«Corralito cripto»: una plataforma de criptomonedas impide a los usuarios retirar los fondos

Entornointeligente.com /

En este contexto, el mercado se desploma: el token CEL, perteneciente a Celsius, se hunde -50% mientras que el Bitcoin se derrumba 13%, su nivel más bajo desde diciembre del 2020. Ethereum es otro cantar: cae más de un 30% en una semana.

Informate más En caída libre: el Bitcoin está por debajo de los u$s25.000 Embed . @CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022 Al anunciar la medida, Celsius indicó: «Estamos tomando esta medida hoy para poner a Celsius en una mejor posición para cumplir, con el tiempo, sus obligaciones de retiro. «Nuestro objetivo final es estabilizar la liquidez y restaurar los retiros y transferencias entre cuentas lo más rápido posible. Hay mucho trabajo por delante mientras consideramos varias opciones, este proceso llevará tiempo y puede haber retrasos.» La plataforma ha agregado que los usuarios continuarán «acumulando recompensas «durante la pausa. Cabe destacar que el Bitcoin ha caído un 45% este año, mientras que Ether ya ha perdido casi dos tercios de su valor. Asimismo, los datos recientes de inflación de EEUU, que han sido peores de lo esperado, también han afectado a activos de mayor riesgo como los tokens digitales.

Celsius.JPG Gráficos e información financiera proporcionada por TradingView, una popular plataforma de negociación y gráficos. Echa un vistazo a funciones aún más avanzadas o captura gráficos para tu sitio web . Celisus proponía a sus clientes «Donde el comportamiento ético es la base y donde todos, y nos referimos a todos, tienen la oportunidad de tener éxito financiero». En este sentido, afirmaba que desde su plataforma brindaban «servicios seleccionados que han sido abandonados por los grandes bancos», como préstamos y transacciones con intereses y rendimientos justos, tarifas cero», entre otros. Su token CEL, por ejemplo, prometía «recompensas financieras reales», que incluyen hasta un 30% de rendimiento adicional semanalmente, según su sitio web.

No obstante, las dudas sobre los rendimientos altísimos que respaldan productos como las ofertas de Celsius se han intensificado después del colapso de Terra en mayo y a medida que la política monetaria más estricta de los bancos centrales mundiales frena la demanda de activos de mayor riesgo.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com