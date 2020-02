Coronavirus: Confirmado el primer caso en España | Últimas noticias en DIRECTO

Entornointeligente.com /

El avión en el que han volado hasta Reino Unidos los españoles repatriados desde Wuhan. / Ben Birchall / AP

El coronavirus de China , que ha provocado un brote de neumonía, ha dejado ya, al menos 259 muertos y las autoridades sanitarias han elevado a más de 11.000 el número de infectados, superando así los afectados por el virus SARS. La mayor parte de los casos se concentran en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei), pero el virus ha salido de China y ya ha llegado a numerosos países. España ha confinado 14 días en un hospital a 21 ciudadanos que han llegado a Madrid este viernes procedentes de Wuhan, mientras ha confirmado su primer caso: un turista alemán en La Gomera.

EL PERIÓDICO sigue al minuto las últimas noticias relacionadas con el coronavirus:

09:59

Comité interministerial, a punto de empezar En unos minutos se iniciará la reunión del comité interministerial de evaluación y seguimiento del coronavirus presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la sede del ministerio.

“España tiene un sistema sanitario fuerte y una red de alerta y detección con profesionales altamente competentes que desde el primer minuto trabajan en su detección y tratamiento siguiendo las recomendaciones establecidas por la OMS”, aseguran fuentes oficiales.

09:39

Los españoles repatriados, asintomáticos Los españoles procedentes de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, han pasado su primera noche en el Hospital Gómez Ulla, donde fueron ingresados tras su llegada a las 18.45 horas para pasar los 14 días de cuarentena.

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que todos ellos son asintomáticos según los test realizados en origen y a su llegada a Londres, así como los llevados a cabo en la base madrileña de Torrejón en las primeras pruebas médicas que se les practican en territorio español.

09:33

Illa preside una nueva reunión del comité de seguimiento El ministro de Sanidad, Salvador Illa, preside esta mañana una nueva reunión del comité de seguimiento del coronovirus , tras confirmarse anoche el primer caso en España, uno de los cinco turistas alemanes que estaban aislados en el Hospital de La Gomera.

Respecto al primer caso detectado en España tras dar positivo del virus “2019-nCoV”, según la Consejería de Sanidad canaria, el estado de salud del turista alemán es hasta este momento bueno , lo que apunta a que la infección por este coronavirus cursa mayoritariamente de forma leve. Pertenece al grupo de cinco turistas alemanes, dos de los cuales habían mantenido contacto directo con un persona contagiada en Alemania, que estaban siendo controlados en un centro sanitario canario.

08:15

China comienza a repatriar a ciudadanos de Hubei en el extranjero El Gobierno chino comenzó la noche de este viernes su plan de repatriación de ciudadanos residentes en las zonas aisladas de Hubei que quedaron varados en el extranjero sin poder volver a casa por el brote de coronavirus de Wuhan . Anoche se realizaron dos vuelos enviados por el Gobierno chino para traer a 199 ciudadanos desde Bangkok (Tailandia) y Kota Kinabalu (Malasia), dos populares destinos turísticos del sureste asiático.

01:10

Más de 11.700 casos en China China eleva el número oficial de casos de infección por coronavirus 2019-ncCov a 11.791 personas y los fallecimientos a 259.

00:29

Cuarto caso confirmado en Canadá Canadá anunció este viernes su cuarto caso del coronavirus que ha causado el brote epidémico de Wuhan (China), el mismo día que el primer paciente canadiense con la enfermedad fue dado de alta y abandonó el hospital en que estaba siendo tratado.

Las autoridades canadienses informaron de que el cuarto paciente es una mujer de alrededor de 20 años de edad que llegó a Canadá el 23 de enero procedente de Wuhan, y no presentaba síntomas.

viernes, 31 de enero

23:39

45 muertos más en Hubei La región de Hubei, cuya capital es Wuhan, suma ya otros 45 muertos, lo que eleva la cifra a 285 fallecidos en esa región china.

Otras 1.347 personas han mostrado síntomas en Hubei en las últimas 24 horas.

23:28

Este sábado, el ministro de Sanidad explicará el caso El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicará la información disponible sobre este primer caso de coronavirus detectado en La Gomera.

El paciente forma parte de un grupo de cinco turistas que estuvieron en contacto en Alemania con un paciente diagnosticado con la infección.

23:20

Sanidad confirma un caso de coronavirus en La Gomera El Centro Nacional de Microbiología confirma un caso de coronavirus en La Gomera. Se trata del primer caso confirmado en España.

Cinco personas alemanas se encuentran ingresadas y aisladas en el Hospital Virgen de Guadalupe de La Gomera.

El paciente que ha dado positivo, de origen alemán, se encuentra ingresado y aislado en un centro hospitalario de la isla.

22:17

Ensayo con un tratamiento contra el ébola para el coronavirus La farmacéutica Gilead Sciences Inc probará el remdesivir, una terapia experimental contra el ébola, en un pequeño grupo de pacientes afectados del coronavirus detectado en China.

La compañía ha anunciado que trabaja con China en una terapia contra el virus. El remdesivir no funcionó bien con el ébola, pero se reveló eficaz en animales con síndrome respiratorio severo grave, y en el síndrome respiratorio del Medio Oeste, dos enfermedades próximas al actual coronavirus.

Varias farmacéuticas más, entre ellas Johnson&Johnson, trabajan para hallar una vacuna.

22:05

EEUU declara emergencia por el coronavirus EEUU ha declarado la situación de emergencia por la crisis del coronavirus y ha prohibido la entrada en el país de quien haya estado en China durante los últimos 14 días, con la excepción de familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses o residentes. Y a estos se les aplicará cuarentena.

La medida se aplicará a partir del domingo e implicará también la limitación de vuelos directos a China desde siete aeropuertos estadounidenses.

21:41

Los repatriados españoles llegan al Gómez Ulla Los 19 españoles que han sido repatriados desde Wuhan (China) más la esposa china de uno de ellos han llegado ya al hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar una cuarentena de 14 días, los que tarda el coronavirus en manifestar síntomas.

Una vez allí, serán acomodados en habitaciones de la planta 17 donde quedarán ingresados, a pesar de que están asíntomáticos.

20:59

Kuwait pide a sus ciudadanos que salgan de China El ministerio de Exteriores de Kuwait ha aconsejado a sus ciudadanos que no vayan a China y ha pedido a los que estén que salgan de allí por temor a la epidemia de coronavirus.

El ministerio también pide a los kuwaitís que no vayan a países en los que se han declarado casos de contagio.

20:07

Los familiares de los españoles de Wuhán, aliviados Aliviados y emocionados se mantuvieron durante todo el día de hoy los familiares de los españoles repatriados de Wuhan , a la espera de conocer cuándo los podrán visitar en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde pasarán una cuarentena de 14 días para descartar que el letal coronavirus haya entrado en España. Los españoles llegaron poco antes de las siete de la tarde a una blindadísima Base Militar de Torrejón de Ardoz en un vuelo fletado por el Reino Unido desde Wuhan que hizo escala en territorio británico.

20:04

El coronavirus afecta también al sector de la automoción La agencia de calificación crediticia Standard & Poors (S&P) cree que la producción de automóviles en China podría registrar una disminución interanual “significativa” en el primer trimestre de 2020 por la crisis provocada a causa de la epidemia del coronavirus. En un informe dado a conocer este viernes, indica que, aunque es pronto para predecir el impacto general de la epidemia en la industria de automoción en China, además de ese descenso en la producción también es probable que la demanda de automóviles se vea afectada en los próximos meses. No obstante, señala que podría recuperarse una vez que la epidemia esté bajo control.

19:59

La OMT reconoce que el turismo ya está viéndose afectado La Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid, ha declarado este viernes que el turismo es “vulnerable” a los efectos de las emergencias de salud pública y “ya está viéndose afectado” por el brote del coronavirus de Wuahn (2019-nCoV). No obstante, “es demasiado pronto” para estimar los impactos que tendrá en el sector turístico, ha agregado la OMT, que está siguiendo de cerca la evolución del brote tanto en China como en el resto del mundo y está cooperando “estrechamente” con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

19:44

Otros dos trabajadores alemanes contraen el coronavirus Otros dos trabajadores alemanes de la empresa Webasto en la que una empleada contrajo el virus en China han dado positivo en la enfermedad.

19:33

Los estadounidenses también pasarán cuarentena El CDC, bajo la autoridad estatutaria del Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), ha emitido una orden federal de cuarentena a los 195 ciudadanos de los Estados Unidos que se repatriaron a los Estados Unidos el 29 de enero de 2020. La cuarentena durará 14 días desde que el avión salió de Wuhan, China.

19:28

Anulados tres eventos en Madrid por el Año Nuevo chino Por razones “técnicas”, la Embajada de la República Popular China en Madrid ha cancelado los eventos programados este fin de semana en la capital de España con motivo de las celebraciones del Año Nuevo chino, según una web municipal madrileña que recoge la programación de la embajada. La medida se produce coincidiendo con la propagación del brote del coronavirus que tiene su epicentro en Wuhan (China), motivo por el cual el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la alerta internacional.

19:23

Los españoles se someterán a tests En total, veintiuna personas se quedarán en España. Se trata de 19 nacionales, un ciudadano polaco residente en España y casado con una española; y una ciudadana china casada con un español. Además, cuatro daneses y un noruego saldrán esta misma noche hacia sus países de origen en un avión que ya se encuentra en la base. En los próximos minutos se les harán las primeras pruebas sobre su estado (todos son asíntomáticos según los test realizados en origen y a su llegada a Londres) y serán trasladados en autobús al hospital Gómez Ulla, de Madrid, donde permanecerán en cuarentena.

19:01

Un estudio cifra en 75.815 los casos de coronavirus en Wuhan La verdadera magnitud y potencial de la epidemia del coronavirus (2019-nCoV) sigue sin estar clara, ha advertido un equipo de científicos, que ha calculado a través de modelos matemáticos su propagación: hasta 75.815 personas de la ciudad china de Wuhan pueden haber sido infectadas. En un trabajo publicado en la revista The Lancet, los autores advierten de que debido a la falta de “un calendario sólido y detallado de registros de casos sospechosos, probables y confirmados, y de los contactos estrechos, la verdadera magnitud de la epidemia y su potencial pandémico sigue sin estar clara”.

18:58

Los 19 españoles repatriados de Wuhan aterrizan en Madrid El Boeing 747-400 de Wamos Air que la aerolínea ha ofrecido para la repatriación de 19 ciudadanos españoles, así como otros ciudadanos británicos, polacos, chinos, daneses y noruegos, “atrapados” en Wuhan durante el brote de coronavirus ha aterrizado a las 18.55 horas en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

18:55

El mundo se dispone a atajar la epidemia Tras la emergencia internacional declarada el jueves por la Organización de la Salud (OMS), el mundo se dispone a atajar la epidemia del coronavirus mientras aumenta el número de contagiados en China y en otras naciones del mundo. Este viernes distintos países han mostrado su disposición a adoptar las medidas de emergencia que sugiere la OMS, toda vez que, sólo en China, el virus “2019-nCoV” ya ha afectado a casi diez mil personas y causado 213 muertos, según cifras del Gobierno de Pekín.

18:52

American Airlines anuncia la suspensión de los vuelos a China American Airlines ha anunciado este viernes la suspensión de todos los vuelos desde y hacia China hasta el próximo 27 de marzo, siguiendo las recomendaciones del Gobierno estadounidense de no viajar a China ante el brote de coronavirus en el país, según ha señalado en un comunicado. Por tanto, los vuelos de la aerolínea estadounidense al país asiático serán anulados desde este mismo viernes y hasta el 27 de marzo, fecha tras la que seguirán evaluando la programación y realizarán los ajustes necesarios.

18:51

Primer paciente canadiense abandona el hospital El primero de los tres casos confirmados en Canadá del nuevo coronavirus ha sido dado de alta este viernes tras ser tratado durante una semana en uno de los hospitales de Toronto, informaron hoy las autoridades sanitarias. El Hospital Sunnybrook dijo en un comunicado que el paciente, que fue ingresado el 23 de enero, un día después de regresar de la ciudad china de Wuhan, el epicentro del brote epidémico del nuevo coronavirus, fue dado de alta en horas de la mañana.

18:48

Una futbolista brasileña atrapada en Wuhan La futbolista brasileña Millene Fernandes ha hecho una llamada de ayuda a su país para que la ayuden a salir de Wuhan, donde hace más de 12 días que vive encerrada en su apartamento desde que se dio la alerta por el coronavirus.

18:28

El avión con los 19 españoles aterrizará sobre las 18.45 horas El Boeing 747-400 de Wamos Air que la aerolínea ha ofrecido para la repatriación de 19 ciudadanos españoles, así como otros ciudadanos británicos, polacos, chinos, daneses y noruegos, “atrapados” en Wuhan durante el brote de coronavirus aterrizará sobre las 18.45 horas en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Según ha explicado la compañía, el avión despegó a las 9.30 (hora local) desde Wuhan con destino al aeropuerto inglés Brize Norton para desembarcar a los pasajeros británicos. Desde allí, y sin que el resto del pasaje desembarcara, ha despegado hacia España, donde los pasajeros serán trasladados en autobús al Hospital Militar Gómez de Ulla para proceder con el control sanitario establecido por el Gobierno español.

17:49

Los repatriados franceses, a un ‘resort’ Unas 180 personas, en su mayoría francesas, han llegado este viernes al centro vacacional de la localidad costera de Carry-le-Rouet, cerca de Marsella, donde permanecerán confinados durante dos semanas tras ser evacuados de China a causa de la epidemia de coronavirus.

17:45

Los aislados en La Gomera, a la espera de resultados Las cinco personas aisladas en La Gomera para evaluar si portan el coronavirus se encuentran en buen estado y con síntomas leves y a la espera de los resultados de los análisis, ha informado el Gobierno de Canarias. Son cinco personas de nacionalidad alemana que habían entrado en contacto con un caso sospechoso de padecer el virus. Tras extraer las muestras correspondientes para corroborar si se trata de este virus, éstas se enviaron al Centro Nacional de Microbiología y los resultados podrían obtenerse a las 48 horas. En principio estas personas no precisarán mayor asistencia sanitaria que la que ya reciben en el Hospital de La Gomera, que está “perfectamente preparado” para atender una patología que, ha puntualizado Domingo Núñez, es una infección respiratoria.

17:16

Suecia anuncia el primer caso confirmado de contagio La Agencia de Salud Pública de Suecia anunció el primer caso confirmado de contagio del nuevo coronavirus en este país nórdico en la región de Jönköping (sur). Se trata de una mujer que visitó la zona de Wuhan, epicentro del virus, que regresó a Suecia el pasado día 24 y que contactó a las autoridades sanitarias días después tras empezar a sufrir tos. La mujer ingresó en el hospital provincial de Ryhov, donde se le practicaron los pertinentes análisis, que han dado positivo, y se encuentra aislada, aunque no en estado de gravedad. “No es inesperado que se produzca algún caso aislado, pensando en lo mucho que viajamos, entraba en nuestros pronósticos que ocurriera. Casos parecidos han sido identificados en otros países”, señaló en un comunicado la jefa de departamento de esta agencia, Karin Tegmark Wisell.

17:00

Descartado el coronavirus del sospechoso de Ciudad Real El caso que estaba en investigación por coronavirus en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, en un paciente de 38 años, ha dado negativo, según ha informado el Ministerio de Sanidad. La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha confirmaba este jueves este caso en investigación, ante lo que se activó el protocolo habilitado para tales casos en función de las instrucción del Ministerio de Sanidad.

16:55

UGT pide a Correos más seguridad El sindicato UGT ha pedido a Correos que active un protocolo de prevención y aumento de las medidas de seguridad laboral ante la crisis del coronavirus. La central ha manifestado en un comunicado que existe “alarma” e “incertidumbre” entre los trabajadores, ante el alto volumen de paquetería proveniente de China. Según los últimos datos de la memoria anual presentada por la empresa pública de servicio postal, en Correos trabajan 53.605 personas.

16:20

Delta Airlines dejará de volar a China el día 6 La aerolínea Delta ha anunciado su decisión de suspender temporalmente todos sus vuelos a China programados entre el 6 de febrero y el 30 de abril ante la preocupación por el coronavirus de Wuhan, sumándose a otras firmas del país como American Airlines y United Airlines. Delta ha señalado que vigilará la situación de cerca y ha asegurado que seguirá operando vuelos hasta la fecha fijada para dar a sus clientes opciones para poder abandonar del país asiático. Asimismo, la compañía ha manifestado que los clientes que hayan visto sus planes de viaje afectados podrán reacomodarse en vuelos posteriores al 30 de abril, recibir un reembolso o contactar con Delta para buscar una solución adicional.

16:07

Un avión portugués partirá mañana de Wuhan con 350 europeos El vuelo portugués que repatriará a 350 ciudadanos de varias nacionalidades europeas de la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus, se ha atrasado por demoras en la autorización de salida y la nueva previsión es que despegue mañana. La aeronave, un Airbus 380 de la compañía portuguesa Hi Fly, fletado por la Unión Europea, partió este jueves por la mañana de la ciudad lusa de Beja y realizó una primera escala en París para recoger a un equipo de médicos y expertos en salud, informa Efe.

16:02

China acata la emergencia internacional pero espera que no desate el pánico La emergencia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el coronavirus puede ayudar a coordinar la prevención global, pero “no debería llevar al pánico”, destacó hoy el embajador chino para Naciones Unidas en Ginebra, Chen Xu. “No hay razón para que demos la espalda a la OMS, consideraron necesario tomar la decisión y sus recomendaciones ayudarán a coordinar las acciones entre todos sus Estados miembros”, opinó el diplomático en una rueda de prensa en la sede europea de la ONU, un día después de la declaración de alerta global.

15:45

Rusia también evacuará a sus ciudadanos Tras detectarse los dos primeros casos, Rusia ha anunciado que también planea repatriar a sus ciudadanos desde mañana. Además, las autoridades han cancelado todos los vuelos a China excepto los de la aerolínea nacional Aeroflot. El gobierno ruso vetará la entrada a los ciudadanos chinos que viajen a Rusia desde Mongolia, informa Marc Marginedas.

15:42

Ilunion recomienda el uso de mascarillas a los vigilantes de Barajas La adjudicataria de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Ilunion, ha enviado una circular en la que recomienda medidas preventiva s para evitar la exposición del personal de seguridad al coronavirus, entre las que se encuentra el uso de mascarillas y guantes de nitrilo de un solo uso. Según ha informado este viernes Alternativa Sindical, las recomendaciones van dirigidas al personal de Ilunion Facility Services, especialmente para los puestos de vigilantes de seguridad ubicados en puestos fronterizos del aeropuerto , informa Europa Press.

15:27

Vietnam Airlines también suspende vuelos a destinos chinos Lo hará a partir de la próxima semana. Desde el martes anulará sus vuelos a Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen. A Chengdu a partir del miércoles y Macao a partir del jueves, informó la compañía en un comunicado. Vietnam Airlines también suspenderá todos los vuelos entre Hanoi y Hong Kong a partir del jueves, y recortará sus vuelos entre Ciudad Ho Chi Minh y Hong Kong a 7 de 10 por semana, informa Reuters.

15:24

La India prohíbe exportar mascarillas El veto, por previsión de que puedan necesitarlas, se extiende a otros equipos de protección personal, como ropa.

15:11

Los españoles llegarán a Madrid a las 18.00 y al hospital sobre las 20.00 horas De acuerdo con el plan de vuelo, es previsible la llegada de los españoles a la base aérea de Torrejón sea partir de las 18.00 horas . Recordamos que vienen un total de unas 30 personas las que vienen a Madrid: 25 serán trasladadas al Gómez Ulla y otras 5 (cuatro daneses y un noruego) que partirán desde la misma base hacia sus países de origen. El traslado del grupo que desembarque en Torrejón se realizará en autobús hasta el hospital, donde quedarán ingresados para su cuarentena. No es previsible que la llegada al Gómez Ulla se produzca antes de las 20.00 horas.

15:02

Un experto apunta que el coronavirus podría haber salido de un laboratorio El microbiólogo de la Universidad de Alicante (UA) Francis Mojica, padre de la herramienta de edición genética CRISPR, ha apuntado este viernes la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un virus mutante y haya “escapado” de un laboratorio de Wuhan (China). “No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante “, ha dicho Mojica, quien ha explicado que los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, “no sabes dónde” te pueden “atacar, y éste puede ser un caso de estos”. Además, según ha expuesto, ha aparecido en una ciudad (Wuhan) donde hay “una laboratorio de investigación con virus patógenos y sobre el cual ya saltaron unas cuantas alarmas desde otro centro de investigación, sobre todo de los Estados Unidos, diciendo que, a lo mejor, no reunía todos los requisitos de seguridad”, informa Efe.

14:53

España colaborará con EEUU ante el coronavirus El Centro Nacional de Biotecnología (CNB) colaborará “estrechamente” con el hospital estadounidense Mount Sinai de Nueva York para la consecución de una vacuna así como de terapias para hacer frente al coronavirus, originado en la localidad china de Wuhan, según el ministro Pedro Duque. En declaraciones a Efe, el titular de Ciencia ha explicado que ha sido el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos el que ha seleccionado “de forma directa” al laboratorio del Mount Sinai, liderado por el español Adolfo García Sastre, y al CNB. “Van a colaborar de forma estrecha desde hoy mismo en la consecución de terapias y vacunas”, ha señalado el ministro que ha abundado en que están trabajando en el conocimiento “más íntimo del virus”.

14:45

Birmania reenvía a China un avión al descubrir un caso sospechoso Birmania envió un avión a China el viernes con casi todos sus pasajeros , incluidos dos franceses y dos estadounidenses, después del descubrimiento de un caso sospechoso de coronavirus, dijeron las autoridades. Aún no se ha informado de ningún caso de la enfermedad en Birmania, que limita con China, donde el coronavirus ha matado a 213 personas hasta la fecha.

14:37

Entre los evacuados por Francia, una persona tiene síntomas de coronavirus Entre los pasajeros que han llegado este viernes a Francia en un avión procedentes de Wuhan hay un caso con síntomas de coronavirus.

14:32

Aterriza el avión con españoles en Reino Unido El avión que ha evacuado de Wuhan (China) a ciudadanos británicos y europeos, en el que viaja una veintena de españoles, ha aterrizado a las 13.30 GMT (14.30 hora española) en la base militar de Brize Norton , en Oxforshire (a las afueras de Londres). El aparato partió ayer de la región china, núcleo del coronavirus, e hizo su primera parada en la capital británica para dejar a 83 nacionales de este país, que serán aislados durante 14 días en un centro especializado de Wirral (noroeste del país). El avión se dirigirá ahora a España con los otros 27 pasajeros, casi todos de países de la Unión Europea (UE) y entre los que hay 19 españoles, un polaco residente en España y una ciudadana china embarazada, casada con un ciudadano español. Además, en el vuelo hay dos matrimonios daneses y un ciudadano noruego que también llegarán a España.

14:24

Un niño, contagiado en Alemania Las autoridades sanitarias alemanas confirmaron hoy un sexto contagio del nuevo coronavirus, en este caso un niño, hijo de uno de los pacientes hasta ahora conocidos, que son cuatro hombres y una mujer empleados en una empresa de Baviera. El departamento de Sanidad bávaro comunicó este nuevo caso, mientras se esperan resultados del total de 110 análisis realizados en personas que han estado en contacto con los afectados, en algunos de los cuales ya se ha descartado la infección. Ayer mismo se había confirmado un quinto caso, un empleado de la empresa de componentes de automóvil Webasto. El origen de los contagios es una mujer china que había impartido un curso de capacitación en la empresa.

14:18

Sanitarios del Gómez Ulla están “listos” Los trabajadores del Hospital Gómez Ulla están “listos” y “preparados” para atender a los españoles repatriados de Wuhan y para afrontar el coronavirus, señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que pide “reforzar la prevención y coordinación en todo el territorio”. Asimismo, valora de manera positiva las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias españolas para afrontar la alerta internacional por el brote de coronavirus; y se unen al mensaje de tranquilidad porque “España cuenta con las medidas de seguridad y biocontención de este coronavirus”. Así, recuerda que existen 6 unidades de aislamiento de alto nivel en diferentes comunidades autónomas, así como una red de centros hospitalarios seleccionados y preparados para afrontar los posibles casos que se produzcan en España. Por su parte, el Hospital Gómez Ulla de Madrid está equipado y preparado para afrontar la situación y su personal debidamente formado.

14:01

Un adolescente con parálisis cerebral muere tras ser confinada su familia Un adolescente discapacitado ha muerto en China después de estar en casa solo durante seis días mientras sus familiares estaban en cuarentena bajo sospecha de tener el coronavirus de Wuhan, según informa ‘Beijing Youth Daily’ y otros medios locales. El joven de 17 años, Yan Cheng tenía parálisis cerebral, una discapacidad que requiere atención las 24 horas del día.

13:39

Rusia confirma el primer caso Rusia confirmó este viernes los dos primeros casos del coronavirus de Wuhan en su territorio y precisó que se trata de dos ciudadanos chinos . “En Rusia se han detectado dos casos de coronavirus, en las regiones de Zabaikalie y Tiumén. Los dos enfermos son ciudadanos chinos”, dijo la viceprimera ministra rusa, Tatiana Gólikova, en una reunión de la comisión creada para prevenir y combatir el virus 2019-nCoV.

13:36

Se transmite rápidamente, pero la mayoría de pacientes solo sufren síntomas menores Aunque el virus se transmite rápidamente, hasta el 80% de los pacientes solo sufren síntomas menores, según ha señalado Ai Yuhang, un experto médico de la Universidad Central del Sur en la provincia de Hunan, quien ha afirmado tener fe en su capacidad para tratar a los pacientes, informa Europa Press.

13:34

El Gobierno activa una cuenta en Twitter El Gobierno activa la cuenta @SaludPublicaEs desde la que se difundirá información actualizada de los distintos ministerios en relación con el coronavirus. La cuenta agrupará la información de todos los departamentos. Además, en cooperación con la plataforma de Twitter y para garantizar la procedencia de fuentes fiables y expertas, se pone en marcha una nueva herramienta que, ante cualquier búsqueda sobre el coronavirus, difundirá un aviso que remitirá al Ministerio de Sanidad y a @SaludPublicaEs.

13:25

MSC Cruceros prohíbe embarcar a quien haya estado en China en el último mes La compañía ha tomado este viernes medidas de precaución adicionales en todos los barcos de su flota a raíz de la situación del brote de coronavirus, que pasan por controles obligatorios para todos los pasajeros y tripulación y la prohibición de embarcar a cualquier persona que haya viajado a China en los últimos 30 días. Según ha afirmado la empresa en una nota de prensa, dentro de esas medidas adicionales, la compañía también hace a sus pasajeros de cualquier nacionalidad rellenar un cuestionario antes del embarque para asegurar que ninguna persona a bordo de sus barcos ha viajado desde China o visitado China en el último mes. Los controles obligatorios se llevan a cabo en todos los pasajeros y tripulación antes del embarque en los cruceros operados por la compañía en cualquier parte del mundo y las personas con síntomas o signos de enfermedad como fiebre o febrícula, catarro o dificultad respiratoria tendrán denegado el embarque.

13:22

La UE destinará 10 millones de euros a investigar el coronavirus La Comisión Europea (CE) movilizará financiación por valor de diez millones de euros para apoyar proyectos de investigación sobre el coronavirus, después de que China confirmara este viernes que ya hay 213 fallecidos y 9.692 casos confirmados a nivel nacional por esta enfermedad. El programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, destinará diez millones de euros a “entre dos y cuatro proyectos de investigación” que “avancen el entendimiento” de este virus y “contribuyan a una gestión clínica más eficiente de los pacientes infectados”, indicó la CE en un comunicado, informa Efe.

13:18

Dudas de la transmisión en territorio alemán En todo el mundo hay más de 9.000 casos en China, 190 en 20 países diferentes y la mortalidad no llega al 2,2% , explica Fernado Simón. “Progresivamente está bajando y los países afectados, salvo China, tienen un número reducido. Tailandia 14 y el resto por debajo 10, todos importados salvo unos cuantos casos secundarios”, continúa. Respecto al caso que preocupaba a la comunidad internacional sobre una transmisión asintomática en Alemania , ha llegado nueva información que indicaría que este caso salió de Shanghái infectado , por personas procedentes de Wuhan y sí tenía síntomas al llegar a Alemania, con lo cual lo de que fuera asintomática estaría en hoy en día en duda, detalla el experto, informa Patricia Martín.

13:11

España no se plantea declarar la emergencia El director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, señala también que les “ha sorprendido” que Italia declare la emergencia tras conocer dos casos positivos. “En España no nos lo planteamos, pero se podría hacer si es necesario”. “Nuestro escenario es relativamente benigno comparado con otras zonas con casos importados”. En España, ha explicado, hay un total de 11 casos descartados y 6 en investigación , cinco en Canarias y uno en Castilla La Mancha (Ciudad Real), ha explicado. “Con la información disponible, a fecha de hoy, no es necesario establecer restricciones infundadas en viajes y comercio con China. Aceptamos lo que hacen otros países, no estamos a favor ni en contra, pero la posición de la UE es ahora la de no restringir , lo que no implica que algún país pueda tomar esa decisión, como ya ha hecho Alemania, Reino Unido e Italia”, informa Patricia Martín.

13:07

Los españoles repatriados de Wuhan pasarán dos controles médicos diarios La veintena de españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, foco del coronavirus, pasarán dos controles médicos diarios durante los 14 días de ingreso en el Hospital Gómez Ulla y serán atendidos por los facultativos de la Unidad de Aislamiento, personal militar y civil de muy alta cualificación. Según han indicado a Efe fuentes sindicales del Gómez Ulla, a pesar de que los españoles repatriados no ingresarán en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel de este centro hospitalario, el personal médico que les atienda y que les hará dos controles diarios, sí pertenece a esta unidad. El hospital ha dejado vacía la planta 22, donde se aloja la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, por si alguno de los repatriados desarrollara el coronavirus y fuera necesario su aislamiento.

13:05

“Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir” “Ahora mismo la información que tenemos, es que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transferible, y parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España como mucho tendrá algún caso diagnosticado. Si hay transmisión local, será muy limitada”, explica Simón, informa Patricia Martín.

12:53

Apoyo de médicos españoles a los repatriados al llegar a Londres Tres médicos y una enfermera se han desplazado a Reino Unido para que acompañen en el viaje de vuelta a España, desde Londres, a los repatriados. Es un requerimiento de las autoridades chinas y británicas.

12:51

El impacto de la declaración de emergencia en España El director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, está explicando en una comparecencia que el impacto en España de la declaración de emergencia de la OMS va a requerir de alguna comunicación más exterior. “Pero no va a tener un impacto más allá porque ya estábamos trabajando conforme a las declaraciones de la OMS”, ha asegurado. “A día de hoy cumplimos ya con los requerimientos de la OMS”, informa Patricia Martín.

12:48

Turkish Airlines también suspende sus vuelos hasta el 9 de febrero La aerolínea estatal turca Turkish Airlines (THY) anunció este viernes que ha suspendido todas sus conexiones aéreas con China a partir de hoy y hasta el 9 de febrero próximo. Según la aerolínea, que figura entre las 20 más grandes del mundo, se cancelan todos los vuelos con destino Pekín, Guangzhou, Shanghái y Xian . La decisión de THY coincide con el envío hoy de un avión militar turco a la ciudad de Wuhan -epicentro del coronavirus- para evacuar de allí a 49 personas, entre ellas, 34 turcos, además de ciudadanos georgianos, azerbaiyanos y albaneses.

12:44

La economía china, la gran infectada por la epidemia Un menor crecimiento del producto interior bruto (PIB) chino, disrupciones en la cadena de suministro mundial o complicaciones en las negociaciones comerciales con Estados Unidos son algunas de las consecuencias que, según los expertos, traerá la epidemia de coronavirus a la economía china. La demanda interna, el sector servicios y los pequeños negocios serán algunos de los infectados más graves por este virus nuevo que ya ha matado al menos a 213 personas en China y que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare la emergencia mundial por sexta vez en su historia, informa Efe.

12:31

Aterriza el avión con los primeros evacuados franceses El avión que con unos 200 franceses de Wuhan ha aterrizado poco antes de las 12.30 en la base militar de Istres, a unos 60 kilómetros de Marsella. Ahora deben ser transportados a un centro de vacaciones en Carry-le-Rouet, en la costa, donde serán confinados durante dos semanas.

12:30

Las autoridades sanitarias de Italia diagnostican gripe común a la pasajera del Costa Esmeralda Las autoridades sanitarias de Italia han diagnosticado gripe común a la pasajera del Costa Smeralda que había sido puesta en cuarentena ante un posible caso de coronavirus. Según ha informado Costa Cruceros, el Costa Smeralda, que fue bloqueado en el puerto de Civitavecchia este jueves con unas 6.000 personas a bordo, retomará su itinerario a las 18.00 horas , aunque se saltará el puerto de La Spezia programado para hoy, partiendo directamente hacia Savona.

12:17

El sospechoso de coronavirus de Ciudad Real está a la espera de los resultados El paciente que en la tarde de este jueves ingresaba en el Hospital de Ciudad Real y cuyo caso fue declarado en investigación por posible coronavirus presenta en la mañana de este viernes ” una situación clínica buena “, no tiene neumonía y su cuadro respiratorio es “moderado”. Así lo ha adelantado el director general de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, en una rueda de prensa desde el hospital ciudadrealeño, donde ha confirmado que este paciente, de 38 años, acudía a Urgencias “con situación clínica respiratoria aguda, fiebre y el antecedente de un viaje reciente a China”, si bien había estado a unos mil kilómetros de Wuhan, principal foco de esta enfermedad.

11:58

Las OMS pide no cerrar fronteras Recordamos que mientras aumentan las compañías aéreas que cancelan vuelos y los países que cierran fronteras con China, la OMS dijo ayer que las fronteras deben mantenerse abiertas y las personas y el comercio deben fluir ante el brote de coronavirus, aunque los países tienen el derecho soberano de tomar medidas para tratar de proteger a sus ciudadanos, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) el viernes. La razón, esgrimió, es evitar que las personas entren de manera irregular y no se controlen los síntomas , dijo el portavoz de la OMS, Christian Lindmeie.

11:42

Italia declara el estado de emergencia para evitar el contagio El gobierno italiano ha declarado finalmente el estado de emergencia para acelerar la lucha contra el nuevo coronavirus y evitar un posible contagio, el día después del anuncio de los dos primeros casos en Italia en un par de turistas chinos. El Gobierno italiano ha asignado cinco millones de euros iniciales para hacer frente a la expansión del coronavirus.

11:31

Pakistán suspende los vuelos a China por el coronavirus Pakistán también ha anunciado este viernes la suspensión de todos los vuelos procedentes de China ante la propagación del coronavirus de Wuhan, al tiempo que informó de que no repatriará a sus ciudadanos del país vecino. “Todos los vuelos han sido cancelados entre Pakistán y China. La suspensión es inicialmente hasta el 2 de febrero y después se decidirá si se amplía la suspensión “, dijo a Efe la portavoz de la Autoridad de Aviación Civil (CAA), Duriya Aamir. La decisión se tomó el 29 de enero, pero que no se había anunciado hasta ahora.

11:30

Singapur cierra sus fronteras a los viajeros procedentes de China Las autoridades de Singapur han anunciado que las fronteras se cerrarán a todos los viajeros procedentes de China para protegerse de la propagación del nuevo coronavirus. La ciudad-estado, que anteriormente había prohibido la entrada a su territorio solo a los viajeros de la región de Hubei, está fortaleciendo drásticamente sus medidas de protección después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya calificado epidemia de “emergencia internacional”.

11:06

Italia suspende todas sus conexiones aéreas con China La Autoridad de Aviación Civil Italiana (ENAC) ha informado este viernes de la suspensión de todas las conexiones aéreas entre Italia y China, tras la confirmación de dos primeros casos del nuevo coronavirus en el país. Según ha detallado el organismo, los aviones que ya estaban en vuelo antes de la orden de suspensión han sido autorizados a aterrizar en el aeropuerto de Roma Fiumicino y en el de Milán Malpensa, donde se encuentran los centros de salud responsables de recibir a los pasajeros para llevar a cabo los controles necesarios. La autoridad italiana ha recomendado a todos aquellos que tengan vuelos reservados a China contactar con las aerolíneas y los operadores con los que compraron el billete para cualquier información.

11:05

Tailandia confirma la primera transmisión dentro del país Tailandia ha visto su primer caso de transmisión dentro del país, dijo el viernes un funcionario de salud, mientras elevaba su número total de casos a 19, el segundo más alto después de China. El primer paciente en contraer el virus dentro de Tailandia es un taxista tailandés , dijo Tanarak Pipat, subdirector general del Departamento de Control de Enfermedades. Las autoridades han realizado análisis de virus en 13 personas, incluidos tres miembros de la familia, con quienes el taxista entró en contacto. Dijeron que inicialmente ninguno de ellos había dado positivo por el virus.

11:00

Alemania evacuará a ciudadanos de Wuhan Alemania enviará un avión del ejército a Wuhan este viernes para repatriar a “más de 100” de sus ciudadanos, anunció el Ministro de Relaciones Exteriores. Ninguno de los alemanes evacuados muestra signos de infección por virus en esta etapa, dijo Heiko Maas en Berlín, pero será puesto en cuarentena durante 15 días a su regreso a Alemania, programado para el sábado, informa AFP.

10:57

El Gobierno de Italia debate declarar el estado de emergencia Según explica Reuters, se trata de una medida urgente tomada tras detectar sus dos priomeros casos que se está debatiendo. Las autoridades sanitarias italianas confirmaron ayer dos casos de enfermos de coronavirus, dos turistas chinos que llegaron al país hace pocos días,. Los enfermos han sido aislados en el hospital romano Lazzaro Spallanzani, especializado en enfermedades contagiosas.

10:48

Más vuelos anulados en África Las aerolíneas de bandera de Kenia, Ruanda, Madagascar y Mauricio anunciaron este viernes la suspensión temporal de sus vuelos a China por el brote de neumonía provocada por el nuevo coronavirus, que ha causado en ese país al menos 213 muertos. En un comunicado, Kenya Airways informó de la cancelación a partir de este viernes de sus vuelos entre Nairobi y la ciudad china de Guangzhou (situada a unos 1.000 kilómetros de Wuhan, epicentro de la epidemia) “hasta nuevo aviso”. Se trata de Kenya Airways, RwandAir, Air Madagascar y Air Mauritius.

10:36

Confirmados dos casos en Reino Unido Dos personas pertenecientes a la misma familia han dado positivo por coronavirus en Inglaterra, l os primeros casos en el Reino Unido , confirmó este viernes el asesor médico del Gobierno británico, Chris Whitty. En un comunicado, Whitty indicó que ambos pacientes, de los que aún no se ha revelado el lugar donde están, “están recibiendo cuidados especializados de los servicios sanitarios” y agregó que se están empleando “procedimientos de control de infecciones a fin de prevenir que el virus se propague”.

10:35

Shanghái racionará las mascarillas a cinco por familia El Gobierno de Shanghái lanzó este viernes hoy un programa para racionar las mascarillas contra el coronavirus que implicará tener que registrarse para poder comprarlas y que solo dará acceso a cinco unidades por familia. La prensa local informó hoy de que los shanghaineses “deberán registrarse para comprar mascarillas quirúrgicas en farmacias designadas (a tal fin) a partir del 2 de febrero” para paliar la escasez que ha habido de este producto desde que estalló la crisis. “Una familia no podrá comprar más de cinco mascarillas”, apuntó la fuente sobre este producto, que es uno de los más usados para prevenir una enfermedad que ya ha dejado 213 muertos en China, informa Efe

10:34

María Neira (OMS), sobre el coronavirus: “No es momento de miedos” La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la española María Neira, en una entrevista con Efe , ha enviado este mensaje a los españoles tras declararse la alerta sanitaria internacional por el brote de coronavirus: “Es momento de evidencia científica, no de miedos”.

09:54

Los primeros repatriados franceses llegan al mediodía Los aproximadamente 200 retornados franceses de Wuhan a China, el epicentro de la epidemia causada por un nuevo coronavirus, deben llegar al mediodía a suelo francés, donde serán derivados a un confinamiento solitario durante 14 días cerca de Marsella.

09:46

Quedan muchos españoles en China La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha recordado en TNE que hay “cientos de ciudadanos españoles” que están en otras zonas de China y que están siendo acompañados y atendidos por las autoridades consulares y la Embajada Española en China. “Hay que tratar todo esto con precaución pero con calma . Lo más importante es que mantengamos la calma y que siempre estemos atentos a las consignas de seguridad pero sin caer en una situación de pánico”, ha zanjado la ministra sobre el aumento de alerta por parte de la OMS.

09:43

Los diplomáticos españoles se quedan en China La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que “de momento”, los diplomáticos españoles se van a quedar en el país asiático, al igual que los del resto de países de la Unión Europea. ” No hay motivo para el pánico . Quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque los ciudadanos españoles que están en China prestando sus servicios en el exterior lo van a seguir haciendo con normalidad, si bien siempre siguiendo las consignas que nos da el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades comunitarias”, ha recalcado la ministra, ha explicado a RNE.

09:37

Desarrollado un kit de detección rápida para el coronavirus Un equipo de expertos chinos ha desarrollado un kit de detección rápida del coronavirus que puede revelar la presencia del virus en entre 8 y 15 minutos, ha informado la agencia oficial de noticias Xinhua. “El kit tiene una alta sensibilidad, es fácil de usar y transportar” y ” será vital para la prevención y el control de la epidemia “, aseguró la Oficina de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Wuxi (en el este del país), citada por Xinhua. Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV, son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar). Aquí puedes leer más sobre los síntomas, el contagio y la prevención del virus.

09:24

Vetos también en Mongolia Mongolia ha cerrado todos los puertos de entrada desde China hasta el 2 de marzo.

09:12

Japón aplica medidas especiales para defenderse contra el coronavirus Japón anunció este viernes medidas especiales para evitar una mayor propagación del coronavirus que incluyen la prohibición de entrar al país a quienes se hayan infectado, pero las autoridades negaron rumores de que se vayan a cancelar los Juegos Olímpicos. Los anuncios fueron hechos poco después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia internacional por el rápido aumento de pacientes afectados por el brote de coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan. De acuerdo con el último informe oficial, en Japón se han visto afectadas 14 personas, la mayoría chinos que viven en este país o llegaron como turistas en las semanas previas.

09:10

China envía dos aviones al extranjero para repatriar a los residentes de Hubei a Wuhan Pekín envió dos aviones, a Malasia y Tailandia, para repatriar a unos 200 residentes de la provincia de Hubei y devolverlos a Wuhan.

08:57

Alemania desaconseja a sus ciudadanos viajar a China El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán recomienda a sus ciudadanos no viajar a toda China a causa de la rápida extensión del coronavirus de Wuhan. “Aplacen todo viaje a China que no sea necesario”, apunta la nueva recomendación a los viajeros de ese departamento. La advertencia sigue a las dos anteriormente emitidas por Exteriores, la primera de la cuales se limitaba a la ciudad de Wuhan, mientras que la segunda se extendió a toda la región de Hubei.

08:56

Desembarcan los pasajeros del crucero en Italia Los pasajeros del crucero Costa Esmeralda que tenían que desembarcar este jueves en el puerto italiano de Civitavecchia y que se vieron bloqueados debido a un posible caso de coronavirus que finalmente fue descartado, desembarcaron a primeras horas de la mañana. A bordo del barco hay 6.000 pasajeros, entre ellos españoles , y cerca de mil miembros de la tripulación, pero solo 1.143 de ellos tenían previsto desembarcar en el puerto romano, mientras que el resto proseguirán su viaje. La nave Costa Smeralda había realizado etapas en las ciudades españolas de Palma de Mallorca, Barcelona y la francesa Marsella. Después de más de doce horas, se confirmó que las pruebas eran negativas y la compañía Costa Crociere informó a los pasajeros que tenían que desembarcar en Civitavecchia de que podrían quedarse en sus camarotes durante esta noche y desembarcar mañana, pero que si lo preferían también podían libremente abandonar ya el barco, informa Efe.

08:46

Otra aerolínea asiática que anula vuelos La aerolínea vietnamita Vietjet suspenderá todos los vuelos hacia y desde China a partir del 1 de febrero por preocupaciones sobre el coronavirus, dijo el viernes la compañía. El jueves, Vietnam dijo que dejaría de emitir visados para turistas chinos después de que el país del sudeste asiático detectara tres nuevos casos del virus.

08:42

Cancelación de reservas en Japón La segunda aerolínea más grande de Japón, Japan Airlines Co, ha visto cancelada el 25% de las reservas de vuelos de China en los últimos 10 días, ha explicado a Reuters un ejecutivo el viernes, en medio de las crecientes preocupaciones sobre la epidemia de coronavirus.

08:34

Todo a punto en el Gómez Ulla Recordamos que esta previsto que dos equipos de Sanidad Exterior realicen una valoración inicial de las personas a bordo de la aeronave. El personal sanitario que realizará la atención a estas personas estará equipado con las medidas de protección específica en los protocolos españoles, es decir, con guantes y mascarillas. Una vez finalizado el proceso en el aeródromo, serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid, dependiente del Ministerio de Defensa , donde permanecerán durante un periodo de 14 días de cuarentena . Los profesionales sanitarios de este centro hospitalario han recibido un curso de adiestramiento para atenderlos durante ese periodo.

08:23

Los españoles llegarán a primera hora de la tarde Según los datos disponibles en esta hora por el Ministerio de Exteriores, la hora estimada para la llegada a Londres es las 13.30 hora local, 14.30 hora española. La llegada a Torrejón por tanto podría producirse a primera hora de la tarde . También llegarán a España en este vuelo dos matrimonios daneses y un ciudadano noruego.

07:19

Kenya Airways suspende los vuelos a China Kenya Airways se suma a la lista de aerolíneas que han suspendido todos los vuelos con China. “Hemos suspendido todos los vuelos con destino o salida de Guangzhou desde este viernes hasta nuevo aviso”, señala la compañía en un comunicado.

07:16

Corea del Norte cierra rutas aéreas y ferroviarias con China Corea del Norte reforzará aún más sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus de Wuhan y cerrará desde este viernes todas las rutas aéreas y ferroviarias con China, informó el embajador británico en Pionyang, Colin Crooks. Esta nueva medida se suma a las ya activadas en los últimos días por el empobrecido y hermético país asiático para evitar los contagios. El pasado 22 de enero el régimen norcoreano canceló todos los viajes turísticos al país y seis días después anunció que todo aquella persona que entrara procedente de China sería puesta en cuarentena durante un mes, pese a que se cree que el periodo máximo de incubación del virus son 14 días.

07:14

Tokio niega que se vayan a cancelar los JJOO La gobernadora de la prefectura de Tokio, Yuriko Koike, ha negado rotundamente cualquier intención de cancelar los próximos Juegos Olímpicos por el brote de coronavirus que surgió en China y que ha afectado a varios países, incluido Japón. “No hay ningún hecho que indique eso. Quiero desmentirlo”, ha señalado acerca de rumores surgidos en los últimos días en ese sentido.

07:13

EEUU y Japón aconsejan no viajar a China Estados Unidos y Japón han recomendado a sus ciudadanos no viajar a China. En un nuevo aviso, el Departamento de Estado de EEUU aconseja a los estadounidenses y equipara el riesgo de ir a China con el de ir a países en conflicto como Irak o Afganistán. Por su parte, el Gobierno japonés ha pedido a sus ciudadanos que eviten todos los viajes que no sean imprescindibles a China debido al coronavirus y aconseja evitar los desplazamientos –urgentes o no- a la provincia de Hubei, foco de la epidemia.

07:08

China repatriará “cuanto antes” a ciudadanos de Hubei repartidos por el mundo China repatriará “lo antes posible” a todos los ciudadanos repartidos por el mundo cuya procedencia sea la provincia de Hubei, epicentro del brote de coronavirus que ya ha dejado al menos 213 muertos en el país asiático. La portavoz jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, aseguró hoy que la decisión se ha tomado “a la vista de las dificultades prácticas con las que se han topado en el extranjero los ciudadanos de la provincia de Hubei, en especial los de la ciudad de Wuhan”. Por eso, en un escueto comunicado, la cancillería china indicó que “el Gobierno ha decidido enviar vuelos chárter para traerlos directamente de vuelta a Wuhan lo antes posible”.

07:05

Nuevo balance de afectados en China: 213 muertos y 9.692 contagiados China ha realizado un nuevo balance, al alza, de afectados por el coronavirus: 213 muertos (43 más que el jueves) y 9.692 casos confirmados a nivel nacional (1.981 más). Según el informe diario de la Comisión Nacional de Salud, el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.527, mientras que 171 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta. Este dato se conoce unas horas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya declarado la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por una enfermedad que ya ha llegado a 19 países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China. Hasta el momento se han detectado 15.238 casos sospechosos (3.071 más que ayer) -que corresponden a personas que presentan síntomas pero todavía no se ha confirmado que hayan contraído el coronavirus- y se sigue a más de 100.000 personas que han estado en contacto con enfermos.

07:00

Los españoles evacuados de Wuhan vuelan rumbo a Madrid La veintena de españoles que se encontraban atrapados en la ciudad china de Wuhan vuelan ya hacia Londres, desde donde continuarán rumbo a Madrid. Todo el grupo de españoles consiguió pasar los controles de temperatura en el aeropuerto, que realizaban las autoridades chinas para detectar fiebre o algún síntoma de la enfermedad, ya que, de lo contrario, no se les habría permitido subir al avión. El avión de la línea aérea española Wamos Air, fletado por el Gobierno de Londres, despegó a las 09.45 horas locales (02.45 GMT) del aeropuerto de Wuhan, cerrado al tráfico comercial desde que hace ocho días se decretó el aislamiento de la ciudad. La salida, que en principio estaba prevista para las cinco de la madrugada local (21.00 GMT del jueves) se retrasó varias horas, debido al retraso en conceder el visto bueno por parte de las autoridad

