudança no WhatsApp Auxílio Brasil O que é o ICMS Olivia Newton-John Corte no ICMS derruba IPCA de julho, mas não compensa alta em 12 meses; veja maiores quedas no mês e maiores altas no acumulado Gasolina e etanol tiveram forte queda no mês, mas gás de botijão e óleo diesel ainda apresentam alta acentuada no acumulado em 12 meses. Por Laura Naime, g1

09/08/2022 09h31 Atualizado 09/08/2022

Brasil tem deflação de 0,68% em julho, menor taxa desde 1980

A imposição de um limite para as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços (ICMS) sobre itens considerados essenciais surtiu efeito sobre a inflação de julho: gasolina, etanol e energia elétrica ficaram entre os itens que mais tiveram redução de preço na prévia do mês, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA ).

Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) nesta terça-feira (9) mostram, no entanto, que a queda de preços em julho incentivada pela redução tributária ainda está longe de compensar a disparada de preços de muitos desses produtos nos últimos meses. Isso porque, em 12 meses, vários itens – como o gás de botijão e o óleo diesel – ainda apresentam forte alta, acima da inflação acumulada no período, de 10,07%.

LEIA TAMBÉM:

IPCA: país registra deflação de 0,68% em julho, mas no acumulado em 12 meses taxa é de 10,07% Deflação em julho é pontual e não alivia bolso dos mais pobres; entenda por que o cenário segue ruim para os preços

A gasolina, por exemplo, ficou 15,48% mais barata em julho, mas ainda acumula alta de 5,64% em 12 meses. Já o gás de botijão, que pesa muito sobre o orçamento das famílias de menor renda, acumula alta de 21,36% em 12 meses – apesar do recuo de 0,36% em julho.

Veja abaixo as variações de alguns itens que tiveram o ICMS limitado pela lei sancionada no mês passado, no mês de julho e no acumulado em 12 meses até julho:

Veja também os itens que mais caíram em julho, na comparação com o mês anterior:

E os que mais subiram no acumulado em 12 meses:

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com