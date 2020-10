Coronavirus en España y el mundo | Última hora y noticias en DIRECTO

08:19 Brasil roza los 152.500 muertos por la pandemia El Ministerio de Brasil ha confirmado este jueves 152.460 fallecidos, después de los 713 registrados en las últimas 24 horas, mientras que Sao Paulo ha logrado situarse por debajo de las previsiones de las autoridades para las dos primeras semanas de octubre en relación al número de casos acumulados y víctimas mortales

El sector de la hostelería y la restauación protesta en Barcelona contra el cierre de locales. / MANU MITRU / VIDEO: EUROPA PRESS

El coronavirus originado en China supera los 39 millones de contagios en todo el mundo, con EEUU a la cabeza en número de infectados. En España el foco está puesto en los rebrotes.

EL PERIÓDICO sigue al minuto las últimas noticias relacionadas con el covid y sus repercusiones:

09:08

Las mujeres siguen más las normas contra el covid Las actitudes y comportamientos de las mujeres pueden haber contribuido a reducir su vulnerabilidad y mortalidad. Una encuesta en 8 países (Australia, Austria, Francia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos) muestra que consideran el coronavirus un problema más serio que los hombres y que es más probable que aprueben y cumplan con las medidas contra el coronavirus.

“Los responsables políticos que promueven una nueva normalidad compuesta de movilidad reducida se enfrentan a las mascarillas y a otros cambios de comportamiento. Deberían, por lo tanto, diseñar una comunicación diferenciada por género si quieren aumentar el cumplimiento de los hombres”, explica Vincenzo Galasso, uno de los autores de este nuevo estudio sobre las diferencias de género en la reacción al covid-19.

09:04

Salamanca, en confinamiento perimetral Este sábado han entrado en vigor, por un plazo inicial de 14 días , las medidas de restricción para la ciudad de Salamanca que incluyen limitación de la movilidad y para frenar la expansión del coronavirus, después de que aparecieran publicadas el viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

viernes, 16 de octubre

22:06

Bélgica impone un toque de queda ante el aumento de contagios Las autoridades belgas han decidido endurecer las limitaciones vigentes en el marco de la pandemia de coronavirus debido al incremento de los contagios y, entre otras cuestiones, además de cerrar cafés y restaurantes durante cuatro semanas, impondrá un toque de queda desde este lunes en todo el país. En concreto, el toque de queda estará en vigor entre las 00.00 horas y las 5.00. Las personas que tengan que desplazarse en ese rango temporal por motivos médicos o por trabajo estarán exentas de cumplirlo.

21:25

Francia suma 25.086 casos de coronavirus Las autoridades sanitarias de Francia han informado este viernes de que el país ha constatado otros 25.086 casos de coronavirus ante el aumento de la cifra de fallecidos diarios y de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. La tasa de positividad se encuentra ahora en torno al 13%, tal y como indica el último balance oficial, que estipula que 122 personas han fallecido en el último día. Esto sitúa el total en 33.303 decesos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 22.391 se han producido en los hospitales del país. Desde que estalló la crisis sanitaria en marzo han contraído covid-19 834.770 personas.

20:44

Italia suma otros 10.000 casos y debate si endurecer medidas Italia ha sumado en el último día otros 10.000 contagios más, récord histórico desde que comenzó la pandemia y tercero consecutivo, confirmando así que está en plena segunda ola y desatando el debate sobre la necesidad de que el Gobierno de Giuseppe Conte adopte medidas adicionales a las anunciadas ya desde la semana pasada. Los 10.010 positivos detectados entre los más de 150.000 test realizados en el último día, suponen casi el doble de los 5.500 diagnosticados el domingo, si bien el país está efectuando igualmente cifras récord de pruebas diagnósticas –el jueves fueron 162.000–. En total, Italia suma 391.611 casos. La cifra de fallecidos también ha bajado con otros 55 decesos más, frente a los 83 de la víspera.

20:42

Reino Unido constata un leve descenso de los casos El Ministerio de Sanidad de Reino Unido ha informado este viernes de que se ha producido un leve descenso de los casos diarios de coronavirus tras constatar 15.650 contagios y ha sumado otros 136 fallecidos. Esto supone un descenso de más de 3.000 contagios respecto al día anterior, cuando se registraron 18.980 nuevos positivos de COVID-19. Desde que comenzó la pandemia se han registrado 689.257 contagios de coronavirus en todo el país y 43.429 muertos. El primer ministro, Boris Johnson, ha alertado este mismo viernes de que podría imponer un nuevo confinamiento en la ciudad de Mánchester, en el noreste de Inglaterra, a menos que la ciudad logre disminuir la cifra de contagios.

20:27

La Generalitat veta que el público vuelva al Camp Nou El Govern y el FC Barcelona se han reunido de forma telemática este viernes para abordar la posibilidad de que en los partidos de Champions haya presencia de público en el Camp Nou, así como en el Palau Blaugrana y validar protocolos para la presencia de público, la celebración del voto de censura y la idoneidad de las fechas previstas en función de la evolución de la situación epidemiológica.

20:13

Illa dice que “no es prudente” permitir público en los estadios El ministro de Sanidad, Salvador Illa, trató este viernes la posibilidad de que los estadios de LaLiga empiecen a permitir entrar a público y dijo que “ahora mismo es prescindible”, en medio de un nuevo momento delicado en España por la pandemia de coronavirus. En una entrevista en RAC 1, Illa recordó que sigue sin ser momento de celebrar actos multitudinarios. “La entrada de gente a los campos de fútbol, ahora mismo, es prescindible. Viendo cómo está la situación, lo podemos dejar para más adelante. En este momento no es prudente”, apuntó.

20:12

EEUU supera los 8 millones de casos de covid-19 Estados Unidos superó los ocho millones de casos detectados de covid-19 desde el inicio de la pandemia, informó el viernes la Universidad Johns Hopkins. La principal potencia económica mundial es, de lejos, la más afectada del mundo por la pandemia en términos absolutos, con más de 217.000 muertos, según el conteo de esta universidad, usado como referencia.

20:05

Bélgica cierra bares y restaurantes durante cuatro semanas Los cafés y restaurantes en Bélgica deberán cerrar sus puertas durante cuatro semanas para intentar frenar la propapagación del covid-19, informó el ministro de Movilidad, Georges Gilkinet, a la salida de una reunión de crisis del gobierno. Hasta ahora el cierre de cafés solo afectaba a la región de Bruselas, y era hasta principios de noviembre. Ahora el cierre pasa a ser nacional, y concierne también a los restaurantes. Con 11,5 millones de habitantes, Bélgica contaba el viernes con 191.959 casos de coronavirus y 10.327 decesos, lo que lo convierte en uno de los países europeos más afectados por la pandemia.

19:41

Portugal no descarta confinar o el toque de queda El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dijo hoy que no se descarta tener que aplicar medidas agresivas en caso de que la pandemia empeore, como establecer toques de queda como en otros países o incluso un confinamiento total. “Si hay un agravamiento de la situación, todo lo que debe ser decidido será decidido”, señaló en declaraciones a periodistas en el Algarve (sur), donde defendió que “ningún poder político puede, ante un agravamiento brutal, quedarse parado”. Actualmente en Portugal, hay algunas restricciones horarias en comercios y hostelería y limitación de las reuniones a cinco personas.

19:35

El personal de la Generalitat teletrabajará cinco días El personal de la Generalitat teletrabajará cinco días a la semana para reducir la movilidad y contener el contagio del coronavirus, en línea con las nuevas medidas aprobadas por el Govern. La Conselleria de Políticas Digitales y Función Pública de la Generalitat ha informado este viernes en un comunicado que el teletrabajo tendrá así “carácter prioritario” para los funcionarios catalanes, que únicamente podrán prestar servicios presenciales cuando no sea posible trabajar a distancia, para los que se habilitarán planes de reorganización interna y flexibilidad horaria para minimizar riesgos.

18:30

Expertos afirman que el frío no potencia la covid-19 La llegada del frío no influye en una mayor propagación de la pandemia, que se encuentra en una fase de “segunda explosión”, según el Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOMSC) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). En su último informe, el BIOCOMSC y el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP), que monitorizan los datos de la pandemia en toda Europa, los científicos afirman que el descenso de temperaturas no implica una mayor propagación del virus.

18:26

Granada cerrará los bares a las 10 de la noche La Junta de Andalucía impone nuevas medidas restrictivas para Granada y 31 municipios de su área metropolitana después de que los contagios y las hospitalizaciones se hayan disparado en los últimos días, multiplicándose por 124 en apenas una semana, informa Julia Camacho . “Esperamos no llegar al cierre perimetral”, adelantó el consejero de Salud, que concedió que ya no basta con suspender las clases. Desde mañana, y durante 15 días, los bares y establecimientos de restauración y comerciales cerrarán sus puertas a las 22 horas de la noche, y restringirán su aforo al 50%. Tampoco se podrán usar las barras de los bares. Asimismo, se prohíben las reuniones de más de seis personas.

18:15

Sanidad notifica 15.186 nuevos casos, 6.591 en 24 horas Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 15.186 nuevos casos de covid-19, 6.591 en las últimas 24 horas, lo que supone un leve descenso con respecto a los 6.603 diagnosticados ayer. La cifra global de contagios en España se eleva ya a 936.560 desde el inicio de la pandemia, según las cifras oficiales.

18:13

Expertos aconsejan a UE replantearse la compra de remdesivir El mayor ensayo clínico realizado sobre casos graves de covid-19 ha concluido sin que ninguno de los productos investigados, incluido el remdesivir, haya mostrado la eficacia buscada. A la vista de estos resultados, y según varios expertos consultados por Reuters, la Unión Europea debería renegociar el contrato con Gilead para adquirir medio millón de dosis de remdesivir.

18:03

Andorra dará ayudas de hasta 2.000 euros al mes El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha anunciado este viernes ayudas directas de hasta 2.000 euros mensuales para los negocios más afectados por las medidas de prevención de la covid-19. Se trata de ayudas al alquiler de los locales comerciales que se incluyen en un paquete que pronto se aprobará en el Consejo de Ministros en forma de decreto, según informó Spot en una comparecencia pública.

17:50

Aragón limitará a seis las personas reunidas El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha anunciado un “endurecimiento” de las medidas de distanciamiento social en toda la comunidad autónoma a partir de la semana que viene, como limitar a seis el número máximo de personas en reuniones sociales, en el ámbito público y privado, y reducir los aforos actuales “en prácticamente todas las actividades”.

17:48

Italia suma otros 10.000 casos Italia ha sumado en el último día otros 10.000 contagios más, récord histórico desde que comenzó la pandemia y tercero consecutivo, confirmando así que está en plena segunda ola y desatando el debate sobre la necesidad de que el Gobierno de Giuseppe Conte adopte medidas adicionales a las anunciadas ya desde la semana pasada. Los 10.010 positivos detectados, entre los más de 150.000 test realizados en el último día, suponen casi el doble de los 5.500 diagnosticados el domingo.

17:45

La pobreza afecta ya al 6% de los hogares de Madrid CCOO Madrid denuncia, con motivo del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que esta situación afecta al 6% de los hogares en la región “y se convierte en uno de los efectos dramáticos de la crisis sanitaria”. Además, ha alertado de que más de 150.000 familias en la Comunidad de Madrid tienen a todos sus miembros en paro, “una tendencia que va al alza en plena pandemia provocada por la covid-19”.

17:10

Suecia confirma un primer caso de reinfección La Universidad Sahlgrenska, en la ciudad sueca de Göteborg, confirmó hoy un caso de reinfección con el coronavirus, el primero en ese país, donde se sigue un modelo laxo de restricciones basado en la responsabilidad individual. La persona afectada es una mujer, de 53 años, que dio positivo en mayo y a la que, tras darse por superada la infección, se le volvió a verificar un caso de Sars-CoV-2 el pasado agosto. Según el equipo médico, tras varias pruebas se ha descartado que se trate de la misma primera infección, ya que las muestras indican claramente que es un nuevo contagio diferenciado. Los médicos de esa universidad sueca advierten, además, de que esta recaída en realidad no es tan sorprendente y que la posibilidad de reinfección existe en otros tipos de coronavirus hasta ahora conocidos.

16:56

Toque de queda empieza en Francia con división sobre excepciones El toque de queda entra en vigor esta noche en París y otras ocho grandes ciudades de Francia sin que el Gobierno haya cedido en el pulso con el mundo de la cultura y la restauración, que pedían una excepción para recibir público más allá de las 21.00 horas. “Todo el mundo debe estar en su casa a las 21.00 horas, salvo las excepciones muy precisas que ya enumeré ayer”, dijo hoy el primer ministro, Jean Castex, en referencia a las salidas autorizadas por trabajo, salud, desplazamiento en avión o tren, o bien salir para pasear a la mascota.

16:50

Transportistas denuncian falta de bares en carreteras de Catalunya La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, ha denunciado que la decisión de la Generalitat de decretar el cierre de los más de 44.000 bares y restaurantes afecta a los establecimientos de carreteras y polígonos a los que acuden los transportistas, que dejarán de tener este servicio. Fenadismer ha pedido al Ministerio de Transportes que establezca un protocolo coordinado con las comunidades autónomas para que, al igual que se estableció durante el estado de alarma, se permita la apertura limitada a determinados establecimientos situados estratégicamente para atender las necesidades de los transportistas y otros colectivos esenciales.

16:41

Girona destina 450.000 euros a crear empleo El Ayuntamiento de Girona ha anunciado que destinará 450.000 euros a la creación de empleo y al dinamismo económico a raíz del impacto de la covid-19 justo el día en que se ha producido el cierre de la restauración en el marco de las medidas adaptadas en Catalunya para evitar la propagación del virus. La alcaldesa Marta Madrenas (JxCat) ha explicado que 350.000 euros son para reducir el paro y colaborar a que las empresas mantengan las plantillas actuales, y los otros 100.000 serán para subvenciones a asociaciones de comercio, hostelería y restauración.

16:30

Situación “muy preocupante” en Navarra con 523 positivos más Navarra ha contabilizado en las últimas horas seis fallecimientos por covid-19 y 523 positivos, según los datos facilitados por la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ha calificado la situación actual de la comunidad como “muy preocupante”. Por ello ha recomendado limitar en la medida de lo posible cualquier actividad no esencial durante el fin de semana y reducir los encuentros fuera del grupo de convivencia, realizándose estos en la medida de lo posible en espacios abiertos y evitando “espacios de mala ventilación”.

16:28

La justicia respalda las 10 personas por reunión en Galicia La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha avalado el máximo de 10 personas decretado para cualquier reunión que se produzca en Galicia, sea en la esfera pública o en la privada. La restricción a las agrupaciones de personas fue aprobada por la Xunta el pasado 14 de octubre como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la covid-19 en la Comunidad.

16:26

PSC pide al Govern que concrete las ayudas a la restauración El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha expresado su apoyo a las medidas adoptadas por el Govern para contener la propagación del coronavirus, pero ha pedido al Ejecutivo catalán que apoye y concrete las ayudas a la restauración y la hostelería “por su sacrificio especial”. “Nos gustaría que las medidas estuvieran bien anunciadas, bien negociadas, bien justificadas y que fuesen acompañadas del apoyo necesario a los sectores económicos a los que se pide un sacrificio especial”, ha dicho Iceta.

16:20

Disfagia, una de las principales secuelas del covid La disfagia, un trastorno de la deglución que implica la dificultad para tragar, es una de las principales secuelas que sufren los pacientes con covid-19 que han permanecido un periodo de tiempo prolongado ingresados, sobre todo tras las estancias en la UCI. Es una de las conclusiones expuestas durante el 71 Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) que se celebra estos días de forma virtual.

16:15

Las farmacias ourensanas, “pioneras” en hacer test rápidos Las farmacias de cinco municipios ourensanos con restricciones por la covid-19 (Ourense, Barbadás, O Carballiño, Verín y O Barco) serán “pioneras” en España en realizar, a partir de este viernes, test rápidos a la población de manera voluntaria. Estos test serológicos podrán ser solicitados por los ciudadanos de manera gratuita a través de una cita por internet o en la propia oficina de farmacia y, en el caso de resultar positivo, la persona será citada para hacer una prueba PCR posterior en algún centro del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

16:11

TSJM avala las restricciones en las nuevas áreas El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la orden de la Consejería de Sanidad que extendía las restricciones a la movilidad a las zonas básicas de Arganda del Rey (Arganda del Rey), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo), y Valleaguado (Coslada) al considerar su “idoneidad” para bajar contagios, si bien ha exigido que “se deben adoptar medidas más estrictas de control y prevención de la enfermedad”.

16:08

Aguado sopesa medidas “más duras” en Madrid El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado que “seguramente” tendrán que tomar “medidas más duras y restrictivas” y ha señalado que “habrá que aprobar” la semana que viene una orden para cuando decaiga el estado de alarma. “Las restricciones de hoy van a salvar vidas mañana, salvar negocios y la Navidad. Habrá que tomar seguramente medidas más restrictivas y más duras los próximos días si queremos tener unas Navidades como queremos”, ha dicho Aguado.

15:31

Aguado admite fallos en el sistema de residencias El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha admitido que el sistema de residencias de la región “no estaba preparado para hacer frente” a la pandemia del coronavirus y por ello ha prometido que “lo transformarán”. Aguado ha pedido tener en cuenta los aprendizajes de esta crisis sanitaria para transformar el sistema de residencias que, a su juicio, se ha quedado “obsoleto” en un modelo de los años 70 y 80.

15:20

Los hoteles de Barcelona sufren cierres y cancelaciones El Gremio de Hoteles de Barcelona ha denunciado este viernes que las últimas medidas anunciadas por el Govern para contener la covid han provocado la cancelación de reservas, hasta el punto que muchos establecimientos han decidido volver a cerrar sus puertas a partir de este sábado. Las nuevas restricciones impuestas por el Govern, que implican el cierre de bares y restaurantes durante quince días y la limitación del aforo de los comercios, entre otras medidas, han afectado también al sector hotelero, que vive una situación “que se está volviendo dramática por momentos”.

15:18

El personal de la Generalitat teletrabajará El personal de la Generalitat volverá a teletrabajar los cinco días de la semana, siempre que su actividad lo permita, como medida para reducir la movilidad y contener el brote de covid-19 en Catalunya, según ha informado el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública en un comunicado. El teletrabajo tendrá “carácter prioritario”, pero en caso de que por la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo no se pueda teletrabajar, se aplicarán planes de reorganización interna, sistemas de flexibilidad horaria y régimen de turnos.

15:15

Portugal continúa su tendencia al alza El Gobierno de Portugal ha notificado este viernes 2.608 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un dato sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que agudiza la tendencia al alza en un país que vive desde el miércoles bajo estado de calamidad, con nuevas restricciones para las reuniones. Con estos nuevos datos, ya son 95.902 los positivos incluidos en el balance del Ministerio de Salud luso, que tiene registrados también 2.149 fallecimientos, 21 más que el jueves.

15:04

Ayuso pide a la UE unificar controles en aeropuertos La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedirle una regulación común para el espacio aéreo europeo con respecto a las medidas de control del coronavirus. Para garantizar las condiciones de salud pública necesarias para todos los ciudadanos europeos, “es importante que todos los aeropuertos, o al menos los internacionales, apliquen protocolos homogéneos para evitar la expansión de la pandemia a través de fronteras”, señala Díaz Ayuso en la misiva.

15:02

Pfizer solicitará autorización para su vacuna dentro de un mes El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer planea solicitar una autorización de emergencia para su vacuna covid-19 a las autoridades estadounidenses en la tercera semana de noviembre, anunció su CEO este viernes. “Suponiendo que los datos sean positivos, Pfizer solicitará la autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos poco después de que se haya superado el hito de seguridad, durante la tercera semana de noviembre”, dijo Albert Bourla.

14:26

Sánchez reclama respuestas comunes en la UE El persidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado posturas comunes en la UE para luchar contra la pandemia. “Tenemos que definir lo que es una cuarentena, si son 14, 10, 7 días, hay una respuesta distinta en función del país, pero creemos que tenemos que dar una respuesta armonizada”, ha dicho.

14:17

TSJC ratifica todas las restricciones del Govern El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se ha pronunciado sobre las nuevas restricciones acordadas por el Govern de la Generalitat para frenar la curva de contagios de coronavirus. El alto tribunal ha resuelto ratificar íntegramente las medidas previstas por el Govern para intentar contener la expansión del virus y que afectaban a los derecho fundamentales de los ciudadanos. En su auto, que ha tenido un voto particular, la sala avala todas las medidas que necesitaban su autorización por posible afectación a derechos fundamentales (reuniones de máximo 6 personas, suspensión de la actividad presencial en las universidades y reducción del aforo en espacios de culto.

14:12

El alcalde de Lleida anula su agenda a la espera de PCR El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), ha anulado su agenda de actos públicos este viernes a la espera de tener los resultados de un test PCR de covid-19. Pueyo ha asegurado en su cuenta de Twitter, en un mensaje recogido por Europa Press, que tenía fiebre y que se ha hecho la prueba “por responsabilidad y prudencia”. “Anulo la agenda de actos públicos y, mientras espero el resultado, continuaré trabajando en casa”, ha afirmado el republicano en la red social.

14:09

La vacuna de la gripe es segura para pacientes con covid El Ministerio de Sanidad informa de que la administración de las vacunas frente a la gripe son seguras en personas que han superado o que padecen la covid-19, por lo que les aconseja vacunarse si pertenecen a grupos de riesgo priorizados en la campaña de este año. Este departamento señala en un comunicado que la evidencia reciente muestra que la mortalidad de los pacientes con covid-19 puede duplicarse cuando también están infectados por el virus de la gripe.

14:05

Foment reclama ayudas dignas y califica de “mofa” las del Govern El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado este viernes al Govern que indemnice de manera “digna” a los sectores afectados por las nuevas restricciones contra la COVID-19 y ha calificado de “mofa” y “burla” el paquete de ayudas de 40 millones comprometido hasta ahora. Sánchez Llibre ha participado en la manifestación celebrada este mediodía en plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar por el cierre durante al menos 15 días de bares y restaurantes y contra las limitaciones a la actividad comercial aprobadas por el ejecutivo catalán para hacer bajar los contagios.

13:21

“El Gobierno es el problema” La consigna inicial de “la hostelería no es el problema” ha derivado ahora en “el Gobierno es el problema”.

13:19

“Queremos trabajar” Entidades como el Gremi de Restauració, Barcelona Comerç, Foment, Pimec subrayan que las pérdidas que sufrirá el sector con el cierre de 15 días no se pueden solucionar con los 40 millones de euros que ha ofrecido el Govern para compensarles. “Queremos trabajar, queremos trabajar”, corean los manifestantes.

13:17

La Via Laietana, cortada La manifestación del sector del ocio nocturno mantiene cortada la Via Laietana en su confluencia con la plaza Urquinaona. “No al cierre, no al cierre”, gritan ellos también.

12:57

“No al cierre”, “Govern dimisión” Con una cacerolada incesante, los asistentes corean consignas de protesta: “No al cierre”, “Govern dimisión”. “No queremos limosna, queremos trabajar”, se lee en una pancarta. “La hostelería es segura”, reza otra.

12:48

El sector del ocio nocturno llega a la plaza Los trabajadores del ocio nocturno, que habían empezado su concentración en la plaza de la Catedral, se acercan en masa a la ya desbordada plaza de Sant Jaume. “No us votarem Govern de la Generalitat“, “360 empreses, 37.000 treballadors, Oci en fallida”. se lee en algunas de sus pancartas.

12:40

Indignación generalizada Hay mucho malestar e indignación entre los cientos de personas que llenan la plaza de Sant Jaume en protesta por el cierre de bares y restaurantes. Entre los manifestantes se encuentran chefs con uniforme, camareros, muchos empresarios del sector. También han acudido los máximos dirigentes de las patronales Foment, Pimec, Barcelona Oberta y de gremios de todas las provincias catalanas.

12:37

Lanzamiento de huevos contra el Palau y el Ayuntamiento Algunos de los asistentes a la protesta han lanzado huevos contra la fachada del Palau de la Generalitat y contra la del Ayuntamiento de Barcelona. A las puertas del consistorio han gritado “¿dónde está Ada Colau?”.

12:25

Bares y restaurantes dejarán de ingresar 780 millones Los bares y restaurantes de Catalunya dejarán de ingresar 780 millones de euros durante los 15 días de cierre decretados por la Generalitat. Así lo estima la patronal Pimec, en un informe presentado este viernes en el que advierte de la crítica situación que arrastra el sector. Según los datos de la patronal, una de cada cuatro pymes de la restauración ya se planteaba el cierre definitivo antes de las nuevas restricciones.

12:22

“No somos el problema” “Nos están haciendo responsables de la irresponsabilidad de otros” . Es la denuncia de los restauradores, un sector en apuros desde el inicio del estado de alarma. Este cese de la actividad puede ser la estocada final para muchos negocios que empezaban a ver la luz después del desconfinamiento. “La hostelería no es el problema” , corean, cacerolas en mano, los asistentes a la manifestación.

12:21

Cacerolada al grito de “el covid nos mata de hambre” Cacerolada atronadora en la plaza de Sant Jaume del sector de la hostelería, en pie de guerra por el cierre obligado de bares y restaurantes durante 15 días . “El covid nos mata de hambre” o “no somos el problema” son algunas de las consignas que se corean y se leen en las pancartas.

12:18

Lleno en la plaza de Sant Jaume Trabajadores del sector del ocio y la restauración llenan en estos momentos la plaza de Sant Jaume. 500 personas según la Guardia Urbana, pero esta plaza tienen una capacidad de un millar de personas y ya está bastante al límite. Además, sigue llegando gente, informa Patricia Castán .

12:08

Bares y ocio nocturno se manifiestan en BCN A las 11 estaba convocada la concentracion del ocio nocturno, que marchaba hacia la plaza de Sant Jaume para juntarse con la gran manifestación de la restauración programada para las 12.00 horas. Con esta doble convocatoria ya se han juntado, pero aún sigue llegando gente.

12:01

Madrid prorroga la restricción de aforos y horarios La Comunidad de Madrid ha publicado este viernes en el Boletín Oficial autonómico (BOCM) una nueva orden para prorrogar la vigencia de las medidas extraordinarias de restricción de aforos y horarios de determinadas actividades recogidas en la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, dictada en ejecución de la Orden del Ministerio de Sanidad del pasado 30 de septiembre.

11:57

Castilla y Léon prohíbe fumar en terrazas y en la calle Castilla y León prohibirá desde este sábado el consumo en las barras de los bares y fumar en las terrazas, así como hacerlo en la vía pública o al aire libre cuando no se pueda respetar la distancia de dos metros, y las reuniones sociales o familiares serán como máximo de 6 personas. Estas son algunas de las medidas acordadas ayer en el Consejo de Gobierno que publica este viernes el boletín oficial de la Comunidad, que modifica el plan autonómico de medidas de prevención y control de la covid regional del pasado 20 de agosto.

11:54

Pimec estima que restauración dejará de ingresar 780 millones La patronal catalana Pimec estima que el sector de la restauración y la hostelería dejará de ingresar 780 millones de euros, el equivalente al 71% de los beneficios de un año, a raíz del cierre decretado durante 15 días, y ha exigido al Govern aumentar el paquete de ayudas anunciado de 40 millones. La organización lo ha denunciado en rueda de prensa, en la que ha presentado un informe sobre el impacto de la covid-19 en las pymes y autónomos, el 18,7% de los cuales se ha planteado cerrar definitivamente, un porcentaje que aumenta al 25% en el caso de bares y restaurantes.

11:45

Las primeras vacunas llegarán en primavera Las primeras vacunas del coronavirus llegarán en la primavera del año que viene, “si todo va bien”, dijo hoy el director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en inglés), el italiano Guido Rasi. “Es muy difícil, casi imposible, tener la vacuna para el 2020. Si todo va bien, en los primeros meses del 2021 podría haber tres vacunas aprobadas por la EMA”, explicó Rasi antes de confiar en que “las primeras dosis importantes para poblaciones en riesgo lleguen en la primavera del 2021 con un importante inicio de vacunación”.

11:37

Solo 4 comunidades aprueban en la gestión de la pandemia Solo Extremadura, Murcia, Asturias y la Comunidad Valencia obtienen un aprobado por su actuación para hacer frente a la pandemia del coronavirus hasta que comenzó la nueva normalidad, según un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El informe se ha elaborado a través de las respuestas de expertos, profesionales sanitarios de todas las comunidades autónomas a los que se les remitió un cuestionario. Según los resultados, el promedio de la puntuación a las administraciones sanitarias es de 3,92, de un rango de 1 a 7, y es Madrid la que menos puntos tiene, frente a Extremadura, que es la que sale mejor parada.

11:29

Foment del Treball ve “desproporcionadas” las medidas del Govern El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha calificado de “precipitadas, desequilibradas y desproporcionadas” las medidas restrictivas del Govern para frenar la escalada de la pandemia de coronavirus. Sánchez Llibre ha acusado a la Generalitat de haber actuado “un poco por la espalda” con las medidas por haberlas diseñado sin consultar a los agentes sociales y económicos.

11:27

OMS ve “poco o ningún efecto” de remdesivir o hidroxicloroquina Los tratamientos con remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferón tienen “poco o ningún efecto” en la reducción de la mortalidad a los 28 días o en la evolución hospitalaria de pacientes hospitalizados con covid-19, según los primeros resultados del ensayo ‘Solidaridad’ puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En solo seis meses, este estudio, el mayor ensayo de control aleatorio del mundo sobre opciones terapéuticas del COVID-19, ha generado pruebas concluyentes sobre la eficacia de estos medicamentos de nueva aplicación para el tratamiento del coronavirus.

11:14

Medicalizado un convento de Sevilla con 83 positivos La Consejería de Salud y Familias de Andalucía ha decidido medicalizar el convento de Santa Ángela de la Cruz en Sevilla al haber aumentado los casos de contagios por coronavirus a 83 monjas, ha informado en un comunicado. Esta decisión se adoptó este jueves después de que el equipo de médicos internistas del Hospital Virgen del Rocío valorara la situación en la que se encuentran las hermanas, todo ello junto a la Enfermera Gestora de Casos referente de dicho centro, el epidemiólogo, y la inspección.

10:37

Illa vaticina 6 meses “complicados” hasta la llegada de la vacuna El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vaticinado este viernes que “nos quedan entre cinco y seis meses complicados” de convivencia con el coronavirus hasta que llegue la vacuna, que se espera para 2021.

En declaraciones a RAC1, Salvador Illa ha asegurado que, frente a la postura de negacionistas y antivacunas, “combatiré -ha dicho- informando a la población” porque “hay vidas en juego y las vacunas han salvado vidas”, y ha anunciado que será “beligerante” en esta cuestión.

10:36

Hungría confirma nuevo récord de fallecimientos Hungría ha registrado en un día 33 muertes por coronavirus, lo que supone un nuevo récord de fallecimientos en el país centroeuropeo desde el estallido de la pandemia y eleva el número total de fallecidos a 1.085.

El número de contagios por covid-19 en las últimas 24 horas aumentó en 1.293 nuevos casos.

10:25

Illa descarta otro confinamiento como el de primavera El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado a día de hoy otro confinamiento total como el que España vivió en la pasada primavera. Sin embargo, ha hecho una llamada a la concienciación colectiva de cara a los próximos meses: “Esto no se arregla en 15 días, ni en Catalunya, ni en España ni en Europa“, ha subrayado el ministro, que ha avanzado que vienen unos meses complicados en los que habrá que aplicar “medidas quirúrgicas” durante periodos cortos de tiempo.

10:23

Praga informa de un nuevo récord de contagios La República Checa ha registrado un nuevo récord de contagios de covid-19 con 9.721 nuevos casos en las últimas 24 horas, informó hoy el Gobierno, que ha planteado incluso la posibilidad de pedir ayuda a Alemania si sus hospitales se saturan de pacientes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que hay un acuerdo de colaboración en ese sentido con las regiones alemanas de Baviera y Sajonia, aunque confió en que no se llegue a una situación en la que sea preciso trasladar a pacientes.

10:18

Portugal intenta controlar la presión hospitalaria Con una media superior a los dos mil contagios diarios, Portugal intenta controlar la presión hospitalaria, que en las últimas horas fue de 993 ingresados, más otros 139 en unidades de cuidados intensivos (uci).

A pesar de que está acumulando diariamente récord de personas positivas de covid-19, Portugal aún no ha llegado a la media de 1.230 hospitalizados y 200 ingresados en uci que alcanzó a mediados del pasado mes de abril.

10:17

Maroto pide al Govern que active “cuanto antes” las ayudas a la restauración La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha emplazado este viernes a la Generalitat a activar “cuanto antes” el fondo de 40 millones en ayudas directas previstas para socorrer al sector hostelero ante las nuevas restricciones, para que pueda aguantar un cierre que ve “traumático”.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la ministra ha destacado la necesidad de “proteger” de estas restricciones a las empresas del sector que, ha subrayado, “han hecho sus deberes” durante la pandemia para aplicar medidas de seguridad anti-covid-19.

09:59

La pandemia avanza hacia los 39 millones de casos con más de 1,09 millones de muertos La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 343.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 38,9 millones de personas contagiadas con 1,09 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por la Universidad Johns Hopkins.

En total, 38.925.204 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil–, mientras que las víctimas mortales son ya 1.098.378.

09:43

El TS mantiene que carece de jurisdicción para revisar el estado de alarma El Tribunal Supremo ha mantenido que carece de jurisdicción para resolver un recurso contra el real decreto de estado de alarma en Madrid, que establece restricciones para intentar combatir los contagios del coronavirus covid-19, ya que en su caso correspondería resolverlo al Constitucional.

Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en un auto en el que deniega la medida “cautelarísima” de suspensión urgente del estado de alarma en Madrid solicitada por el abogado Curro Nicolau en el recurso que presentó a título particular contra el decreto del actual estado de alarma en Madrid.

09:30

PharmaMar anuncia resultados positivos de su ensayo Aplicov contra el covid-19 PharmaMar ha anunciado que su ensayo clínico Aplicov-PC, con Aplidin (plitidepsina), para el tratamiento de pacientes adultos con covid-19, que requieren ingreso hospitalario, ha alcanzado los objetivos primario de seguridad y secundario de eficacia.

El estudio ha demostrado una notable reducción de la carga viral en los pacientes entre los días 4 y 7 posteriores al inicio del tratamiento, de forma que la reducción media de la carga viral a día 7 fue del 50%, y del 70% a día 15. Más del 90% de los pacientes incluidos en el ensayo presentaban al inicio cargas virales medias o altas.

09:28

Cierran colegios en región italiana de Campania por aumento de casos La región de Campania, sur de Italia, decidió cerrar todos los colegios hasta el 30 de octubre como medida para frenar el aumento de los contagios de covid-19, que se han disparado en las últimas semanas y están provocando problemas sanitarios, enfrentándose así a las directrices del Gobierno.

Desde hoy no se impartirán clases en las escuelas primarias y secundarias de Campania y también se suspenden las actividades didácticas presenciales en las universidades, a excepción de las relativas a los estudiantes de primer año, según la ordenanza que firmó este jueves el presidente de Campania, Vincenzo de Luca.

09:27

Alcalde Lloret avisa de que “no es tiempo de descansar” El alcalde de Lloret de Mar y vicepresidente del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, Jaume Dulsat, ha avisado al sector turístico de que, ahora, “no es tiempo de descansar” si se quiere salir de la crisis, un día después de la clausura en su ciudad del foro BTM de turismo.

Dulsat ha destacado la importancia de contar con una cita, organizada por la Fundación Guitart, la Agencia EFE y la Agencia Catalana de Turismo, que “pone luz” sobre el momento complicado de una industria muy afectada por la pandemia y que ha ayudado a los empresarios a ver que es tiempo “de no descansar, de no hibernar”.

09:12

La pandemia reduce el acceso a la alimentación La pandemia ha “intensificado” las dificultades en el acceso a la alimentación tanto de las personas en situación de pobreza y exclusión social en España como de las poblaciones de los países más empobrecidos del mundo, según advierten diferentes ONG con motivo de la conmemoración este viernes 16 de octubre del Día Mundial de la Alimentación.

En España, Cáritas reclama medidas estructurales para garantizar el derecho a la alimentación de las familias vulnerables, sobre todo, ante las dificultades que está suponiendo el impacto de covid-19.

09:04

EE UU suma otros 1.148 muertos por covid-19 en 24 horas Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 7.974.502 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 217.745 fallecidos por el covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 70.334 contagios más que el miércoles y de 1.148 nuevas muertes. Las de este jueves son las cifras más altas de contagios y muertes desde el pico de julio.

09:03

Panamá contabiliza 122.883 casos y 2.529 deceso Panamá agregó este jueves 755 nuevos casos de la covid-19 y 10 defunciones, para alcanzar 122.883 contagios confirmados y 2.529 fallecimientos por la enfermedad en 222 días de pandemia.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó en su informe diario que hay 808 hospitalizados, de ellos 684 en sala general y 124 en las Unidades de Cuidados Intensivos (uci).

09:02

Entran en vigor las nuevas restricciones en Catalunya Las nuevas restricciones decretadas por el Gobierno catalán para la contención de covid-19, como el cierre de bares y restaurantes, han entrado en vigor tras publicarse esta madrugada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a excepción de tres apartados que condiciona a la previa autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

09:00

México supera los 85.000 muertos por covid-19 La Secretaría de Salud de México notificó este jueves de 5.514 nuevos contagios y de 387 decesos por covid-19 con lo que el país alcanzó 834.910 casos y 85.285 muertes desde el inicio de la pandemia a finales de febrero pasado.

08:59

Costa Rica registra leve tendencia a la baja de covid-19 Costa Rica registra una leve tendencia a la baja en la tasa de reproducción de covid-19, que es ya la tercera causa de muerte en el país, y los casos de la enfermedad podrían aumentar debido a las protestas sociales ocurridas en las últimas dos semanas, informaron este jueves las autoridades.

EL Centro Centroamericano de Población de la estatal Universidad de Costa Rica, informó de que la tasa de reproducción (Tasa R) de la covid-19 se situó en 1,03 con corte al 1 de octubre.

Este jueves Costa Rica contabilizó 1.372 casos nuevos, para un total de 93.152, de los que 57.731 ya se han recuperado. En la actualidad hay 536 personas hospitalizadas, 206 de ellas en cuidados intensivos.

08:57

Argentina registra nuevo récord diario de positivos y 421 nuevas muertes Las autoridades sanitarias de Argentina han informado de 421 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, así como de 17.096 nuevos positivos, cifra que supone un nuevo récord diario.

Desde que se detectara el primer caso de covid-19 en el país sudamericano, el Ministerio de Salud ha registrado 949.063 positivos y 25.342 fallecimientos.

08:56

Perú reporta 859.740 casos y 33.577 fallecidos Perú llegó este jueves a 859.740 casos totales y 33.577 fallecidos por covid-19, al sumar 836 nuevos infectados y 65 fallecidos en las últimas horas, según datos ofrecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

De esa manera, el país andino se mantuvo como la octava nación más afectada por la pandemia en el mundo y la primero en tasa de mortalidad a nivel global.

08:49

La Familia Real preside una atípica entrega de los Premios Princesa de Asturias Los Reyes Felipe y Letizia, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía presidirán este viernes el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, una celebración que en su cuadragésima edición contará con aforos reducidos y estrictas medidas de seguridad para evitar el riesgo de contagio del coronavirus.

La ceremonia se ha trasladado en esta edición al Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde estarán los premiados y la Familia Real, con un palco reservado para la Reina Sofía, que como es habitual acudirá a esta cita en la capital asturiana.

08:47

Alemania,nuevo récord diario de coronavirus con más de 7.300 casos La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 7.334 casos nuevos y 24 muertos, lo que supone un nuevo récord diario de contagios, un día después de haber batido el anterior, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas.

La cifra de nuevos contagios supera claramente el récord de casos registrado el día anterior, cuando Alemania contabilizó 6.638 positivos y 33 decesos. Las cifras de los últimos dos días son las más altas registradas en territorio alemán desde el 28 de marzo, cuando se registraron 6.294 positivos en 24 horas.

08:32

Universitarios contra la suspensión de las clases presenciales en Granada La Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) y las organizaciones Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento han convocado una movilización este viernes en contra de la suspensión por diez días de las clases teóricas presenciales en la institución académica, acordada este pasado martes por la Junta, por culpa de los rebotes de coronavirus.

08:19

Brasil roza los 152.500 muertos por la pandemia El Ministerio de Brasil ha confirmado este jueves 152.460 fallecidos, después de los 713 registrados en las últimas 24 horas, mientras que Sao Paulo ha logrado situarse por debajo de las previsiones de las autoridades para las dos primeras semanas de octubre en relación al número de casos acumulados y víctimas mortales.

A su vez, en su último balance, la cartera del general Eduardo Pazuello, ha informado de 5.169.386 de casos acumulados, al sumar 28.523 nuevos contagios esta jornada.

08:18

Venezuela llega a los 720 muertos por covid-19 Seis personas más murieron en Venezuela por covid-19, con lo que ya son 720 las personas fallecidas por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia, informó este jueves la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Entre los fallecidos, todos hombres, hay dos personas de 48 años del estado Miranda, que alberga buena parte del área urbana de Caracas, detalló Rodríguez en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter tras la reunión del comité presidencial encargado de frenar la pandemia.

08:17

Honduras: 2.552 muertos y contagiados 86.089 La cifra de muertos en Honduras a causa de la covid-19 se elevó este jueves a 2.552 y la de contagiados a 86.089, según el informe diario del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo registró hoy 19 fallecidos, con los que ya suman 2.552, y 631 nuevos contagios, para un total de 86.089 en siete meses de pandemia.

08:16

Colombia registra más de 6.800 nuevos casos El Ministerio de Salud de Colombia ha informado de 10.164 personas dadas de alta tras haber superado el coronavirus, cifra superior al número de nuevos contagios en el último día, 6.823 positivos, además de 151 fallecidos.

Un total de 936.982 casos y 28.457 fallecimientos se han registrado en Colombia desde que estallara la crisis sanitaria, mientras que 826.831 personas han logrado superar la enfermedad –un 88,24 por ciento de las personas contagiadas–.

08:12

India registra 63.000 nuevos positivos Las autoridades sanitarias indias han informado este viernes de 63.371 nuevos casos de coronavirus, mientras que, desde que estalló la pandemia, en el país 6.453.779 personas han logrado superar la enfermedad, 70.338 en las últimas 24 horas.

La cifra total de casos acumulados se sitúa en 7.370.468, por lo que el país mantiene la tendencia a la baja del número de contagios diarios, y la de fallecimientos a causa de la enfermedad en 112.161, con 895 nuevas muertes en el último día, un repunte respecto a ayer, cuando murieron 680 personas.

07:35

Australia abre una “burbuja de viaje” con Nueva Zelanda El primer vuelo de la “burbuja de viaje” establecida entre Australia y Nueva Zelanda ha llegado este viernes a Sydney con 200 pasajeros a los que no se les exigirá pasar el período de cuarentena de 14 días tras entrar al país.

Por primera vez desde que se declarara la pandemia, en Australia no se exigirá a los viajeros internacionales someterse a una cuarentena de 14 días, aunque esta “zona de viaje seguro” es de un solo sentido, ya que sólo los viajeros procedentes de Nueva Zelanda podrán entrar a Australia y no viceversa.

07:28

China suma casi una treintena de casos importados El Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de que se han diagnosticado otros 24 nuevos casos de coronavirus, todos ellos procedentes del extranjero y vuelve a no identificar contagios de transmisión comunitaria, después de romper esa dinámica en los últimos días.

La cifra de casos de covid-19 importados ha ascendido a 3.084 en China, mientras que el total a nivel nacional es de 85.646 positivos.

07:26

México supera las 85.000 muertes México ha superado este jueves las 85.000 muertes por coronavirus, al registrar 387 nuevos fallecimientos en el último día, así como 5.514 nuevos positivos.

El director general de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía, ha informado en la comparecencia diaria para actualizar las cifras del virus en el país de que 85.285 personas han muerto desde que estalló la pandemia, mientras que los contagios acumulados ascienden a 834.910.

07:22

Buenos días, retomamos la información diaria.

jueves, 15 de octubre

22:01

Aplazado el Murcia-Recreativo Granada por positivos en el equipo andaluz El partido de la Segunda División B de fútbol que este sábado a las seis de la tarde iban a disputar el Real Murcia y el Recreativo Granada en el estadio Enrique Roca de la capital del Segura ha sido aplazado como consecuencia de los casos de coronavirus que se han registrado en la plantilla granadina. La medida se ha adoptado después de que el club andaluz solicitara este miércoles a la RFEF el aplazamiento del encuentro por la persistencia de casos positivos de covid-19 en su plantilla, lo cual puso en conocimiento del Real Murcia.

21:59

Port Aventura se queda sin Halloween El cierre del parque de atracciones supone el colofón a una mala temporada del turismo en Costa Daurada. De la sesentena de alojamientos que acumula esta zona costera de Tarragona, solo restaban abiertos 11 el pasado miércoles, contando los hoteles del parque de atracciones. Ahora únicamente quedan siete, coincidiendo con las últimas restricciones dictadas por el Govern para intentar frenar la pandemia, y que afectan directamente al macroparque .

21:34

Logroño hará un cribado de 6.000 test de antígenos El Gobierno de La Rioja desplegará un dispositivo especial de cribado dirigido para realizar 6.000 test rápidos de antígenos a vecinos de Logroño para cortar la cadena de transmisión de la covid-19, dado que la incidencia acumulada a 14 días es de 420,15 casos por cada 100.000 habitantes. El principal objetivo de este dispositivo es cortar esa cadena de transmisión a través de la detección precoz de los casos asintomáticos e identificando la población diana de mayor riesgo, ha añadido este jueves el Gobierno regional en una nota.

20:57

El Congreso avala la prórroga de los erte y la nueva regulación del teletrabajo El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves los decretos leyes que regulan el teletrabajo en el sector privado y en el público, así como el que prorroga las condiciones extraordinarias de los expedientes de regulación temporal de empleo (erte), acordados con patronal y sindicatos. El decreto de teletrabajo en el sector público ha sido convalidado con 196 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, mientras que el que prorroga los erte lo ha sido con 345 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. El decreto relativo al teletrabajo privado también ha sido convalidado pero se tramitará como proyecto de ley para recibir enmiendas, con 339 votos a favor, 7 en contra y 1 abstenciones.

20:37

El central del Sevilla Koundé da positivo El Sevilla FC ha anunciado este jueves que su central Jules Koundé ha dado positivo por coronavirus a su regreso de la convocatoria con la selección de Francia sub-21, por lo que el jugador se encuentra aislado en su domicilio.

20:05

Francia constata más de 30.000 casos de coronavirus en un solo día Las autoridades sanitarias de Francia han alertado este jueves de que se han constatado 30.631 casos nuevos de coronavirus en el último día y otros 88 fallecidos, lo que sitúa en 33.125 el número de fallecidos. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, se trata de una cifra récord que responde, en gran medida, al aumento de los test de covid-19. Ahora, la tasa de positividad se encuentra en un 12,6%. Desde el miércoles se ha hospitalizado a 1.207 personas, lo que eleva a 9.605 la cifra de pacientes ingresados en Francia. Además, 1.750 personas se encuentran en la UCI, 77 más que el día anterior.

19:23

El Govern cerrará los bares mañana El Govern aplicará la noche de este jueves a viernes el cierre de bares y restaurantes para hacer frente al aumento de contagios de coronavirus pero dejará en suspenso las restricciones que han sido cuestionadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Lo ha dicho en un comunicado, después de que el TSJC haya contestado al escrito de la Generalitat diciendo que las aclaraciones requeridas sobre las restricciones que anunció el Ejecutivo catalán el miércoles no reparan “los defectos formales advertidos” y que no resolverá este jueves esas aclaraciones. Así, el Govern ha anunciado que publicará sobre la 1.00 de la madrugada del viernes en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) la resolución con las restricciones para hacer frente al aumento de contagios de coronavirus para que entren en vigor “de manera inmediata”.

19:02

Valentino Rossi, baja en el Gran Premio de Aragón tras dar positivo en covid-19 El veterano piloto italiano ha anunciado este jueves en un comunicado que ha dado positivo en un test de detección del covid-19 y que, por lo tanto, no podrá participar en el Gran Premio de Aragón de MotoGP el próximo fin de semana. El nueve veces campeón del mundo, de 41 años, ha revelado en Twitter que se sometió este jueves a dos test PCR, el segundo de los cuales dio positivo. “Lamento perderme el Gran Premio de Aragón”, ha asegurado Rossi, que teme perderse la siguiente cita del campeonato, el 25 de octubre, también en el circuito Motorland.

18:43

El TSJC aplaza su decisión sobre las restricciones El TSJC ha anunciado que no resolverá este jueves sobre las nuevas restricciones aprobadas por el Govern , y que supuestamente entraban en vigor esta medianoche en Catalunya.

18:41

Sanidad registra 13.318 nuevos casos El Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves 13.318 casos de covid-19 , de los que 6.603 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 5.104 registrados el miércoles, situándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus a las 921.374. Respecto a los fallecidos por covid-19, el departamento que dirige Salvador Illa ha notificado este jueves 140 más, 494 en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 33.553 personas.

18:33

Estrambótica fuga de Sam Querrey tras dar positivo El tenista estadounidense Sam Querrey protagonizó esta semana una estrambótica fuga en un avión privado después de dar positivo por COVID-19 en el Abierto de San Petersburgo. Querrey y su familia dieron positivo el 11 de octubre, resultado que fue confirmado en otro test realizado inmediatamente después. El jugador fue apartado y confinado en su hotel. Antes de que fuera sometido a un nuevo análisis, el tenista abandonó

