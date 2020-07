Coronavirus: La pesada mochila del alérgico y del asmático

Entornointeligente.com /

“El coronavirus para el alérgico es una mochila muy pesada, sobre todo porque debe extremar los cuidados que ya de por sí con el cambio de tiempo deben tener”, manifestó el alergista Dr. Juan Carlos Sisul.

En ese sentido, recordó que la tos o la rinitis alérgica son manifestaciones de nuestro cuerpo, que intenta expulsar los ácaros que producen la alergia. Por ello, resaltó la importancia de consultar con los especialistas y no automedicarse solo para combatir los síntomas.

Por otra parte, también recordó que la contaminación del aire (por quemazones y el esmog) empeora la situación de los alérgicos, debido a la alta concentración del azufre, que es cancerígeno. "Son grupos con los que hay que tener mucho cuidado: los niños, ancianos y alérgicos. Los niños tienen envejecimiento prematuro por la contaminación", puntualizó.

Por otra parte, aseguró que la población asmática no constituye de tanto riesgo siempre y cuando siga su tratamiento médico en todo momento. "Asmáticos no están dentro del grupo de riesgo de contaminarse si están bien manejados. El asmático no debe dejar de usar el corticoide inhalado, en aerosol, porque con eso mantenemos desinflamadas las vías respiratorias", explicó.

El especialista resaltó que se demostró que el corticoide nasal o via bucal tiene un factor de protección importante, porque el proceso inflamatorio va a ser menos potente. “Se vio que no hay mucha diferencia entre los que fallecieron, que son asmáticos y no. Pero sí una alta diferencia con personas mayores de 60 años e hipertensos. Ahí se produce una catástrofe”, resaltó.

Disminución de consultas Por otra parte, confirmó que se registró una disminución de consultas porque el paciente que está bien manejado por el alergólogo y neumólogo conoce sus síntomas y sabe cómo aislarse. “Por eso siempre se dice que el doctor debe ser un educador, si no transmite la educación no es un médico”, expresó.

También agregó que el aislamiento y la suspensión de actividades sociales y escolares ayudó a evitar la dispersión de virus y bacterias comunes en esta época del año.

Recordó que en los consultorios especializados para atención de pacientes respiratorios, donde él trabaja, se manejan con un sistema de desinfección por nanotecnología que tiene un efecto de 90 días. Además de seguir aplicando el lavado de manos, la toma temperatura cada vez que entra un paciente y la utilización de trajes protectores y guantes desechables para todo el personal administrativo, enfermeros y doctores.

