Corpo de João Paulo Diniz é levado para São Paulo para ser velado e sepultado

01/08/2022 08h40 Atualizado 01/08/2022

1 de 2 Empresário João Paulo Diniz era apaixonado por esporte — Foto: Reprodução: Facebook/João Paulo Diniz Empresário João Paulo Diniz era apaixonado por esporte — Foto: Reprodução: Facebook/João Paulo Diniz

O corpo de João Paulo Diniz foi levado para São Paulo (SP), na manhã desta segunda-feira (1°), para ser velado e sepultado.

O velório será realizado por volta de 13h, na região da Avenida Paulista, no Centro de São Paulo. Já o enterro está previsto para as 17h. Segundo a assessoria do empresário, as cerimônias serão restritas a amigos e familiares.

O empresário, de 58 anos, morreu no domingo (31) em Paraty (RJ) . Filho do também empresário Abílio Diniz , fundador do grupo Pão de Açúcar, João Paulo sofreu um infarto. Ele deixa mulher e quatro filhos.

Quem era João Paulo Diniz

João Paulo mantinha uma empresa de investimentos nos setores de academias, restaurantes, tecnologia, imobiliário e de mobilidade . Ele também integrava o conselho da Península, que centraliza os investimentos da família Diniz.

O empresário se apresentava em suas redes sociais como um apaixonado pelo esporte, era presidente da iniciativa Pacto Pelo Esporte, iniciativa entre patrocinadoras que busca ajudar entidades do setor a adotarem uma gestão profissional.

Na última quarta-feira (27), João Paulo anunciou o lançamento da SIGA Latin America, expansão continental de uma coalizão mundial de integridade no esporte. A iniciativa busca promover transparência, integridade e boa governança em projetos no esporte brasileiro.

O empresário era um defensor dos benefícios do esporte e advogava pela inclusão da atividade nas escolas. Ele se tornou atleta e com frequência participava de competições de triátlon.

«Desde pequeno o incentivei a praticar esportes e, conforme foi crescendo, buscou atividades que tivessem a ver com as paixões dele e o jogo virou: quem passou a me inspirar foi ele. Graças ao João, pratiquei natação, ciclismo e até triathlon», escreveu Abílio em suas redes sociais no aniversário do filho em 2020.

2 de 2 João Paulo e o pai, Abílio Diniz — Foto: Reprodução: Facebook/João Paulo Diniz João Paulo e o pai, Abílio Diniz — Foto: Reprodução: Facebook/João Paulo Diniz

Durante o primeiro ano da pandemia, João Paulo apoiou a quarentena e o uso de máscaras e, por meio do Instituto Península, fez doações de cestas básicas.

Acidente aéreo em 2001

Em 2001, João Paulo sobreviveu à uma queda de um helicóptero, que voava com destino à praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A aeronave caiu no mar durante uma forte tempestade.

Os tripulantes sobreviveram ao impacto, mas a então namorada de João Paulo, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto Ronaldo Jorge Ribeiro não conseguiram nadar até o socorro chegar ao local.

João Paulo e o copiloto Luiz Roberto de Araújo Cintra sobreviveram depois de nadar por cerca de 1h30 até a praia.

O Grupo Pão de Açúcar, fundado pela família Diniz, pagou R$ 2,1 milhões em indenização à família de Fernanda por conta do acidente.

Arquivo JN: helicóptero de João Paulo Diniz cai no mar no litoral paulista

