Corte de Rusia avala adhesión de territorios ucranianos al país

El Tribunal Constitucional (TC) rusa ha reconocido a cuatro regiones prorrusas de Ucrania como nuevas entidades federadas de la Federación Rusa.

A través de cuatro resoluciones separadas emitidas este domingo, el organismo constitucional ha dado luz verde a la adhesión de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y las provincias de Jersón y Zaporiyia.

«Se corresponde con la Constitución de la Federación de Rusia», se refleja en el dictamen del Tribunal Constitucional.

⚡️⚡️The Constitutional Court of the Russian Federation approved a package of documents on the admission of the LPR, DPR, Kherson and Zaporizhzhya regions into Russia. pic.twitter.com/bT4T8vAlVb

— War Monitor (@WarfareReports) October 2, 2022 Los acuerdos de la incorporación fueron suscritos el 30 de septiembre por el presidente ruso Vladímir Putin, pero estaban pendientes, pues requerían el aval del TC de Rusia.

El segundo paso para su implementación es la aprobación de la Duma de Estados (Cámara Baja) y el Consejo de la Federación (Senado) de Rusia.

De las resoluciones de la Corte Constitucional se desprende que habrá un período de transición —hasta el 1 de enero de 2026— para la plena integración de los nuevos territorios en el sistema económico, financiero y legal de Rusia.

A todas las etnias que habitan en los nuevos territorios se les garantiza la preservación de sus respectivos idiomas y el derecho a la educación en lengua materna.

El presidente del Constitucional, Valeri Zorkin, presidió la reunión que tuvo lugar en San Petersburgo en la que se estudió la solicitud presentada en la madrugada del 1 de octubre.

Zorkin fue uno de los invitados a la ceremonia de firma de los tratados el viernes en la sala de San Jorge del Kremlin.

El Constitucional informó el sábado de que había admitido a trámite las solicitudes presidenciales sobre la constitucionalidad de las adhesiones.

