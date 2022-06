CorpGroup alcanza acuerdo con Comité de Acreedores en quinto plan de liquidación

Entornointeligente.com /

Humo blanco salió de las negociaciones entre CorpGroup Banking (CGB), el Comité de Acreedores no Garantizados e Itaú Unibanco, en el marco de la liquidación de la sociedad ligada al grupo Saieh bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

CGB presentó el lunes su quinto plan de liquidación de activos y a diferencia de las presentaciones previas, ahora incluyó la venia del Comité de Acreedores. En las versiones pasadas, Itaú había dado su visto bueno.

Según los documentos presentados ante el Tribunal de Quiebras de Delaware, las tres partes acordaron «trabajar de buena fe para que el quinto plan enmendado sea confirmado».

Este acuerdo se logra ad portas de cumplirse un año de que CGB y otras cuatro sociedades relacionadas a la familia Saieh se acogieron al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

En una audiencia realizada el lunes a las 14:00 horas, la jueza Kate Stickles revisó preliminarmente el acuerdo. En la cita, los abogados de las partes detallaron que están trabajando para alcanzar un acuerdo más amplio y abarcar a Bci y Deutsche Bank en cuanto a los reclamos relacionados con las garantías entregadas en el marco de los compromisos financieros que asumió CGB.

Los términos del acuerdo

Tanto el Comité como Itaú Unibanco se comprometieron a «no objetar» la confirmación de la hoja de ruta para liquidar los activos de CGB, así como también a no «apoyar la objeción de cualquier otra persona».

Por su parte, CGB se comprometió a mantener el itinerario definido en último plan. Ante cualquier cambio que realice de manera unilateral y que no cuente con el consentimiento del Comité y de Itaú Unibanco, se hará nula la estipulación pactada.

Asimismo, el Comité de Acreedores no Garantizados acordó no persistir en de las mociones que había presentado anteriormente, como por ejemplo, buscar la autorización para procesar y resolver ciertas reclamaciones y causas de acción en nombre de los patrimonios de los deudores.

También, se echó pie atrás a las objeciones presentadas en contra de Itaú Unibanco y buscar el nombramiento de un examinador de honorarios independiente, como el establecimiento de procedimientos relacionados para la revisión de las solicitudes de los profesionales contratados.

Itaú Unibanco a su vez retirará sus pretensiones legales en contra del Comité.

Un nuevo aporte

En comparación al cuarto plan, se mantiene la emisión de un bono emitido por la sociedad del grupo Saieh, Gasa, a un plazo de 15 años y que será garantizado con el 42,34% de la propiedad de Copesa. La emisión será en UF, equivalente a US$ 23 millones, con una tasa de interés de 1,5%.

Junto con lo anterior, el presidente de CGB, Jorge Andrés Saieh, entregará personalmente un pagaré de US$ 1,5 millones. Un aspecto adicional que se pactó es que dará otro pagaré por US$ 2,5 millones que se pagará en un plazo de cinco años en cuotas anuales de US$ 500 mil.

Así, finalmente los tenedores de la deuda podrían recuperar cerca del 4% de los US$ 500 millones del bono que CGB emitió en 2013, que transa en la Bolsa de Luxemburgo, y que está en default desde octubre de 2020.

La próxima cita será el 15 de junio, fecha en que concretará la audiencia de confirmación de plan. De no haber cambios, el grupo Saieh evitaría cualquier tipo de litigio posterior a la liquidación de activos.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

