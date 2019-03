Entornointeligente.com / El termino en inglés “politically correct” y en español políticamente correcto apareció en el año 1793, lo usó la corte suprema de justicia de los Estados Unidos. Según afirmó el señor William Safire el uso moderno data de 1970 y fue usado por Toni Cade Bambara. El pueblo americano tiene el término muy presente, pues es usado para defender algunos grupos. ¿Ser políticamente correcto puede afectar a la mayoría de los ciudadanos al dar a unos pocos el poder y no a la mayoría?

Una encuesta de NPR- Marist encontró que el 52% de los americanos piensa que es triste que no se pueda manifestar lo que se piensa, frente a un 36% que opina lo contario. Es decir la mayoría quisiera no ser tan correcto y expresar tranquilamente su opinión. En América Latina y específicamente en Colombia, aún no está tan arraigada esa costumbre, pero está llegando rápidamente y como nación se debe tener claro que es lo mejor para la democracia.

Estados Unidos se ha caracterizado por intentar respetar las creencias de las minorías y sobre todo por legislar en favor de un grupo de la sociedad aun cuando no constituya mayoría. Esta terminología se usa sobretodo en cuanto a género y raza, lo que resulta entendible, pues por muchos años la discriminación fue dura, ya que muchos desconocían el término o no querían comprenderlo.

Ser políticamente correcto satisface a unos pocos, pero no a la mayoría y ese es el gran problema, pues vivimos en una democracia y es necesario respetar lo que piensa la mayoría de ciudadanos. Este término se usó en el año 1987 por Alan Bloom en su libro “The Closing of the American Mind”. Después vinieron otros y fue acogido por los conservadores. Este término no gusta a la izquierda, pues considera que es usado para distraer la atención del problema de la discriminación.

Ser políticamente correcto es una corriente de moda, o bien, por el contrario, para el presidente Trump la moda es ser políticamente incorrecto. La sociedad americana tendrá que optar por un camino que sirva a todos, ¿El ideal será el camino del medio? La otra gran pregunta es ¿Hace daño a la sociedad el dar a unos pocos y quitar a la gran masa?

Si la democracia se forma básicamente de lo que quiere la mayoría, se está haciendo todo lo contrario, es decir dar a las minorías como si estas fueran mayorías. Sí, existen minorías y es necesario respetarlas, pero si la mayoría no lo quiere, pues tendrán que serlo (las minorías) para poder hacer lo que creen es su derecho. De lo contrario, se estaría quitando a las mayorías para dar a las minorías y esto es antidemocrático. El asunto no es nada fácil, es complicado, para que funcione es necesario escoger lo que la gran mayoría quiere, de lo contario se estaría otorgando beneficios a unos pocos en detrimento de quienes son más, lo que va en contra de la democracia.

LINK ORIGINAL: El Espectador

