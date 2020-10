Coronavirus en Barcelona: Última hora sobre brotes y casos de covid

Entornointeligente.com /

Barcelona sigue con restricciones a la actividad para tratar de contener los contagios, que están subiendo de manera notable . Desde EL PERIÓDICO seguimos a diario la evolución de la pandemia en la capital catalana.

Restricciones en Barcelona por el coronavirus: ¿qué se puede hacer y qué no? 24 de octubre: más de 1.000 nuevos contagios Este sábado Salut ha comunicado un aumento 1.253 nuevos contagios en la capital catalana, que tiene un índiece de rebrote mucho más elevado que ayer, de 644,50 (frente a los 583,53 del vienres). En total, ya se han contagiado 54.591 personas, de las cuales 4.600 han fallecido (17 en las últimas 24 horas). Un total de 330 personas están ingresadas, de la cuales 58 lo están en unidades uci.

23 de octubre: el virus, imparable Los datos siguen subiendo. El índice de rebrote se sitúa en 583,53, frente a los 550,29 de ayer. No obstante, en Barcelona este riesgo se sitúa bastante por debajo de la media catalana, cuando días atrás superaba al conjunto de Catalunya. La suma total de contagios es de 53.338, frente a los 52.592 de ayer. O sea, en las últimas horas se han contagiado 746 personas, una cifra muy alta comparada a los últimos datos de contagios diarios. En cuanto a ingresos, un total de 337 personas están en hospitales de la ciudad, y de estas 58 en ucis. Por lo que respecta a Barcelona, los datos son también elevadísimos.

22 de octubre: siguen subiendo las cifras Los datos, como en el conjunto de Catalunya, siguen un día más al alza. El índice de rebrote se sitúa en 550,29, frente a los 542,82 de ayer y los 481,50 de antes de ayer. La suma total de contagios crece en 678 nuevos casos , y ya son 52.592. Un total de 316 personas están ingresadas y de estas, 52 en ucis. Desde el inicio de la pandemia han muerto 4.572 personas, según ha comunicado este jueves el departamento de Salut. Por lo que respecta a la ciudad de Barcelona, los datos siguen también al alza. El índice de rebrote se sitúa en 583,53, frente a los 550,29 de ayer. No obstantes, en Barcelona este riesgo se sitúa bastante por debajo de la media catalana, cuando días atrás superaba al conjunto de Catalunya. La suma total de contagios es de 53.338, frente a los 52.592 de ayer. o sea, en las últimas horas se han contagiado 746 personas, una cifra muy alta comparada a los últimos datos de contagios diarios. En cuanto a ingresos, un total de 337 personas están en hspitales de la ciudad, y de estas 58 en ucis.

21 de octubre: el índice de rebrote se sitúa en 542,82 El índice de rebrote se sitúa en 542,82, frente a los 481, 50 de ayer. La suma total de contagios crece en 821 nuevos casos, y ya son 51.362. Un total de 260 personas están ingresadas y de estas, 43 en ucis, una decena más que ayer. También ha habido más muertes en 24 horas, concretamente nueve. Ya son 4.567 las personas a las que ha matado el coronavirus en la ciudad.

20 de octubre: camino del índice 500 Barcelona sigue con muy malos datos. Este martes suma 821 nuevos contagios y sitúa la cifra global en 51.362. Y lo peor, el índice de rebrote: ha pasado de los 456,86 de ayer a los 481,50. El Gobierno español decretó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid cuando la región superó los 500 casos cada 100.000 habitantes . En cuanto a personas fallecidas, en las últimas 24 horas ha habido 11 nuevas muertes, sumnado ya un total de 4.567 víctimas mortales en la ciudad. A fecha de este martes, 260 personas están ingresadas en hospitales de la ciudad, de las cuales 43 en ucis. Por lo que respecta a la ciudad de Barcelona, los datos no son para nada mejores. El índice de rebrote se sitúa en 542,82, frente a los 481, 50 de ayer. La suma total de contagios crece en 821 nuevos casos, y ya son 51.362. Un totla de 260 personas están ingresadas y de estas, 43 en ucis, una decena más que ayer. También ha habido más muertes en 24 horas, concretamente nueve. Ya son 4.567 las personas a las que ha matado el coronavirus en la ciudad.

19 de octubre: Más de 50.000 casos En la ciudad ya se ha superado la barrera de los 50.000 contagios, con un total de 50.541. En las últimas 24 horas ha habido 955 nuevos contagios. El riesgo de rebrote es elevadísimo otra vez, 456,86, más alto que la media catalana. En las últimas 24 horas han fallecido en la capital catalana un total de ocho personas. En los hospitales de la apital catalana permanecen ingresados 220 pacientes, de los cuales 33 están en ucis. El Gobierno español decretó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid cuando la región superó los 500 casos cada 100.000 habitantes.

16 de octubre: Ligero descenso del riesgo de rebrote Después de días en ascenso, el riesgo de rebrote en Barcelona ha descedido ligeramente, hasta los 422,81 puntos se sitúa en 439,26, lo que supone 17 puntos menos. A fecha de hoy, en los hospitales de la ciudad hay 189 pacientes ingresados por covid-19, de los cuales 33 están en la uci. Desde el inicio de la pandemia, Barcelona ha registrado 48.632 casos de coronavirus y 4.543 muertes.

15 de octubre: El riesgo de rebrote continúa al alza El riesgo de rebrote se sitúa en 439,26, lo que supone casí 20 puntos más que en el último balance. En números globales 191 personas están ingresadas en centros sanitarios de la capital catalana, de las cuales 36 permanecen en ucis. Un total de 48.226 personas se han contagiado en la capital catalana y 4.535 han fallecido.

14 de octubre: BCN, camino de los 500 El riesgo de rebrote sigue también sin freno y se sitúa en 421,97, lo que supone 50 puntos más que en el último balance . O sea, camino de los 500 . También hay que sumar 6 muertes y 360 nuevos contagios. En números globales 180 personas están ingresadas en centros sanitarios de la capital catalana, de las cuales 35 permanecen en ucis. Un total de 47.755 personas se han contagiado en la capital catalana y 4.531 han fallecido.

13 de octubre: el índice de rebrote sigue sin freno Seguimos sin buenos datos. Por lo que respecta a la ciudad de Barcelona, el riesgo de rebrote, como hemos explicado, sigue también en ascenso, pasando de los 317,77 del domingo a los 337,95 reportados este lunes y a los 371,54 de este martes. También hay que sumar 8 muertes y 349 nuevos contagios. En números globales 162 personas están ingresadas en centros sanitarios de Barcelona, de las cuales 28 permanecen en ucis. Un total de 47.395 personas se han contagiado en la capital catalana, de las cuales 4.525 han fallecido.

12 de octubre: el coronavirus sigue disparado Como en los últimos dias, el riesgo de rebrote sigue en ascenso, pasando de los 317,77 del domingo a los 337,95 reportados este lunes. También hay que sumar 5 muertes y 495 nuevos contagios. En números globales 159 personas están ingresadas en Barcelona, de las cuales 25 permanecen en ucis. Un total de 47.046 barceloneses se han contagiado del covid-19, de los cuales 4.517 han fallecido.

9 de octubre: más de 1.000 nuevos casos Mas cifras en la ciudad, El riesgo de rebrote sigue imparable pasando de los 273,17 del jueves a los 289,80 reportados este viernes. También hay que sumar tres muertes y 1.156 nuevos contagio s, una cifra nada habitual en las estadísticas de Salut, aunque también hay que tener en cuenta que cada vez se realizan más pruebas PCR. En números globales 152 personas están ingresadas en Barcelona, de las cuales 25 permanecen en ucis.

8 de octubre: 370 nuevos casos El riesgo de rebrote sigue también en ascenso y superando de nuevo a la media de Catalunya, pasando de los 234,43 del martes y los 259,81 reportados este miércoles a un índice de 273,17 . También hay que sumar una nueva muerte y 370 contagios más, sumando un total de 44.990 y 4.503 fallecidos.

7 de octubre: 294 nuevos casos Como en Catalunya, el riesgo de rebrote sigue también en ascenso, pasando de los 234,43 del martes a los 259,81 reportados este miércoles. También hay que sumar una nueva muerte y 294 contagios más, sumando un total de 44.620 y 4.502 fallecidos. Permanecen en centros sanitarios 126 personas de las cuales 28 están en ucis.

6 de octubre: sigue subiendo el riesgo de rebrote Así como la pandemia se recrudece en Catalunya, la situación es similar en Barcelona. El riesgo de rebrote se eleva a 234,43 puntos, bastante por encima de los 215 puntos del global de Catalunya, cifras ambas que se consideran un nivel de riesgo muy alto. En estos momentos, en la ciudad hay 125 personas ingresadas, de las cuales 28 están en la uci.

5 de octubre: sube el riesgo de rebrote En Barcelona el riesgo de rebrote se había situado por debajo de la media catalana, pero este lunes gira la situación y este se sitúa en 199,30 (25 puntos más que en el informe reportado ayer, por encima de Catalunya). También se suman 279 nuevos contagios y tres muertes. Un total de 28 personas están en cuidados intensivos.

4 de octubre: Más de 500 nuevos contagios En Barcelona ciudad, donde el rebrote también estaba cayendo de manera destacada, este vuelve a incrementarse (pasa a 165,15, frente a los 145,89 del sábado), aunque sigue por debajo de la media catalana. También aumentan los casos. En la capital catalana ya son 43.912 las personas que se han contagiado por coronavirus, 531 de estas en las últimas 24 horas . En este periodo también ha habido dos nuevos fallecimientos , incrementando la cifra de víctimas mortales en 4.494. Un total de 122 personas permanecen ingresadas, 27 de ellas en ucis. Por lo que respecta a la ciudad de Barcelona, donde el riesgo de rebrote se había situado por debajo de la media catalana, gira la situación y este se sitúa en 199,30 (25 puntos más que en el informe reportado ayer, por encima de Catalunya). También se suman 279 nuevos contagios y tres muertes. Un total de 28 personas están en cuidados intensivos.

3 de octubre: 337 contagios Los últimos datos publicados este sábado por Salut cifran en 337 los nuevos contagios en las últimas 24 horas, así como otro ligero aumento del rebrote, situándose en un índide del 145,89. En cifras globales el número de personas contagiadas se sitúa en 43.381 y se mantiene estable la de personas fallecidas, 4.492. Asimismo, 121 perosnas nueve menos que en el anterior balance, están igresadas y 23 en ucis.

2 de octubre: 524 contagios y 6 muertes Barcelona sigue sin frenar los contagios. Salut ha reportado a última hora de la mañana 524 nuevos contagios en las últimas 24 horas (a las 10.00 horas, en su actualización diaria de los datos había informado de solo 20 nuevos casos). El riesgo de rebrote vuelve a descender tímidamente y se sitúa en 142,45. Por lo que respecta a víctimas mortales, ya son 4.492 las personas que han perdido la vida por el coronavirus, seis de ellas en el último día.

1 de octubre: el riesgo de rebrote sigue bajando Pocas novedades en los últimos datos referidos a la capital catalana. El índice del riesgo de rebrote sigue a la baja y por debajo de la media del de Catalunya. Se sitúa en 144,92 (frente a los 156,44 del conjunto del territorio). En cuanto a la cifra de contagios los últimos datos facilitados por Salut son un total de 42.520, de los cuales 290 se han producido en las últimas 24 horas. También han muerto otras ocho personas por coronavirus. Permanecen ingresadas 126 personas, de las cuales 23 están en cuidados intensivos.

30 de septiembre: el riesgo de rebrote se sitúa por debajo de la media catalana En Barcelona, como en los últimos días, sobresale de nuevo un cambio de tendencia con el descenso del riesgo de rebrote , situándose por debajo de la media de Catalunya: 146,09 (frente a los 154,47 del conjunto del territorio). En la ciudad también se reportan solo 61 nuevos contagios, aunque sigue habiendo muertes por coronavirus, esta vez, dos más. Permanecen ingresadas 129 personas, de las cuales 23, como ayer, siguen en la uci.

29 de septiembre: el riesgo de rebrote se sitúa en 168,61 En Barcelona sobresale de nuevo el descenso del riesgo de rebrote. Como en los últimos datos, baja 35 puntos y se sitúa en 168,61, con 304 nuevos contagios y una muerte. Un total de 136 perosnas permanecen ingresadas, 23 de ellas en ucis. En cifras globales han fallecido 4.476 personas y se han contagiado 42.169.

28 de septiembre: el riesgo de rebrote baja 35 puntos Notable descenso del riesgo de rebrote. En la capital catalana desciende 35 puntos respecto a las cifras del domingo (241,46) y se sitúa en 205,52, según datos de Salut, que muestran una bajada en el conjunto de Catalunya tras una pasada semana con notables ascensos. Por lo que respecta a los contagios, la ciudad suma 189 nuevos casos en las últimas 24 horas. En cuanto a pacientes ingresados, son 135 los que permanecen hospitalizados, de los cuales 21 están en unidades de cuidados intensivos. En cifras globales, 41.865 barceloneses se han contagiado por coronavirus, y 4.475 han fallecido, dos más que en las últimas cifras facilitadas por Salut.

25 de septiembre: el riesgo de rebrote se ralentiza El riesgo de rebrote se ralentiza en Barcelona tras días de fuertes ascensos , en los que ha escalado 20 puntos diarios. Los últimos datos reportados por Salut sitúan este índice en 264,62, frente a los 263,69 del jueves, los 243,21 del miércoles y los 224, 37 del martes. Un punto de subida. En cuanto a la cifra de contagios, estas siguen siendo elevadas, pero inferiores a las reportadas el día de la Mercè. En las últimas horas se han contagiado 290 barceloneses, y 140 personas están ingresadas. De estas, 24, como los datos anteriores, permanecen en las ucis. En las últimas horas no consta ninguna nueva muerte por coronavirus. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado en Barcelona 41.216 personas.

24 de septiembre: el riesgo de rebrote sigue disparado El riesgo de rebrote sigue disparado en Barcelona, situándose a 20 puntos más que ayer, con cifras también elevadísimas. Los últimos datos reportados por Salut sitúan este índice en 263,69, frente a los 243,21 de ayer y los 224, 37 del martes. En cuanto a la cifra de contagios, superan por primera vez en muchos días la barrera de los 300, con 347 nuevos casos, aunque estamos en un contexto de muchas más pruebas PCR. La cifra global de contagios es de 40.926. De las personas enfermas, 143 están ingresadas, y 24 de estas permanecen en cuidados intensivos. En las últimas horas han fallecido cinco personas, elevando a 4.470 las víctimas mortales en la ciudad.

El índice de rebrote va de 0 a 100 y se entiende que menos de 30 supone un riesgo de rebrote bajo; entre 30 y 70, moderado; entre 70 y 100, moderado-alto; y más de 100 se considera muy alto. Aun así, en julio este índice llegó a rozar los 500 en zonas como L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

23 de septiembre: el riesgo de rebrote se sitúa en 243,21 El riesgo de rebrote se está disparando en Barcelona, situándose a niveles de finales del mes de agosto. Los últimos datos reportados por Salut sitúan este índice en 243,21, frente a los 224, 37 del martes . En cuanto a la cifra de contagios, en la capital catalana se han detectado con todas las pruebas 201 más, dejando el cómputo global en 40.378 que han tenido o tienen coronavirus. De las personas enfermas, 143 están infresadas, y 27 de estas, como ayer, permanecen en cuidados intensivos. En las últimas horas ha fallecido una persona por coronavirus, elevando a 4.465 las víctimas mortales en la ciudad.

22 de septiembre: el riesgo de rebrote, en 224,37 Si el domingo Salut informaba de que el riesgo de rebrote estaba en 176,97, una cifra más elevada que los días anteriores, este martes, en el último balance, lo sitúa en 224, 37, lo que supone una notable crecida en pocos días. En cifras, en cambio, la situación no empeora aparentemente, ya que bajan algo los contagios, 193 más que en el anterior informe, y se mantiene estable la cifra de ingresados y personas en las ucis. Por lo que respecta a la cifra de fallecidos, subre a 4.464, dos más.

21 de septiembre: el riesgo de rebrote sigue subiendo En los últimos datos facilitados este lunes por Salut llama la atención el aumento del riesgo de rebrote. Ayer se situaba en 176,97 y este lunes en 192,74 . Las últimas cifras facilitadas por Salut sitúan el global de contagios en 40.165, lo que supone 244 más que en el último balance. La cifra de muerto vulve a subir, con tres víctimas más. Actualmente los centros hospitalarios atienden a 139 ingresados por covid, de los cuales 24, cuatro más que ayer, están en ucis.

20 de septiembre: 407 nuevos casos Siguen subiendo los casos en Barcelona, aunque recordemos que cada vez se hacen más pruebas. Las últimas cifras facilitadas por Salut sitúan el global de contagios en 39.921, lo que supone 407 más que en el último balance. Hay cuatro muertes por coronavirus, ayer no se comunicó ninguna. Actualmente los centros hospitalarios atienden a 133 ingresados por covid, de los cuales 23, están en ucis. El riesgo de rebrote sigue subiendo y se sitúa en 176,97 .

19 de septiembre: 334 nuevos casos Un día más con aumento de casos. Las últimas cifras facilitadas por Salut sitúan el global de contagios en 39.514, lo que supone 334 más que en el último balance. Como dato positivo, no consta ninguna muerte más. Actualmente los centros hospitalarios atienden a 127 ingresados por covid, de los cuales 24, están en ucis. El riesgo de rebrote repunta y se sitúa en 167,67 .

Este sábado el cribaje masivo se ha trasladado a la Trinitat Vella, uno de los barrios donde se ha detectado un mayor número de casos. Allí, el director de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, Xavier Llaberia, ha informado de que la incidencia acumulada del covid-19 en Barcelona , es decir el número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes que sirve para conocer el riesgo real de infección, está bajando en los últimos siete días, también en los barrios con mayor incidencia de la enfermedad.

18 de septiembre: 287 nuevos casos Siguen subiendo los datos de contagios en un contexto con más pruebas realizadas. Las últimas cifras facilitadas por Salut aumentan en 287 los casos en la ciudad de Barcelona , donde el foco está puesto estos días en el regreso a las escuelas. En cifras totales, los barceloneses con coronavirus o que lo han pasado suman 39.180. Actualmente los centros hospitalarios atienden a 135 ingresados por covid, de los cuales 23, como ayer, están en ucis. El riesgo de rebrote sigue a la baja y se sitúa en 160, 66 (frente a los 160,78 de ayer). La cifra de víctimas mortales en la ciudad se eleva a 4.455, tres más que ayer.

El secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciado este viernes que los cribajes masivos en escuelas de Barcelona y L’Hospitalet comenzarán la semana que viene. La previsión es hacer 500.000 pruebas a alumnos , profesores y personal auxiliar en los próximos dos meses.

Asimismo, ha defendido que la actitud “más razonable” si hay un alumno positivo es que el resto de sus compañeros vayan a la escuela y se hagan el PCR en el centro educativo.

17 de septiembre: 235 nuevos casos En la ciudad de Barcelona las pruebas PCR han confirmado un aumento de 235 casos de coronavirus situando el total, con todas las pruebas, en 38.893 (31.815 solo de PCR) desde el inicio de la pandemia. El riesgo de rebrote sigue a la baja y se sitúa en 160,78. En la capital catalana 133 permancen en centros hospitalarios, de las cuales, 23 están en ucis por una pandemia. La cifra de víctimas mortales en la ciudad se eleva a 4.452.

16 de septiembre: Mejoran los indicadores, pero se prorrogan las restricciones Salut ha prorrogado 15 días más las medidas restrictivas en las actividades de hostelería y restauración en Barcelona capita l y otros quince municipios del área metropolitana debido a la pandemia por covid-19, a pesar de que las cifras de contagio van mejorando lentamente.

Respecto a los contagios, en la región sanitaria de Barcelona mejoran los indicadores. En la capital, el número total de confirmados por prueba pcr se sitúa en 31.580 (95 más que en el último balance), cifra que se eleva a 38.635 con todas las pruebas.

15 de septiembre: Sube el riesgo de rebrote El riesgo de rebrote sube dos puntos en 24 horas y se sitúa en 165,26 (el intervalo anterior era de 194,71 y la semana del 22 de agosto era de 232,46). La tasa de contagio (Rt) sube liberamente hasta el 0,97 , el mismo valor que la semana anterior.

10 de septiembre: Menos enfermos en la uci En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 53.931 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.452 muertes , mientras que actualmente hay 231 pacientes ingresados –39 de ellos en la uci–. El riesgo de rebrote es de 218,98.

7 de septiembre: 47 pacientes siguen en la uci En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 52.977 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.430 muertes, mientras que actualmente hay 234 pacientes ingresados –47 de ellos en la uci–; el riesgo de rebrote es de 219,83.

6 de septiembre: tres ingresos desde ayer En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 52.694 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.428 muertes, mientras que actualmente hay 227 pacientes ingresados –47 de ellos en la UCI–; el riesgo de rebrote es de 224,98.

5 de septiembre: el riesgo de rebrote sigue subiendo En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 52.210 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.415 muertes, mientras que actualmente hay 224 pacientes ingresados –46 de ellos en la UCI–; el riesgo de rebrote es de 227,83.

2 de septiembre: el riesgo de rebote cae ligeramente a 216,94 En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 50.716 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.402 muertes, mientras que actualmente hay 248 pacientes ingresados -48 de ellos en la uci-; el riesgo de rebrote es de 216,94 .

1 de septiembre: menos ingresados En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 50.520 casos confirmados acumulado s de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.395 muertes , mientras que actualmente hay 249 pacientes ingresados -50 de ellos en la uci-; el riesgo de rebrote es de 226,66.

31 de agosto: más de 50.000 contagios En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 50.292 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.394 muertes , mientras que actualmente hay 259 pacientes ingresados -51 de ellos en la uci-; el riesgo de rebrote es de 242,91 .

30 de agosto: menos pacientes en la uci En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 49.848 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.390 muertes, mientras que actualmente hay 248 pacientes ingresados -51 de ellos en la uci-; el riesgo de rebrote es de 249,32 .

25 de agosto: 251 positivos en 24 horas En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 47.442 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, lo que supone 251 positivos en 24 horas , con 5.360 muertes, mientras que actualmente hay 270 pacientes ingresados -61 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 246,26.

24 de agosto: más de 47.000 positivos en total En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 47.191 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.356 muertes, mientras que actualmente hay 279 pacientes ingresados -56 de ellos en la uci-; el riesgo de rebrote es de 246,23.

23 de agosto: un paciente más en la uci En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 46.600 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.356 muertes, mientras que actualmente hay 279 pacientes ingresados -56 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 238,56.

22 de agosto: el riesgo de rebrote sigue subiendo En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 46.072 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.352 muertes , mientras que actualmente hay 272 pacientes ingresados -55 de ellos en la UCI–; el ri esgo de rebrote es de 228,8 .

19 de agosto: más de 350 casos en dos días En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 44.646 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia (y 354 positivos en 48 horas ), con 5.342 muertes, mientras que actualmente hay 266 pacientes ingresados -53 de ellos en la uci-; el riesgo de rebrote es de 208,64.

17 de agosto: 52 pacientes en la uci En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 44.292 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.332 muertes , mientras que actualmente hay 260 pacientes ingresados -52 de ellos en la uci-. El riesgo de rebrote sube y se sitúa en 206,52.

16 de agosto: 274 nuevos casos Este domingo continúan las pruebas PCR en el barrio de Torre Baró , que mañana se extenderán al del Besòs. Según las últimas cifras facilitadas por Salut en la capital catalana en las últimas horas se han detectado 274 nuevos casos . La ciudad suma un total de 30.974 personas contagiadas . También en las últimas horas ha habido 6 muertes más por covid, sumando un total de 4.337 muertes por la pandemia. Un total de 137 pesonas permaneces ingresadas, 31 de ellas en la uci. El riesgo de rebrote continúa subiendo ligeramente y se sitúa en 172,13 .

15 de agosto: Sube el riesgo de rebrote Las últimas cifras muestran un aumento del rebrote en Barcelona, pasando del 163,49 del jueves al 170,96 del viernes, según los datos publicados este sábado por Salut. La ciudad suma un total de 30.700 personas contagiadas , 308 en las últimas horas . También en las últimas horas ha habido tres fallecimientos más por covid, sumando un total de 4.331 muertes por la pandemia.

Precisamente este sábado comienzan los tests en Torre Baró. La recogida de muestras para hacer las PCR tendrá lugar al Casal de Barri este sábado 15 y el domingo 16 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, ambos días. En el Besòs i el Maresme se harán entre el próximo lunes 17 hasta el miércoles en una área sanitaria móvil, que se instalará en la calle de Alfons el Magnànim (entre las calles Jaume Huguet y Cristòfol de Moura). Los tres días, el horario de las pruebas será de las 9 de la mañana a las 19 horas.

14 de agosto: 355 casos nuevos y 9 muertes más Las últimas cifras muestran un aumento en Catalunya que se refleja también en un incremento de casos y cifra de fallecidos en la capital catalana. En Barcelona Salut contabiliza en los datos difndidos este viernes 355 nuevos contagios , con un total desde el inicio de la pandemia de 30.391 personas . Actualmente en los centros sanitarios de la capital catalana hay 135 personas ingresadas, de las cuales 33 permanecen en la uci. La cifra de personas fallecidas por coronavirus asciende a 4.328, nueve más que ayer . El riesgo de rebrote se sitúa en 163,49.

13 de agosto: 210 casos nuevos Los casos en Barcelona han subido en 210 en las últimas 24 horas, dejando la cifra global en 30.036 personas . Actualmente en los centros sanitarios de la capital catalana hay 135 personas ingresadas, de las cuales 31 permanecen en la uci. La cifra de personas fallecidas por coronavirus asciende a 4.319, dos más que ayer . El riesgo de rebrote se sitúa en 166,03, una cifra que sigue siendo muy alta, aunque bastante más baja que la que se registro, por ejemplo, la semana del 20 al 26 de julio (224,99).

12 de agosto: menos de 100 casos Los casos en Barcelona han bajado de 100, en concreto, en las últimas 24 horas, siguiendo la tendencia al descenso, se han contabilizado 92 nuevos contagios, dejando la cifra global en 29.826 personas . Actualmente en los centros sanitarios de la capital catalana hay 137 personas ingresadas, de las cuales 30 permanecen en la uci. La cifra de personas fallecidas por coronavirus asciende a 4.317, tres más que ayer . El riesgo de rebrote se sitúa en 162,43, una cifra que sigue siendo muy alta, pero con progresión continuada a la baja.

Este fin de semana Salut hará cribajes masivos mediante test PCR en dos barrios de Barcelona, con el objetivo principal de detectar positivos asintomáticos del covid-19. Según ha confirmado en la cadena SER la gerente de la Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, “se está trabajando para hacerlo en Torre Baró y Besòs”, porque son los dos barrios con la mayor incidencia. “Son dos barrios de bajo nivel socioeconómico, lo que también provoca que haya más población vulnerable y con más riesgo”, según Borrell.

11 de agosto: 135 casos mas en la ciudad Los últimos datos facilitados este martes por Salut recogen que en la ciudad de Barcelona, desde el inicio de la pandemia, hace ya cinco meses, 29.734 personas se han contagidos por covid. La cifra supone 135 casos más que los comunicados ayer. Actualmente en los centros sanitarios de la capital catalana hay 128 personas ingresadas, de las cuales 29 permanecen en la uci. La cifra de personas fallecidas por coronavirus asciende a 4.314. El riesgo de rebrote se sitúa en 164,69, con clara tendencia a la baja.

10 de agosto: 29.599 casos en la ciudad Los últimos datos facilitados este lunes por Salut recogen que en la ciudad de Barcelona, desde el inicio de la pandemia, hace ya cinco meses, 29.599 personas se han contagidos por covid. Actualmente en los centros sanitarios de la capital catalana hay 136 personas ingresadas, de las cuales 29 permanecen en la uci. La cifra de personas fallecidas por coronavirus asciende a 4.314. El riesgo de rebrote se sitúa en 175,94.

La cuarta teniente de alcalde de Barcelona, Laura Pérez, ha asegurado este lunes que la curva de contagios en la ciudad “se está allanando” , que los brotes son pequeños y están bastante controlados –ha dicho– y que la transmisión comunitaria sigue afectando a casos de jóvenes .

“Los datos que tenemos ahora mismo es que globalmente estos casos aumentan menos en la ciudad de Barcelona respecto a semanas pasadas y por tanto podemos empezar a hablar que esta curva en la ciudad empieza a aplanarse”, ha explicado Pérez en rueda de prensa preguntada por los casos de covid-19 en la capital catalana, y ha añadido que hay que seguir insistiendo en las medidas de prevención .

En la capital ctalana las playas están en el punto de mira por la afluencia de visitantes. También por la polémica de policías municipales contagiados. El Sindicato de Agentes de Policía Local (Sapol), mayoritario en la Guardia Urbana de Barcelona, ha exigido al ayuntamiento que cierre la unidad de playas de este cuerpo policial, después de que en los últimos días se hayan registrado tres positivos entre sus trabajadores .

Según la cuenta de Twitter del sindicato, la unidad cuenta, además, con otros ocho agentes confinados por este motivo, del total de 90 urbanos que la forman, lo que eleva a 11 los policías aislados. El Sapol se muestra muy crítico con la gestión de estos positivos por parte del Ayuntamiento de Barcelona y se ha preguntado: “¿A qué esperamos para cerrar la unidad?”

Por lo que respecta al global del cuerpo, la Guardia Urbana de Barcelona r egistra 16 positivos y hay 105 agentes confinados .

Y en la vecina Santa Coloma de Gramenet este lunes se llevan a cabo tests masivos .

7 de agosto: 291 casos más Los últimos datos facilitados este jueves por Salut recogen que en la ciudad de Barcelona se contabilizan 291 casos más que en el balance de este jueves, sumando un total de 28.707 . Actualmente en los centros sanitarios de la capital catalana hay 124 personas ingresadas, seis más que ayer, de las cuales 26 permanecen en la uci (cinco más). La cifra de personas fallecidas por coronavirus asciende a 4.310, tres más que las comunicadas este jueves. El riesgo de rebrote se sitúa en 193,09.

6 de agosto: 28.416 casos en la ciudad Los últimos datos facilitados este jueves por Salut recogen que en la ciudad de Barcelona, desde el inicio de la pandemia, hace ya cinco meses, 28.416 personas se han contagidos por covid. Actualmente en los centros sanitarios de la capital catalana hay 118 personas ingresadas, de las cuales 21 permanecen en la uci. La cifra de personas fallecidas por coronavirus asciende a 4.307. El riesgo de rebrote se sitúa en 193,24.

En Barcelona una de las preocupaciones es controlar los botellones. En ese sentido, el consistorio ha comunicado que la Guardia Urbana ha multado a 190 personas por botellones en cinco días. El jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, ha explicado este jueves en rueda de prensa junto al teniente de alcalde Jaume Collboni que hay unos 15 espacios de la ciudad donde encuentran habitualmente a gente consumiendo alcohol de noche. Son grupos de entre 25 y 50 personas, y en las playas “a veces un poco más de gente”, llegando hasta las 100 personas . “La primera actuación es desalojar. Si hay colaboración, no se denuncia siempre que veamos una garantía de que se van”, ha detallado sobre la intervención policial en estos casos.

5 de agosto: La tasa de contagio se mantiene a 1 Investigadores del Biocomsc, el grupo de investigación de b iología computacional de la UPC , han confirmado este miércoles que la propagación de la covid-19 en Barcelona ciudad se encuentra al 1 , de forma que “el número de casos diarios se mantiene constante en una meseta”. “Un esfuerzo más y conseguimos doblar la curva y encauzar la bajada”, valoran los investigadores.

Confirmem que, a tots els efectes, Barcelona ciutat es troba amb creixement rho=1. És a dir, el nombre de casos diaris es manté constant en un altiplà… Un esforç més i aconseguim doblegar corba i enfilar la baixada. Aquesta setmana de guàrdia @prats_clara i @kilocurie pic.twitter.com/UbRHv1iixb

— BIOCOMSC (@BIOCOMSC1) August 5, 2020 No obstante, el número de casos de coronavirus confirmados por la prueba PCR continúa siendo alto, 1.557 en la semana entre el 26 de julio al 1 de agosto pasado, últimas cifras oficiales de las que se dispone en la página web del Departamento de Salud sobre datos de la enfermedad en Catalunya.

En esa semana, se hicieron 19.044 pruebas PCR, una cifra ligeramente inferior a la de semanas anteriores, según la misma fuente.

Un total de 101 personas ingresaron en lo s hospitales barceloneses aquejadas de covid-19, de las que 27 debieron ser atendidas en la unidad de cuidados intensivos.

Trece personas fallecieron esa semana debido al coronavirus y sus complicaciones, una cifra similar a anteriores semanas de julio.

4 de agosto: El confinamiento no está sobre la mesa La concejala de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, ha lamentado que el sistema de control y vigilancia “no estaba bastante reforzado” para hacer frente a rebrotes. De hecho, cree que con un “buen sistema” desde el principio no habría habido que activar algunas medidas en Barcelona, donde hay unos 129 rastreadores, pero no todos están operativos. Según ha comenta Tarafa en una entrevista con ACN, el confinamiento no está sobre la mesa. La concejala asegura que a pesar de que hay un aumento de casos en la ciudad lo hace a una velocidad “bastante más baja” que hace tres o cuatro semanas y ahora mismo no hay una “tensión” del sistema hospitalario. Actualmente, dice, hay unas 41 personas ingresadas en ucis en Barcelona y unas 162 hospitalizadas en planta.

El aumento menos acelerado de contagios es “una buena noticia” pero Tarafa pide “ser prudentes”. En cualquier caso, añade, hoy en día “no está previsto ni un confinamiento perimetral ni un confinamiento domiciliario”.

En relación a las residencias que hay en la ciudad, Tarafa explica que la situación está “más orquestada” y “mucho más coordinada” si bien algunas tienen algún caso positivo . Pese a la estabilización, la regidora cree que la crisis del covid “ha evidenciado un sistema residencial completamente fallido que hace aguas por todas partes”.

También se ha pronunciado sobre la mejora de la ciudad el ‘president’ Quim Torra, que ha retuiteado un mensaje con datos favorales para la ciudad en cuanto a procenatje de contagios:

Bé! https://t.co/dIypx1WZZU

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 3, 2020

Con respecto a los datos actualizados este martes , en Barcelona ciudad, se han registrado 69 nuevos casos confirmados por PCR y se llega a un total de 21.211. Si se tienen en cuenta todas las pruebas, desde el inicio de la pandemia ha habido 27.382 casos, 82 más . Las defunciones en la capital son un total de 4.265. El riesgo de rebrote es de 190,49 y la curva tiende a la baja. La velocidad de transmisión es de 0,98, por debajo del 1,54 del intervalo de 7 días anterior. La tasa de confirmados por PCR es de 90,53 por cada 100.000 habitantes.

3 de agosto: El riesgo de rebrote sigue elevado A la región sanitaria de Barcelona ciudad, que incluye la capital catalana, Montcada i Reixac y una ABS de Sant Adrià de Besòs, el número total de confirmados por PCR se sitúa en 21.589 ( 370 más que en el último balance ), cifra que se eleva a 27.928 con todas las pruebas, según los datos de Salut. Desde el inicio de la pandemia han muerto 4.304 personas. El riesgo de rebrote tiende a la baja , pero continúa muy elevado. Del 17 al 23 de julio se situaba en 279,36, mientras que del 24 al 30 de julio, en 198,23. La Rt baja de 1,72 a 1,01 -comparando los intervalos de 7 días- y por tanto, se aproxima mucho al 1. Por debajo de este valor, es donde se tiene que situar para el control del virus.

La tasa de confirmados por PCR los últimos siete días baja es de 94,01. En Barcelona ciudad , se han registrado 352 nuevos casos confirmados por PCR y se llega a un total de 21.142. Si se tienen en cuenta todas las pruebas, desde el inicio de la pandemia ha habido 27.300 casos, 354 más.

31 de julio: 249 nuevos contagios Las últimas cifras referidas al área metropolitana (incluyendo las regiones sanitarias de Barcelona ciudad, metropolitana sur y metropolitana norte), muestran un total de 53.334 casos confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia (774 más respecto al último balance), cifra que sube a 66.330 si se tienen en cuenta todos los tipos de pruebas (972 más). Las defunciones han sido 9.535, ocho más. En concreto, en la ciudad de Barcelona, se han registrado 249 nuevos casos confirmados por PCR llegando a un total de 20.124. Las defunciones en la capital son un total de 4.258, dos más que en el último registro. El riesgo de rebrote es de 204,58 y la curva tiende a la baja. La velocidad de transmisión es de 1,14, por debajo del 1,80 del intervalo de 7 días anterior.

30 de julio: Siguen los contagios, pero con menos fuerza Barcelona continúa mejorando, aunque los responsables de salud insisten en no bajar la guardia. Mientras el Govern ha ampliado las restricciones a las vecinas Castelldefels y Gavà , en la capital catalana la tendencia es optimista. Salut, que ha establecido en 6 los niveles de control epidemiológico, fija en el 3 el de Barcelona y parte del área metropolitana. El 5 correspondería a la situación en Catalunya de los meses de marzo y abril. La principal referencia es el número medio de personas que se contagian por cada caso de coronavirus – el número reproductivo R –, que en Barcelona y su área metropolitana aún se mantiene por encima de 1, aunque con tendencia los últimos días a bajar.

Es un análisis del grupo de Biología Computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que sigue día a día la evolución de la pandemia y dan cuenta de ello a través de Twitter.

Notícia important: Amb estudi de comprovació realitzat, confirmem que, gràcies a les mesures, el creixement #covid19 ha començat a caure a Barcelona. Ha baixat de 2 fins a 1.5. Diagrames de risc de Barcelona i Metropolitana Sud. Darrer punt no és artefacte. Fiable. 1/ pic.twitter.com/uiZp45mcfV

— BIOCOMSC (@BIOCOMSC1) July 29, 2020

29 de julio: 239 casos más Barcelona mejora, explicó ayer el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon. pero siguen subiendo los contagios. Según los últimos datos, la ciudad ha registrado desde el comienzo de la pandemia 19.798 casos, 239 más que en el registro de martes. “En la capital catalana el índice de reproducción ha disminuido y la incidencia acumulada está estabilizada. También ha bajado el riesgo de rebrote. En todos los territorios el índice de reproducción está bajando y así debemos continuar”, dijo ayer. “El índice de reproducción en este momento es de uno y ha habido un pequeño descenso de la incidencia acumulada”, explicó Argimon. Lo ideal es que este índice sea inferior a uno, pues cuando es superior el riesgo de que la infección se propague ampliamente es grande.

28 de julio: Un experto aboga por confinamientos domiciliaros “selectivos” El físico e investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Àlex Arenas ha considerado que “cada vez es más difícil” que se pueda hacer un confinamiento perimetral en Barcelona y su área metropolitana porque crecen las áreas afectadas. Arenas, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha apuntado que se está produciendo un “éxodo” desde Barcelona hacia otras zonas y que esto aumenta el riesgo de propagación del virus. Por eso, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual para parar esta propagación y evitar medidas más restrictivas. Al ser preguntado sobre un confinamiento perimetral de Barcelona, ha explicado que sería un recurso anterior al domiciliario, pero ha planteado que hubiera estado necesario en el inicio del brote, no ahora. “Ahora es muy complicado porque tendría que ser de muchas regiones, de la metropolitana sur, de Barcelona ciudad, de Barcelona norte y del Maresme. Cada vez es más difícil contener con cortafuegos estos brotes “, ha reflexionado.

Por lo que respecta a los datos., Salut ha informado de 196 nuevos casos en Barcelona ciudad (132 con PCR en la capital catalana), 163 en el área metropolitana norte y 140 en la sur (19 con PCR en L’Hospitalet de Llobregat).

Aunque Catalunya está viviendo “días críticos” que marcarán las medidas que haya que tomar (o no) la próxima semana, la situación en Barcelona, como en Lleida, aparentemente se está estabilizando. La incidencia acumulada del virus está disminuyendo y el índice de reproducción (o R, que señala la velocidad a la que se reproduce el virus), también. Por tanto, el riesgo de rebrote ha bajado ligeramente en los últimos días.

Las medidas tomadas hasta ahora comienzan a tener efecto, pero la ciudadanía no debe relajarse en absoluto. Así lo ha dicho este martes el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en la presentación de las líneas estratégicas del plan de control del covid-19 en Catalunya. “El índice de reproducción en este momento es de uno y ha habido un pequeño descenso de la incidencia acumulada”, ha explicado Argimon. Lee el artículo completo de Beatriz Pérez.

27 de julio: 173 nuevos casos Un día más con un aumento de contagios. Según los datos de Salut, la región sanitaria de Barcelona contabiliza 173 nuevos casos . Presamente este lunes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado a la Generalitat que refuerce el sistema de rastreo de contactos con positivos de coronavirus, ya que considera que “esto no está funcionando al 100%” . En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha destacado que el ayuntamiento ha ofrecido toda la colaboración al Govern y ha subrayado que todos los consistorios metropolitanos han ido “a una”, independientemente del partido político que gobierna en cada uno de ellos.

26 de julio: Barcelona supera los 19.000 casos La cifra total de casos de coronavirus en la capital catalana se sitúa en 19.256 , con 265 contagios más que en el recuento anterior. Mientras, el cierre de los gimnasios ha llevado a muchos barceloneses a hacer deporte en los aparatos de las playas , al encontrarse estos excluidos de las restricciones dictadas por la Generalitat.

