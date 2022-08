Corredores de reaseguros: ¿qué función cumplen en sistema de seguros?

Entornointeligente.com /

Así, las empresas de seguros pueden incrementar su capacidad de suscripción y mejorar su resultado técnico, mediante contratos de reaseguro para sus portafolios (automáticos) o para riesgos específicos (facultativos), que sean adecuados a sus necesidades y a los requerimientos regulatorios, explicó. Además, los corredores ofrecen servicios corporativos que incluyen asesorías técnicas, inteligencia de mercado, administración de cuentas técnicas, entre otros, agregó. Corredores de reaseguro En el 2021, las empresas de seguros locales cedieron primas por 1,211 millones de dólares al reaseguro, de las cuales 654 millones de dólares (54%) se cedieron a través de corredores de reaseguros, reportó. La pandemia del covid-19 no implicó cambios en la recurrencia de los corredores, manteniendo su proporción en ese período, indicó. La intermediación cumple un rol de vital importancia en la colocación de los riesgos nacionales en el mercado reasegurador, consiguiendo que las empresas de seguros tengan acceso y adquieran la cobertura necesaria en distintas plazas internacionales que, de otra manera, no serían de su alcance de negociación, refirió. La intervención de los corredores de reaseguros, por ejemplo, es trascendental en contratos para seguros que cubren eventos como un terremoto o tsunami (de exceso de pérdida catastrófica), en el cual la cartera de una aseguradora se llega a cubrir con la participación de más de 50 reaseguradores, mencionó. Actualmente, existen 29 corredores de reaseguros hábiles en el Registro de la SBS, entre nacionales (16) y extranjeros (13), reportó. Los corredores nacionales concentran el 98% de la intermediación de las primas cedidas del mercado local y, seis de ellos, el 95% de ese total, precisó. A continuación, señaló, se presenta la distribución del mercado local de intermediación: Con respecto al ejercicio anterior, los corredores mantuvieron relativamente sus participaciones de mercado, señaló. De acuerdo con las estadísticas, se observaron redistribuciones pocos significativas (menores a un punto porcentual), anotó. Principales funciones En otro momento, indicó que las funciones de los corredores de reaseguros se encuentran reguladas por la SBS, a través de la Ley 26702 (Ley General) y del reglamento de Supervisión y Control de Corredores de Reaseguros (Resolución SBS 810-2019), las cuales se describen a continuación: El citado reglamento permite que los corredores de reaseguros puedan realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de sus funciones y otras que resulten análogas o conexas, siempre que no se encuentren dentro de las prohibiciones a las que están sujetos, destacó. Prohibiciones Además, mencionó, el reglamento de Supervisión y Control de Corredores de Reaseguros establece las siguientes prohibiciones: La SBS supervisa que los corredores de reaseguros realicen sus actividades de intermediación sujetos a los estándares mínimos de operación establecidos, entendiendo que su objetivo es que las empresas de seguros optimicen su transferencia del riesgo al reaseguro, señaló. Asimismo, vigila que no excedan sus funciones y no realicen actos no autorizados de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General y la normativa vigente; y además, realiza acciones de supervisión sobre su información financiera, así como de gobierno corporativo y de operaciones de mercado vinculadas, puntualizó. Más en Andina: ¿Qué bancos ofrecen tarjetas de crédito sin membresía? ?? https://t.co/iWFiwU7n7F ?? Dos financieras y una caja rural también las ofertan. pic.twitter.com/UB6mm8uMyw

