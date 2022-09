Corte brasileña emite fallo para restringir acceso a armas

Entornointeligente.com /

La Corte Suprema de Brasil emitió este lunes un fallo sobre las cifras límites para la cantidad de armas de fuego y municiones que la población pueden acceder, medida tomada tras el aumento exponencial de la violencia en el país suramericano.

De acuerdo con la autoridad judicial, las medidas restrictivas fueron comunicadas por el magistrado Edson Fachin, ante las peticiones de varios partidos políticos para que sea limitado el alcance de diferentes decretos del presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizan el acceso a las armas en el país.

En este sentido, la legislación regula el número de armamento que pueden comprar los cazadores, los coleccionistas y los integrantes de los clubes de tiro.

#NotíciaSTF Com base no risco de aumento da violência política por conta do início da campanha eleitoral, o ministro Edson Fachin concedeu liminares em três ações para suspender trechos de decretos da Presidência que flexibilizam compra e porte de armas. 1/3

— STF (@STF_oficial) September 5, 2022 Asimismo, el fallo de la Corte orienta que los entes responsables solo podrán otorgar la posesión de armas a las personas que demuestren efectiva necesidad para usar los equipos, garantizado el bienestar de los ciudadanos.

«El riesgo de violencia política hace de extrema y excepcional urgencia la necesidad de conceder respuestas mediante cautelares», señaló el magistrado Fachin.

#NotíciaSTF Ainda segundo as decisões, o Executivo não pode criar presunções de necessidades além das já disciplinadas em lei, e a compra de munição deve se limitar ao que garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos 3/3

— STF (@STF_oficial) September 5, 2022 Cabe destacar que pese a tratarse de medidas cautelares, las restricciones tendrán vigor hasta que el pleno de la Corte Suprema analice las demandas presentadas por los partidos de oposición contra los decretos del mandatario Jair Bolsonaro.

