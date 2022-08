Corporación Activa Negativa Terrorista Victimaria

Entornointeligente.com /

Abro opiniones que de acuerdo a mi edad para el momento de redactar este 1ro. de agosto 2022 cuando cumplo 81 años y medio, según como están las venganzas políticas telefónicas jamás en lo que quede de esta larga existencia de comunicador social solicitaré instalación de una línea telefónica a mi nombre. Contribuyo con la mejor buena fe de la izquierda política, a desenmascarar esa actitud antinacional que por política con p de perversidad cumplen los mentores opositores de la desestabilización, basada en el sindicalerismo de la peor calaña.

Una estruendosa realidad es que hasta hace poco el sueldo era de 270 bolívares mensuales, y el gobierno al que llaman «dictatorial» lo pasó a BS. 1 mil 200, elevación de 500 %. De todas maneras los politiqueros sindicaleros o no que destrozan al ejecutivo chavista madurista, no dejan de cobrar el súper aumento. Este gobierno auto calificado de obrerista debe cuidar la penetración narco complaciente corrupta que compra conciencias e inventa excusas. Dígale a los opositores que están excusados y siga observando si le cumplen, a pesar de la explotación del hombre hacia el dólar, que padecemos en Venezuela con comprobada libertad de expresión constitucional.

Mientras en muchísimos países enfrentan calamitosas situaciones diarias derivadas de las circunstancias políticas internacionales, en Europa, Asia, Africa, Oceanía y nuestro continente recibe coletazos del costo de la vida en el orbe, Venezuela surge imbatible, poderosa, socialista y ejemplar. Piden comprarnos petróleo, nos sancionan y nos roban oro, gasolina, propiedades, medicinas, fórmulas alimenticias desde las necesarias a neonatos hasta las de la tercera edad, embarazadas, ancianos y ancianas, enfermos o buenos y sanos, pretendiendo no aceptar que podamos defendernos y explicarle al mundo nuestras exigencias libertarias, independientes, soberanas y bolivarianas.

De muy buenas fuentes y prácticamente en todo el país, conozco casos donde se les está poniendo difícil la actitud mafiosa a los desestabilizadores en los renglones de electricidad (apagones), las comunicaciones entre ellos la CANTV que pasa a ser C orporación A ctiva N egativa T errorífica V ictimaria, con funcionarios en vacaciones obligadas, descubiertos de cometer irregularidades contra la paz del país, desestabilizadores pendientes de cárcel que la tendrían más que merecida.

No se sienta amenazado por los mala fe, individuos que utilizan las redes sociales para exhibir «triunfos», que no pasan de presuntos, noticiar mini manifestaciones opositoras convocadas para luego justificarse mediante los noticiarios de TV, en los que a todas luces se ve la nueva campaña electorera nefasta y mal intencionada, sin comprender esos dueños de medios secos sin remedio, que sus argumentaciones viciadas de mala fe no son creíbles ni en sus televisoras, periódicos y emisoras de radio.

Venezuela honesta, demócrata y decente, luce obstinada de la politiquería por cualquiera de los grupos que den preferencia a la mentira desestabilizadora, anteponiendo intereses inmediatos de candidaturas, a la auténtica conducta de ciudadanos realmente interesados en vivir mejor, disfrutar de pensiones y beneficios a los que se hace acreedor como nunca antes. La solución de los problemas está en la conducta de cada quien, en su preferencia expresada en múltiples elecciones, y en saber darle lecciones a quienes engañan al colectivo, o han dado muestras lamentables anteriores a la actual coyuntura política.

