Coreia do Norte diz estar pronta para qualquer conflito militar com os EUA

Entornointeligente.com /

A Coreia do Norte advertiu na quarta-feira os EUA que está pronta para qualquer conflito militar e ameaçou a vizinha Coreia do Sul com a «aniquilação» face a qualquer tentativa de derrubar o regime norte-coreano.

Relacionados guerra na ucrânia. Coreia do Norte acusa EUA de ter armas biológicas em laboratórios secretos

guerra na ucrânia. Kiev corta relações diplomáticas com Coreia do Norte

coreia do sul. Seul denuncia uso de lançadores múltiplos de foguetes pela Coreia do Norte

«As nossas forças armadas estão totalmente preparadas para responder a qualquer crise e a dissuasão nuclear da nossa nação também está pronta para mobilizar a sua força absoluta de forma fiável, precisa e rápida» , disse o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na noite de quarta-feira, num discurso para assinalar o Dia da Vitória, que marca o fim da Guerra da Coreia, em 27 de julho de 1953.

No discurso do 69.º aniversário do fim da guerra, Kim acusou os Estados Unidos de aplicarem um «duplo padrão», qualificando as atividades de Washington de «provocadoras e ameaçadoras» ao conduzir «exercícios [militares] conjuntos de grande escala que ameaçam seriamente a segurança» da Coreia do Norte, informou a agência de notícias oficial norte-coreana, a KCNA .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O jornal estatal Rodong publicou esta quinta-feira uma série de fotografias de Kim Jong-un durante este mesmo discurso, naquela que é a primeira aparição pública do líder em 19 dias. Kim aparece também a saudar as forças militares nacionais, acompanhado da mulher, Ri Sol-ju.

A celebração incluiu fogo de artifício e vários eventos ao longo do dia, incluindo uma reunião de veteranos de guerra.

Kim Jong-un também acusou o Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que desde que assumiu o cargo, a 10 de maio, adotou uma linha mais dura contra o país vizinho.

Pyongyang alertou que qualquer tentativa de Seul de incapacitar o país seria recebida com uma resposta dura, incluindo a «aniquilação». Acusou, além disso, Seul de apoiar a «política hostil» dos Estados Unidos em relação a Pyongyang.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com