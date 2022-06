Coronavirus en Venezuela sumó otros 17 fallecidos, según el régimen

Entornointeligente.com /

Trabajadores gubernamentales proceden a sacar de un vehículo un féretro con una víctima de covid-19 para su posterior entierro el 8 de agosto de 2020, en el cementerio de San Cristóbal, estado Táchira (Venezuela). EFE/ Johnny Parra/Archivo

El régimen de Nicolás Maduro admitió este lunes que 17 pacientes fallecieron a consecuencia del coronavirus y, con ellos, Venezuela sumaría un total de 2.646 decesos desde el inicio de la pandemia.

Por lapatilla.com

El vocero del chavismo, Freddy Ñáñez, aseguró a través de Twitter y sin mayores detalles que las nuevas víctimas del coronavirus se trataron de dos mujeres de 67, 92 años y un hombre de 43 años del estado Aragua; una mujer de 62 años de Caracas; tres hombres de 50, 59 y 73 años provenientes de Vargas; tres hombres de 50, 46 y 76 años y una mujer de 65 años de Lara.

Asimismo, también fallecieron tres hombres de 53, 67 y 69 años del estado Miranda; un hombre de 79 años de Portuguesa; y, finalmente, dos hombres de 36 y 82 años de Sucre.

El país acumularía hasta hoy 15.879 casos activos de los cuales 15.347 están siendo atendidos en el sistema público de salud, 532 en clínicas privadas y supuestamente «ninguno» en aislamiento domiciliario.

De los pacientes que tienen la enfermedad activa, 10.287 de ellos se encuentran asintomáticos, 4.353 presentan insuficiencia respiratoria aguda-leve, 933 con insuficiencia respiratoria aguda-moderada y 306 están en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Entre otras cifras, Venezuela habría reportado este 31 de mayo 1.365 nuevos contagios de Covid-19, por lo que se contabilizarían 234.465 casos desde marzo de 2020.

