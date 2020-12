Coronavirus hoy 1 de diciembre: Así está la situación

Situación en China, EEUU, Italia y otros países Mientras en China remite el empuje del coronavirus, la epidemia sigue avanzando en EEUU e Italia

Entornointeligente.com /

Llegada de enfermos al Hospital 12 de octubre de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

El coronavirus está sometiendo al mundo a una crisis sanitaria que marcará una época. Tras estallar en China hace unos meses, el covid-19 ha conseguido propagarse por todos los continentes, aunque se ha cebado especialmente en Europa y EEUU . Tras atemorizar al gigante asiático, Italia y España son los países europeos que han recibido la mayor embestida de casos. Estos son los datos más relevantes de la jornada:

Índice de contenido – Infectados y muertos en España

– Nueva normalidad

– Rebrotes

– Confinamientos y toque de queda

– Mascarillas obligatorias

– Medidas económicas

– Ayudas al alquiler

– V iajar al extranjero

– Entrada de viajeros a España

– Situación en China y otros países

– Vacuna

Infectados y muertos en España El Ministerio de Sanidad ha notificado ayer lunes 19.979 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.959 en las últimas 24 horas. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de covid-19 a 1.648.187 personas en España.

Asimismo, el departamento que dirige Salvador Illa ha dado cuenta de 401 fallecidos por covid-19 más, 943 en los últimos siete días. Por tanto, la cifra global de fallecidos por coronavirus en España se sitúa en las 45.069 personas.

En todo caso, cabe tener en cuenta que en lo que se refiere a la cifra de infectados los datos de Sanidad suelen ser algo inferiores a los reales, ya que las consejerías autonómicas siempre disponen de datos más actualizados.

Estas son las autonomías más afectadas:

Nueva normalidad El fin del estado de alarma para toda España el pasado 21 de junio supuso la entrada del conjunto del país en la nueva normalidad (aunque los numerosos rebrotes están motivando nuevas restricciones). En esta fase de la lucha contra el coronavirus permanecen medidas como el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros y la obligatoridad de llevar mascarilla ya en todas las comunidades autónomas. Hace semanas, además, España vetó fumar en la calle por el covid .

Más información

Más información

Normas de la nueva normalidad en España: ¿Qué se puede hacer y qué no en cada comunidad? Rebrotes Los constantes rebrotes de coronavirus en algunas zonas de España han obligado a adoptar medidas de control que se han ido endureciendo en las últimas semanas conforme el número de casos ha crecido de forma acelerada.

Más información

Más información

Mapa de los rebrotes del coronavirus en España Confinamientos y toque de queda El agravamiento de la situación sanitaria ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma hasta el próximo mes de mayo. Casi todos los gobiernos autonómicos están sometiendo a confinamientos perimetrales sus territorios para evitar al máximo la movilidad de la población. El toque de queda nocturno también se ha implantado en las comunidades autónomas como medida para frenar la incidencia del virus.

Mascarillas obligatorias Para evitar al máximo la propagación y contagio del virus entre la población, todas las comunidades autónomas han aprobado el uso obligatorio de mascarillas a pesar de que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Catalunya fue la comunidad pionera a la que han seguido Extremadura, Baleares, Aragón, Murcia, La Rioja, Andalucía, Cantabria, Asturias, Galicia, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid . Canarias ha sido la última en incorporar esta medida que ya está vigente en todo el archipiélago.

Medidas económicas El Consejo de Ministros aprobó el 17 de marzo un plan de choque económico y social para hacer frente a la crisis del coronavirus en España en el que agrupa un conjunto de medidas económicas de emergencia . El coste total será de unos 200.000 millones de euros, según ha informado el Gobierno de Pedro Sánchez. Estas son las 10 medidas más destacadas:

Moratoria hipotecaria . Aprobación de una moratoria en el pago de hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus. Pago de suministros . Moratoria en el pago de suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables. Bono social . Prórroga automática hasta septiembre del bono social a los hogares beneficiarios. Atención a personas mayores y dependientes . Creación de un fondo específico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sintecho y en residencias de mayores y dependientes. Se destinará unos 300 millones de euros. Flexibilización del gasto de los municipios . Flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social tales como a atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados a la crisis del coronavirus. Se destinará unos 300 millones de euros. Autorización de ertes . Se agilizará el proceso de autorización de ertes (expedientes de regulación temporal de empleo). Se considerarán realizados por fuerza mayor y se gestionarán rápido. Cobro del paro en caso de erte . Garantía de prestación por desempleo en caso de erte. Todos los trabajadores afectados por estos procedimientos tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello. Además, no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación (contador a cero). Prórroga de la prestación por desempleo . Prórroga automática de las prestaciones por desempleo. Nadie perderá sus derechos por no poder acudir a las oficinas de empleo. Impulso al teletrabajo . Facilitar el teletrabajo a través de una dotación “importante” a las empresas para la compra de ordenadores, al tiempo que permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada. Ayuda al cuidado familiar . Derecho al cuidado familiar para todos los trabajadores sin que puedan ser sancionados o despedidos (reducción de jornada incluso hasta del 100% o reorganización por cuidado de familiar hasta segundo grado -nietos y abuelos-). Ayudas al alquiler El Gobierno de Pedro Sánchez también aprobó el 31 de marzo varias medidas para garantizar la vivienda de los inquilinos afectados por la crisis. Estas son las ayudas al alquiler por el coronavirus :

Microcréditos para pagar el alquiler . El Estado pone a disposición de los inquilinos de pequeños propietarios microcréditos a tipo de interés 0 para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad puedan pagar el alquiler. Grandes propietarios: quita del 50% . Los grandes tenedores de vivienda -fondos, socimis e inmobiliarias- deben realizar una quita del 50% o bien una reestructuración de la deuda en 3 años. El Estado pagará el alquiler a los más vulnerables (las personas que después de la crisis se mantengan en la vulnerabilidad). Hasta 900 euros al mes y 200 euros destinados al pago de suministros, mantenimiento, etcétera. Prórroga de los arrendamientos . Prórroga extraordinaria de 6 meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas. Suspensión de los desahucios . El Ejecutivo ordena la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional durante seis meses tras el fin del estado de alarma. Viajar al extranjero La segunda ola de la pandemia que se está dando en España y resto de Europa ha llevado a varios países a imponer serias medidas restrictivas a los ciudadanos españoles que decidan viajar a determinados lugares. Hay países que han impuesto la cuarentena , otros obligan a realizarse un test PCR y también los que prohíben su entrada . Si se decide viajar fuera de nuestras fronteras, se recomienda informarse en las página web de las embajadas o consulados de los países de destino o en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores .

Entrada de viajeros a España De la misma manera que muchos países han impuesto medidas de control a los españoles que viajan a determinadas zonas, España también exige desde el 30 de noviembre una PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar a las personas procedentes de los países considerados de riesgo que quieran entrar al país por puertos o aeropuertos. La lista de países se modifica cada 15 días en función de la situación epidemiológica.

Situación en China, EEUU, Italia y otros países

Mientras en China remite el empuje del coronavirus, la epidemia sigue avanzando en EEUU e Italia .

Vacuna La carrera por conseguir una vacuna sigue su curso y en las últimas semanas ha habido avances importantes en algunas de ellas.

La vacuna de Pfizer y BioNTech ha abierto una gran puerta a la esperanza después de demostrarse que su efectividad supera el 90%. Los resultados preliminares muestran que dos dosis de esta fórmula generan una inmunidad fuerte sin efectos adversos graves. También la vacuna de Moderna sitúa su efectividad en el 94,5% y la rusa Sputnik en un 95%

Por su parte, la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca han anunciado que la efectividad de su vacuna se sitúa entre el 62% y el 90% de eficacia.

Actualmente hay unas 30 vacunas que se están testando en pacientes. “Es probable que alguna de estas se acabe descartando. Igual que es probable que el año que viene haya varias vacunas en circulación, que se vayan aplicando a diferentes segmentos de la población”, vaticina Rafael Vilasanjuan , miembro del consejo de dirección de GAVI (la Alianza Global para la Vacunación). “El mensaje que debería estar claro es el siguiente. Desarrollar una vacuna es más complicado. Y lo más importante no es el tiempo, es la seguridad y la eficacia”, comenta el experto.

Más información

Coronavirus en España y el mundo: Última hora del covid | Noticias en DIRECTO Temas Coronavirus en España Coronavirus en Catalunya Coronavirus

Entornointeligente.com