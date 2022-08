Coronel Abdoulaye Maiga asume como primer ministro en Mali

Entornointeligente.com /

El militar estará en forma temporal en el cargo hasta que se recupere Choguel Kokala Maiga.

El presidente transitorio de Mali, el coronel Assimi Goita, nombró este domingo al actual ministro de Administración Territorial y portavoz del Ejecutivo, el coronel Abdoulaye Maiga, como primer ministro interino, según anunció la televisión nacional del país africano.

Maiga sustituye en el puesto al actual primer ministro (nombrado por la junta militar en el poder), Choguel Kokala Maiga, quien se encuentra internado en un hospital desde el pasado 10 de agosto.

Con el coronel Abdoulaye Maïga al frente del gobierno maliense, las dos primeras instituciones del país están, al menos temporalmente, dirigidas por militares. Mientras que tras el golpe de Estado de 2020, los coroneles se comprometieron a encomendar los dos puestos a civiles.

Military government in Mali has appointed minister of territorial administration & govt spokesperson, Colonel Abdoulaye Maiga as interim Prime Minister.

This after prime minister Choguel Maïga’s office said Mr Maiga has been placed on «forced rest» by medics. pic.twitter.com/f4F2R8O4jR

— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 22, 2022 Según un comunicado leído en el canal financiero oficial ORTM, Maiga fue designado primer ministro hasta que Choguel Kokala Maiga recupere su salud.

Kokala Maiga había entrado en descanso obligatorio después de 14 meses de trabajo y continuaría sus labores a principios de la semana pasada, pero no pudo seguir debido al deterioro de su salud.

Maiga, de 64 años, ingeniero en telecomunicaciones, fue nombrado primer ministro después de que la junta que asumió el poder en agosto de 2020 llevara a cabo un segundo golpe en mayo de 2021.

Le colonel #Abdoulaye_Maiga va assurer le remplacement intérimaire de #Choguel #Maïga

Les #francais sont content parce que l’homme qui leur critique est tombé malade

bonne guérison PM #Mali #Bamako #Afrique #France pic.twitter.com/ruoVg8LWFB

— Baron Diaw (@BaronDiaw) August 22, 2022 No se sabe que el coronel Maiga haya formado parte del círculo de oficiales que tomaron el poder por la fuerza con el coronel Goita en agosto de 2020.

Sin embargo, se le considera cercano al líder maliense y se convirtió en la voz de la política de ruptura con Francia y sus aliados. después de un segundo golpe en mayo de 2021 que destituyó al presidente civil y al primer ministro.

Assimi Maiga poco conocido en el ambiente político de Mali apareció en televisión a finales de julio, para exigir al presidente de Francia, Emmanuel Macron, «abandonar definitivamente su postura neocolonial, paternalista y condescendiente».

Mali está gobernado por una junta militar que llegó al poder en un golpe de estado en 2020 y prometió organizar elecciones democráticas en 2024.

