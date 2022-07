Cortar las uñas a nuestro perro será más fácil que nunca (y divertido) con este sencillo truco de TikTok

Entornointeligente.com /

Nuestras mascotas se merecen todos los cuidados del mundo. Sin embargo, también es cierto que no siempre es fácil llevar a cabo esas tareas de aseo e higiene de nuestros perros como en el caso del corte de uñas.

Dado que se trata de una actividad que no es fácil, muchas veces la mejor opción será llevarlos a nuestro peluquero canino de confianza o al veterinario. Eso sí, si queremos hacerlo en casa, no solo tendremos que contar con una buena herramienta , sino que tendremo que tener la suficiente destreza para que el perro esté tranquilo y no se ponga nervioso.

Candure Cortauñas para Perro y Gato con Mascota Protector de Seguridad – Acero Inoxidable Alicates Uñas Profesionales para Mascotas Perros, Gatos, Conejas y Veterinaria Utilizar 6″ Pulgadas

Hoy en Amazon por 9,99€ Y aquí, en este punto, es donde hemos encontrado un truco en TikTok de una chica que trabajó como técnica en una clínica veterinaria y que confiesa que es de lo mejor que hay para conseguir cortar las uñas a un perro.

@linds.shelton Need help clipping your dogs nails? I gotchu. #dogsoftiktok #tiktokdogs #tiktokdiy #fyp #foryoupage #smallgestures ♬ original sound – Lindsey Shelton Así, comenta que «cuando era técnico veterinario, usábamos crema de cacahuete y queso en aerosol en el suelo, pero no me funcionó con mis perros» . Por ello, se les ocurrió la idea de ponerse la crema de cacahuete en la frente , concretamente encima de un plástico transparente, de manera que sus perros no pudieran ver el cortaúñas y, por tanto, se las pudiese cortar sin dramas.

El caso es que este truco se ha extendido como la pólvora y ahora hay cientos de vídeos que muestran el éxito de esta técnica que no solo es bien sencilla, sino divertida.

Just Loading – Mantequilla de Cacahuete 100% Natural – Peanut Butter 500 g – Sin gluten y fuente de proteínas

Hoy en Amazon por 3,89€ @niko_is_ Thanks internet! Thanks peanut butter! We can clip her claws now. #dog #doggo ♬ Jaws Theme – Jaws @ari_morrow we welcome any tips or tricks to try next #corgi #dogsoftiktok ♬ mario sound – mandycap @veronne78 #dognailclipping #dogtricks #peanutbutter ♬ son original – Véronique Breton Eso sí, si buscáis una opción más profesional, hay gadgets que hacen las veces del papel como son unas alfombrillas de silicona adherentes que podemos pegar en la pared y que nos servirán no solo para cortar las uñas, sino también para darles un baño o lo que sea, de manera que estén entretenidos chupándolas y no se enfaden. Eso sí, hay que reconocer que esta opción no es tan hilarante como la anterior.

AiQInu Alfombrilla para Lamer Perros con Ventosa,2 piezas Lick Mat para Perros y Gatos sin BPA con 1 Espátula de Silicona,Super Ventosas para Bañarse,Arreglarse,Entrenar y Cuidado de las Garras

Hoy en Amazon por 9,21€

