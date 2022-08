Corea del Sur lanzó su primera misión a la Luna: por qué transmitirán una canción de BTS

Entornointeligente.com /

El Korea Pathfinder Lunar Orbiter , conocido como Danuri , fue lanzado a las 19:08 (hora de Florida) y -40 minutos después de su partida a una altitud de 1.656 kilómetros – abandonó el cohete, según informó la agencia Ansa. Además, está previsto que viaje en una trayectoria preprogramada de Transferencia Lunar Balística (BLT) a baja energía y consumo de combustible hacia la Luna .

Informate más ¿Real? Aseguran que un astronauta de la NASA rejuveneció en el espacio https://twitter.com/SpaceX/status/1555340293666287618 Deployment of KPLO confirmed pic.twitter.com/ctco6Qsmdi

— SpaceX (@SpaceX) August 4, 2022 El viaje lunar debería durar 4 meses y medio , y la primera comunicación entre la sonda y la estación en la Tierra está previsto una hora después del lanzamiento.

El Danuri -una expresión compuesta por las palabras coreanas «luna» y «disfrutar» – fue lanzado en un cohete Falcon 9 por la empresa aeroespacial estadounidense SpaceX , de Elon Musk .

https://twitter.com/SpaceX/status/1555330158776659970 Liftoff! pic.twitter.com/dAQGvpcOCX

— SpaceX (@SpaceX) August 4, 2022 Durante su misión, Danuri usará seis instrumentos diferentes, como una cámara altamente sensitiva -aportada por la NASA – para hacer investigaciones en la superficie lunar e identificar posibles puntos de llegada para misiones futuras .

Danuri también intentará desarrollar un entorno de internet inalámbrica para enlazar satélites o naves espaciales de exploración. Y para probar la red, la sonda transmitirá la canción «Dynamite» de la banda coreana BTS .

https://twitter.com/SpaceX/status/1555204207275560960 Falcon 9 went vertical last night ahead of today’s lunar mission launch. Weather is 80% favorable and webcast will go live about 15 minutes before liftoff → https://t.co/ypqkncyX2h pic.twitter.com/zJZouyg5HB

— SpaceX (@SpaceX) August 4, 2022 Los científicos surcoreanos dicen que Danuri, construido en siete años , abrirá el camino para la meta surcoreana de poner una sonda en la Luna para 2030 .

