Corte de Apelaciones rechazó recurso de apelación de Gendarmería e imputados del Tren de Aragua se mantendrán en Arica

Durante la semana pasada, el Juzgado de Garantía local ya había descartado la solicitud de trasladas a 17 imputados del clan «Los Gallegos», ligados al Tren de Aragua a cárceles de La Serena y Rancagua. Ahora, el tribunal de alzada estableció que Gendarmería, si bien «goza de autonomía», no tiene la calidad de sujeto procesal que le permita recurrir contra lo dictado por una decisión judicial. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La Corte de Apelaciones de Arica declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por Gendarmería contra la resolución del Juzgado de Garantía Local que ordenó que permanecieran la cárcel los imputados de la banda «Los Gallegos», ligados a la organización criminal «Tren de Aragua».

Según informa Radio Bío Bío , esto fue luego de que la semana pasada, el Juzgado de Garantía de Arica rechazara la solicitud para trasladar a los 17 presos de Los Gallegos a otras cárceles, con la finalidad que, los 12 hombres y cinco mujeres que cumplen prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Arica, fueran llevados a cárceles de La Serena y Rancagua.

Debido a esto, recurrieron al tribunal de alzada de Arica con la finalidad de que se revoque la resolución del juzgado. No obstante, la primera sala -en fallo dividido-, rechazó la acción judicial tras establecer que Gendarmería no tiene la calidad de sujeto procesal que le permita recurrir en contra de una determinación judicial, por lo que los imputados se mantendrán cumpliendo la prisión preventiva en la ciudad nortina.

El fallo sostuvo que «si bien Gendarmería goza de autonomía para adoptar las medidas de traslado, tratándose de imputados no condenados se exige la autorización del juez de garantía correspondiente, luego, si aquel no lo otorga, las normas citadas no contemplan la posibilidad de impugnar dicha resolución y ello se entiende porque son peticiones administrativas que no pueden causar el efecto de cosa juzgada y con nuevos y mejores antecedentes nada obstaría a requerirlo nuevamente».

«Gendarmería de Chile carece de una calidad de sujeto procesal que le permita recurrir en contra de las resoluciones dictadas por un juez de garantía, dado que estas últimas constituyen una decisión judicial, en este caso, aquella cuya revisión se solicita, que por lo demás, se funda en la misión cautelar del juez de garantía en resguardo de los derechos de los imputados», sentenció el documento judicial.

