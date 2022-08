Entornointeligente.com /

Corpo do apresentador Jô Soares é cremado em Mauá, na Grande São Paulo Cerimônia ocorreu com a presença de familiares. Jô estava internado no Hospital Sírio-Libanês e morreu na sexta-feira (5). Por g1

06/08/2022 10h01 Atualizado 06/08/2022

1 de 1 Jô Soares morreu na última sexta-feira, em São Paulo — Foto: EDUARDO NICOLAU/ESTADÃO CONTEÚDO Jô Soares morreu na última sexta-feira, em São Paulo — Foto: EDUARDO NICOLAU/ESTADÃO CONTEÚDO

O corpo do apresentador e humorista Jô Soares foi cremado na manhã deste sábado na cidade de Mauá, cidade localizada na Grande São Paulo. Jô morreu aos 84 anos, na sexta-feira (5), no hospital Sirio-Libanês , na capital paulista.

Restrita, a cerimônia contou com a presença de familiares e amigos próximos. Jô estava internado desde o dia 28 de julho e a causa da morte não foi divulgada pelo hospital a pedido da família.

Cronologia: a vida de Jô Soares 'O medo da morte é um sentimento inútil', disse Jô Soares

O anúncio da morte foi feito por Flávia Pedra , ex-mulher de Jô. «Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem», escreveu Flávia.

Ao longo de 16 anos, Jô comandou o talk-show mais famoso do país, o «Programa do Jô», em que entrevistava as mais diversas personalidades do país.

A vida de Jô Soares

No humor, é considerado um dos pioneiro do stand-up brasileiro. Ele participou de atrações que fizeram história na TV, como «A família Trapo» (1966), «Planeta dos homens» (1977) e «Viva o Gordo» (1981). Além disso, escreveu livros e atuou em 22 filmes.

Os estados de Rio de Janeiro e São Paulo decretaram luto oficial de três dias pela morte do apresentador, nascido em 1938 na capital fluminense.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

