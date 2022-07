Entornointeligente.com /

Corpo de servidor público que estava desaparecido após chuvas é encontrado em Jaqueira, na Mata Sul de PE Em Pernambuco, duas mortes foram registradas em decorrência das chuvas desde o dia 2 de julho. No município de Catende, um homem continua desaparecido. Por Hayale Guimarães, g1 Caruaru

05/07/2022 09h40 Atualizado 05/07/2022

1 de 6 Servidor público cai no rio Pirangi em Jaqueira — Foto: WhatsApp/Reprodução Servidor público cai no rio Pirangi em Jaqueira — Foto: WhatsApp/Reprodução

O corpo do servidor público, de 20 anos, que estava desaparecido foi encontrado na manhã desta terça-feira (5), em Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco. O corpo, que estava preso entre as pedras do Rio Pirangi, foi encontrado por moradores e funcionários da Prefeitura, no engenho Sítio Areinha. A vítima foi encontrada aproximadamente a 2km do local que sofreu a descarga elétrica. O corpo seguiu para o Instituto de Mediciana Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Através de nota, a Prefeitura de Jaqueira lamentou a morte do funcionário. «É com o mais profundo pesar que lamentamos a partida precoce do funcionário Alex Fernando da Silva. A prefeita Ridete Pellegrino e todos nós, que fazemos a gestão, nos solidarizamos com os familiares e amigos».

2 de 6 Buscas pelo servidor público em Jaqueira — Foto: Herton/ TV Asa Branca Buscas pelo servidor público em Jaqueira — Foto: Herton/ TV Asa Branca

No último domingo (3), Alex Fernando da Silva estava tentando ajudar as pessoas durante a inundação da água após as chuvas registradas no município. Segundo a prefeitura, ele teria tomado um choque de um poste ao atravessar a ponte, o que fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse. Câmeras de segurança capturaram o momento da queda. Veja vídeo:

Servidor público cai no rio Pirangi em Jaqueira

Em Pernambuco, duas mortes mortes foram registradas durante as chuvas. O outro caso foi em Iati , no Agreste, um agricultor de 64 anos morreu ao tentar desentupir bueiros, no domingo (3). O governo estadual, no entanto, não informou se essa morte foi contabilizada como sendo em decorrência das chuvas.

3 de 6 Idoso morre afogado em Iati — Foto: Portal Agreste Violento/Reprodução Idoso morre afogado em Iati — Foto: Portal Agreste Violento/Reprodução

Em Catende , na Mata Sul, José Roberto da Silva continua desaparecido . Ele tinha saído de casa para olhar como estava a enchente e caiu de uma ponte. Nesta terça-feira (5), as equipes de resgate estão aguardando o tempo melhorar para retomar as buscas por eles.

4 de 6 Homem desaparecido em Catende após chuvas — Foto: Reprodução Homem desaparecido em Catende após chuvas — Foto: Reprodução

Defesa Civil confirma 33 cidades afetadas pelas chuvas

Subiu para 33, nesta terça-feira (5), o número de cidades afetadas pelas fortes chuvas que atingem diversas regiões de Pernambuco, desde a sexta-feira (1º). De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil de Pernambuco, tenente-coronel Leonardo Rodrigues, 9.731 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa do temporal. Há, ao menos, duas mortes registradas.

5 de 6 Tenente Coronel Leonardo Rodrigues, secretário executivo da Defesa Civil de Pernambuco — Foto: Reprodução / TV Globo Tenente Coronel Leonardo Rodrigues, secretário executivo da Defesa Civil de Pernambuco — Foto: Reprodução / TV Globo

Segundo secretário executivo da Defesa Civil, do total de cidades afetadas pelas chuvas, 22 enviaram ao governo decretos pedindo o reconhecimento de situação de emergência nas localidades. A lista de municípios, no entanto, não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.

«O número atual de pessoas desabrigadas é de 1.413, e de pessoas desalojadas, 8.318. Esse número é dinâmico, pode ser atualizado durante o dia, e também pode ser diminuído, a depender da evolução desse desastre», afirmou o secretário.

6 de 6 Famílias desalojadas em Garanhuns — Foto: Joab Alves/TV Asa Branca Famílias desalojadas em Garanhuns — Foto: Joab Alves/TV Asa Branca

De acordo com o monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), entre a segunda-feira (4) e esta terça-feira (5), o local em que mais choveu foi Cortês, na Zona da Mata Sul, com mais de 60 milímetros. Em seguida vem Bonito, no Agreste, com 56 milímetros.

O secretário afirmou que a previsão é de que a intensidade das chuvas diminua consideravelmente (confira previsão da Apac mais abaixo).

«A tendência é de que as chuvas diminuam e que as pessoas que estão fora de suas residências retornem para fazer a limpeza e, aí, com as condições de segurança permitindo, eles voltem a suas residências», afirmou.

