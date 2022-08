Corte brasileña prohíbe uso de armas durante jornada electoral

Entornointeligente.com /

El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) decidió el martes prohibir el uso de armas de fuego el día de las elecciones presidenciales en las cercanías de los centros de votación.

La medida entrará en vigencia 48 horas antes del día de la elección y se extenderá hasta 24 horas después del final de la jornada electoral del próximo 2 de octubre y el 30 de octubre de existir una segunda vuelta.

El magistrado del TSE Ricardo Lewandowski, indicó que ninguna persona armada podrá estar a menos de 100 metros del lugar de votación, a no ser en caso excepcional de los policías.

La propuesta defendida por Lewandowski contó con el apoyo de los demás miembros del tribunal electoral. Como resultado, la medida fue aprobada por unanimidad.

�� Ministros do @TSEjusbr analisam consulta sobre a proibição da circulação de pessoas com armas de fogo nas seções eleitorais.

�� #TVJustica pic.twitter.com/yLfWXZ01aw

— TV Justiça (@TVJustica) August 30, 2022 El juez del TSE admitió que Brasil vive un cuadro de confrontación y que la violencia política afecta a diferentes grupos, de derecha e izquierda.

«La idea subyacente a la prohibición de la presencia de personas armadas en el lugar de votación es, por supuesto, proteger el ejercicio del sufragio de cualquier amenaza, concreta o potencial, independientemente de su procedencia», precisó.

«Armas e voto são elementos que não se misturam», destaca o ministro Ricardo Lewandowski no TSE, no voto sobre o meu pedido para suspensão do porte de armas nos dias das eleições. Estou acompanhando a sessão no TSE. #DemocraciaSim #ArmasNão pic.twitter.com/TwFmCKHKLp

— Deputado Alencar Santana – #1358 (@AlencarBraga13) August 30, 2022 Por su parte el titular del TSE, ministro Alexandre de Moraes, advirtió que portar algún artefacto de guerra en el lugar de votación será enmarcado como un delito electoral y posesión ilegal de armas.

El próximo 2 de octubre se celebrarán las elecciones para elegir al presidente, gobernadores, senadores, diputados federales, estaduales y de distrito.

Hasta la fecha, el expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva encabeza todas las encuestas de cara a los comicios presidenciales.

