10/07/2022 19h05 Atualizado 10/07/2022

1 de 3 Corpo de tesoureiro do PT morto por apoiador de Bolsonaro é velado, em Foz do Iguaçu — Foto: William Brisida/RPC Corpo de tesoureiro do PT morto por apoiador de Bolsonaro é velado, em Foz do Iguaçu — Foto: William Brisida/RPC

O corpo do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda , que foi morto na própria festa de aniversário, começou a ser velado no final da tarde deste domingo (10), em Foz do Iguaçu , no oeste do Paraná.

Arruda morreu na noite de sábado (9), após ser baleado por um policial penal federal apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), que invadiu o local atirando.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito Jorge Jose da Rocha Guaranho foi baleado pela vítima, que revidou, e foi encaminhado ao hospital. Até a última atualização desta reportagem, não havia sido divulgado o estado de saúde dele.

O sepultamento do corpo do tesoureiro está previsto para ocorrer na segunda-feira (11).

Guarda Municipal que era tesoureiro do PT é morto a tiros por apoiador de Bolsonaro LEIA MAIS: Veja repercussão entre políticos do assassinato do tesoureiro do PT Em áudio, testemunha descreve o que aconteceu na festa

A delegada Iane Cardoso, que apura o caso, disse que investiga se as motivações do crime envolveram conflito político entre os dois. Guaranho se identifica em redes sociais como apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Câmera registrou o crime

2 de 3 Câmera registra momento em que atirador invadiu festa e matou guarda municipal que era tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu — Foto: Reprodução Câmera registra momento em que atirador invadiu festa e matou guarda municipal que era tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu — Foto: Reprodução

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o apoiador de Bolsonaro invadiu a festa de aniversário e matou o guarda municipal. Assista ao vídeo abaixo.

Nas imagens da câmera de segurança, o tesoureiro do PT aparece caindo no chão do salão após ser atingido por um primeiro tiro. O atirador entra no local e faz um segundo disparo, conforme o vídeo.

Em seguida, uma mulher tentou impedir a agressão do suspeito e o empurrou. O homem caiu atirando As imagens da sequência mostram que a vítima revidou dando tiros no agressor, que foi ao chão, à esquerda da imagem.

Vídeo mostra momento em que petista é morto em Foz do Iguaçu

O secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marcos Antonio Jahnke, lamentou a morte e afirmou que a Polícia Civil investigará as motivações do crime. «Pelo que a gente percebeu foi uma intolerância política», disse o secretário.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu disse, em nota, que Marcelo Arruda era da primeira turma da Guarda Municipal e estava na corporação há 28 anos. O guarda também era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi).

«Agradecemos ao Marcelo Arruda por toda a sua dedicação e comprometimento com o Município, o qual nestes 28 anos de funcionalismo público defendeu bravamente, tanto atuando na segurança como na defesa dos servidores municipais. Desejamos à família, aos amigos e colegas de Marcelo força neste momento de dor», afirmou o prefeito Chico Brasileiro.

Festa de aniversário era temática

A festa de aniversário comemorava os 50 anos de Marcelo Arruda e tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. A comemoração era realizada na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A.

3 de 3 Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu — Foto: Arquivo pessoal Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu — Foto: Arquivo pessoal

O boletim de ocorrência informa que Guaranho chegou no local de carro e que no veículo estavam também uma mulher e um bebê.

Segundo o documento, ele desceu do carro, armado, gritando: «Aqui é Bolsonaro!». De acordo com o boletim, o policial penal não era conhecido de ninguém na festa nem foi convidado.

O documento cita que o policial deixou o local, mas voltou cerca de vinte minutos depois, sozinho e armado.

O boletim de ocorrência cita que Guaranho atirou duas vezes contra o guarda municipal, que revidou e baleou o policial penal.

PT lamentou morte

Em nota, o PT no Paraná lamentou a morte do tesoureiro e disse que presta assistência à família da vítima e que acompanhará todas as investigações.

«Um ataque contra a vida, um ataque contra a liberdade de expressão, um ataque contra a democracia», disse o PT-PR.

O Partido dos Trabalhadores também se manifestou e, em nota, reconheceu neste domingo a atuação de Marcelo Arruda. Em 2020, o guarda municipal foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pela sigla.

«Cobramos das autoridades de segurança pública medidas efetivas de prevenção e combate à violência política, e alertamos ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal para que coíbam firmemente toda e qualquer situação que alimente um clima de disputa violenta fora dos marcos da democracia e da civilidade. Iniciativas nesse sentido foram devidamente apontadas pelo PT em várias oportunidades, junto ao Congresso Nacional, o Ministério Público e o Poder Judiciário», disse o partido.

