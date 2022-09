Coreia do Norte aprova lei que autoriza ataques nucleares preventivos

Entornointeligente.com /

A Coreia do Norte aprovou, esta sexta-feira, uma lei que autoriza o lançamento de ataques preventivos com armas nucleares e que declara como «irreversível» o estatuto de potência nuclear do país, avançou a imprensa estatal. Se o sistema de comando e controlo da força nuclear nacional estiver em risco de ser atacado por forças hostis, um ataque nuclear é realizado automaticamente e imediatamente», refere a lei, citada pela KCNA.

Segundo a agência de notícias oficial norte-coreana, se a liderança de Pyongyang, incluindo Kim Jong-un, estivesse em perigo , um contra-ataque nuclear seria lançado, independentemente do tipo de ataque sofrido.

A lei foi aprovada numa sessão do parlamento do durante a qual o líder norte-coreano garantiu que Pyongyang nunca abandonará o seu arsenal nuclear nem cederá às sanções internacionais contra o seu programa de armamento, nem mesmo «nas próximas centenas de anos».

«Isto é interpretado com o propósito de sublinhar à comunidade internacional que a Coreia do Norte é um Estado com armas nucleares de facto», disse Kim Jong-un. O líder defendeu que as armas nucleares são necessárias para combater a hostilidade dos Estados Unidos, país que acusou de organizar uma campanha de pressão cujo «objectivo final» é derrubar o governo da Coreia do Norte.

Os contactos diplomáticos entre Washington e Pyongyang estão congelados desde 2019 devido a divergências sobre o alívio de sanções internacionais contra a Coreia do Norte e sobre uma eventual desnuclearização da península coreana.

Kim Jong-un criticou também os planos da vizinha Coreia do Sul de expandir as suas capacidades de ataques convencionais e de retomar exercícios militares em larga escala com os Estados Unidos, descrevendo-os como uma acção militar «perigosa» que aumenta as tensões.

A Coreia do Norte realizou testes de armas a um ritmo recorde este ano, lançando mais de 30 mísseis balísticos , incluindo as primeiras demonstrações de mísseis balísticos intercontinentais desde 2017. A Coreia do Norte tem mantido as fronteiras fechadas desde o início da pandemia de covid-19, no início de 2020, e desde então tem rejeitado ofertas de diálogo feitas por Seul e Washington.

Em 2021, o regime norte-coreano aprovou um plano de modernização do armamento a cinco anos, que parece estar por detrás dos preparativos para um novo teste nuclear, detectados por imagens de satélite este ano.

Kim Jong-un também revelou que a Coreia do Norte vai começar, em Novembro, a vacinar a população de 26 milhões de pessoas contra a covid-19, sem revelar quantas doses o país tem e como foram obtidas.

A GAVI, organização sem fins lucrativos que gere o programa de distribuição COVAX, apoiado pelas Nações Unidas, disse em Junho que a Coreia do Norte tinha aceitado uma oferta de vacinas da China.

LINK ORIGINAL: Publico

