Coronavirus en Colombia: Quinto pico de contagio no disparará cifras de muertes

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que el quinto pico de la covid-19 se podría presentar en contagios de la enfermedad y no de nuevos fallecimientos.

El funcionario señaló que los casos activos en Colombia están aumentando, al señalar que en el último registro del 9 de junio se reportaron 8.742 casos nuevos y 9.120 casos activos.

«Sí, hay un pequeño pico. De hecho, la semana pasada se incrementó el número de casos, 3.092 casos más, y estamos viendo que en Colombia está creciendo una nueva subvariante de ómicron, que es la B4 «, manifestó.

Dijo que este nuevo pico de la pandemia en el país se proyecta en materia de contagios, que en Colombia ya suman 6.117.874, pero no en el número de víctimas que alcanzan las 139.894 personas que perdieron la vida como consecuencia de la enfermedad.

«Es un pico de contagios, no de fallecimientos, en la cual el país se mantiene estable, lo cual da claridad del nivel de protección que tienen los colombianos, gracias a las vacunas», señaló.

Ruiz destacó que las cifras de hospitalización, a nivel nacional, han disminuido como consecuencia de la covid-19. » De hecho las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido reduciéndose sustancialmente, por lo que se tiene claro que lo que existe, es un panorama de mayor contagio sin mayor mortalidad ni severidad», apuntó.

Agregó que la letalidad actual está muy por debajo de uno, en contraste a los 2.2 que se tuvo durante la pandemia. «Realmente ómicron es una variante altamente transmisible pero que definitivamente muestra una baja mortalidad», sostuvo.

El ministro aseguró que tras analizar el comportamiento de la pandemia de la covid-19 se evidencia una transformación en este. «Se puede analizar que hay una adaptación del virus muy cercana a la endemicidad, contagiando personas, pero no necesariamente llevando a una letalidad», apuntó.

Resaltó que el mayor riesgo está en las personas que no han sido vacunadas, aquellas que no han recibido ninguna dosis hasta el momento.

«En lo que sí tenemos un riesgo, es en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente. Entonces ahí sí tenemos una preocupación, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo», recalcó.

