Coreia Norte lança novo míssil balístico. Autoridades japonesas pedem aos cidadãos para se abrigarem

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico na direcção da sua costa oriental esta terça-feira, que levou o Japão a avisar a população para se abrigar e a suspender temporariamente as operações ferroviárias no Norte do país, anunciaram os líderes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul e da guarda costeira japonesa. Foi o quinto lançamento balístico de Pyongyang no espaço de apenas dez dias.

O Governo japonês avisou os cidadãos para se abrigarem, uma vez que o míssil parece ter sobrevoado o seu território antes de cair no oceano Pacífico, mas disse que não foi necessário utilizar quaisquer medidas de defesa para destruir o míssil. O teste levou ainda a que a East Japan Railway Co. suspendesse as suas operações ferroviárias nas regiões do norte do país, informou a emissora japonesa NHK.

Segundo a TV Asahi, que cita uma fonte governamental anónima, a Coreia do Norte poderá ter disparado um míssil balístico intercontinental que terá caído no mar, a cerca de 3 mil quilómetros do Japão.

Este lançamento surge poucos dias depois de os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão terem realizado exercícios marítimos conjuntos. De acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, estes exercícios trilaterais, que são os primeiros entre as forças destes três países em cinco anos, visam «responder à ameaça» norte-coreana.

Ainda no sábado passado, foi a vez da Coreia do Sul encenar o seu próprio espectáculo de armamento avançado para assinalar o Dia das Forças Armadas, que incluiu múltiplos lança-foguetes, mísseis balísticos, tanques de batalha principais, drones e caças F-35.

ALERT: The Japanese government is warning that North Korea appears to have launched at least one ballistic missile. There's a possibility it's heading toward Japan. The government is urging everyone in the country to monitor news media. pic.twitter.com/pgoZaCMMsz

— U.S. Embassy Tokyo, ACS (@ACSTokyo) October 3, 2022 A Coreia do Norte terminou os preparativos para um teste nuclear, que poderá vir a ser realizado algures entre o Congresso do Partido Comunista da China, a acontecer este mês, e as eleições americanas de Novembro, de acordo com o que disseram legisladores sul-coreanos na semana passada.

