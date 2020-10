  Corre una milla en 5:25 minutos embarazada de nueve meses (Video)

Entornointeligente.com /

La atleta Makenna Myler de 28 años que vive en California se hizo viral en las redes sociales después de que su marido subiera unas sorprendentes imágenes. La deportista aparecía corriendo sobre una pista de atletismo hasta, pero es que esta joven está embarazada nada más y nada menos que de nueve meses y consiguió completar una milla en un tiempo récord (5:25).

Y todo comenzó tras una apuesta de 100 dólares con su esposo, el también atleta Myke Miler. Éste le propuso a su esposa si era capaz de batir la marca de los ocho minutos en correr una milla embarazada de nueve meses. Pues bien, para sorpresa de ambos y pese al gran riesgo para la salud que corrieron, la joven logró completar esta distancia en un impresionante tiempo de 5 minutos y 25 segundos. En este momento cabe decir que la mejor marca personal en una milla de Makenna está en 4 minutos y 43 segundos.

Someone check the Guinness stats. My wife is an absolute champion. #nikematernity

