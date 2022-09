Corea del Norte dispara dos misiles balísticos de corto alcance, dice Corea del Sur

Entornointeligente.com /

(CNN) –– El ejército surcoreano detectó este jueves dos misiles balísticos de corto alcance lanzados desde la zona de Sunchon, en la provincia de Pyongan del Sur, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) en un comunicado.

El lanzamiento se produce horas después de que la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, visitara la zona desmilitarizada (DMZ) que divide a Corea del Norte y del Sur.

El lanzamiento fue detectado entre las 20:48 y las 20:57 hora local de Seúl (7:48 am ET – 7:57 am ET), dijo el JCS.

«Las fuerzas armadas han reforzado su vigilancia y están manteniendo una postura totalmente preparada mientras cooperan estrechamente con EE.UU.», añadió.

Corea del Norte se declara un Estado con armas nucleares, en un movimiento 'irreversible' Anteriormente, este jueves, Harris condenó la dictadura, la violación de los derechos humanos y el programa de misiles de Corea del Norte.

publicidad «En el Norte, vemos una dictadura brutal, violaciones de los derechos humanos rampantes y un programa de armamento ilegal que amenaza la paz y la estabilidad», dijo Harris.

Corea del Norte también disparó dos misiles balísticos de corto alcance este miércoles, un día antes de que Harris llegara a Seúl.

