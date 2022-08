¿Corre riesgo?- Georgina Palacios habla de delicada condición que presenta con 26 semanas de embarazo (+Video)

Entornointeligente.com /

En las últimas horas, la querida actriz y animadora venezolana, Georgina Palacios hizo uso de sus redes sociales y mostró el abultado vientre de embarazo de su segundo hijo con el cantante criollo, Gabriel Parisi y contó la condición que padece. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla publicó un par de fotos y un vídeo en donde se mostró en la comodidad de su casa, inyectandose un medicamento que la ayuda con su trombofilia. También mostró lo abultado de su vientre entrando con 26 semanas de gestación.

En la descripción del post fue en donde comentó las siguientes palabras: «Pisando la semana #26 de esta linda aventura del embarazo con #trombofilia. Aquí voy sintiendo las patadas de futbolista con mucha FUERZA, como se alborota con la voz de papá y su hermanito. Sin falta las inyecciones a la misma hora todos los días, unas duelen y otras ni las siento. En la semana 35 pasaremos a 2 inyecciones diarias y control todas las semanas. Ya me siento cada vez más pesada y leeenta. Gracias a Dios aún no se me hinchan los pies, con Tomás me empezó desde esta época y me dolían mucho los pies«.

Agregó además su miedo de tener que pasar por otra cesárea, pues con esta condición no puede dar a luz de manera natural. «Me asusta un poquito volver a pasar por una cesárea, aunque muchas amigas me han dicho que todo con el segundo es mejor porque ya tienes la experiencia. También me invade en algunos momentos el sentimiento de culpa. Culpa porque se que con la llegada de un nuevo bebé le voy a dedicar menos atención a Tomás y eso me hace sentir muy mal. Ojo no estoy loca en esto, he leído que a muchas mamitas que les pasa o les ha pasado lo mismo con la llegada de un segundo bebé. También se que el amor se multiplica, crece cosa que en estos momentos no lo entiendo jejejeje. Digo ¿Cómo voy a amar a alguien con la misma intensidad de Tomás? En fin voy desahogándome por aquí y también poniéndolas el día de como voy jejejeje. #embarazo #trombofiliayembarazo #semana26 #babyiscoming».

Recordemos que la trombofilia se define como la condición en la que la sangre se coagula muy fácilmente (formación de trombos) o en la que se forman los coágulos, no se disuelven normalmente. Esta anomalía afecta aproximadamente al 50% de las personas que ya han tenido un episodio de trombosis. La trombofilia se distingue por ser congénita (heredada de padres y presente desde el nacimiento) y adquirida (la más extendida, aparece después del nacimiento).

Por otro lado, es importante destacar y hacer mención a que Palacios tuvo fuertes problemas de fertilidad para concebir a su primer hijo pero tal parece que ya pudo resolver ese problema y ahora está feliz, de encargo con su bebé.

