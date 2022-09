Corea del Norte dispara dos misiles balísticos al mar del Este

Entornointeligente.com /

El lanzamiento coincide con los ejercicios militares conjuntos que EE.UU y Corea del Sur realizan en el mar del Este.

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Este, dijo este miércoles por la noche el Estado Mayor Conjunto (EMC) del vecino país del Sur.

Es el segundo lanzamiento de misiles norcoreanos esta semana, en medio de las crecientes tensiones en la región y cuando Estados Unidos y Corea del Sur realizan ejercicios militares masivos en la zona del mar del Este, también conocido como mar de Japón, a lo que se opone el Gobierno de Pyongyang.

El ejercicio de cuatro días, que comenzó el lunes, es el primer ejercicio de entrenamiento que involucra a un portaaviones estadounidense, el USS Ronald Reagan de propulsión nuclear, desde 2017.

#China reitera postura a favor de la paz y la estabilidad en la península coreana, en medio de crecientes tensiones por nuevas pruebas militares y posible visita de Kamala Harris a la Zona Desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas pic.twitter.com/IzNPWdgzNZ

— Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) September 28, 2022 La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitará la zona desmilitarizada que separa a las Coreas rivales durante su visita al Sur.

Harris tiene previsto reunirse con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, el jueves.

Previamente, el EMC de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur precisó que los lanzamientos ocurrieron entre las 18H10 y las 18H20 (hora local), desde la región de Sunan.

JUST IN: North Korea launched a short-range ballistic missile. South Korean military officials announced that North Korea launched a short-range ballistic missile toward the Sea of Japan at around 6:53 AM Sunday. pic.twitter.com/aIURKJ9Cyh

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 25, 2022 Sunan alberga el principal aeropuerto internacional de Corea del Norte, que el ejército ha utilizado con frecuencia para realizar pruebas de misiles.

Al respecto, el Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur condenó los ensayos norcoreanos; mientras, el Departamento de Estado de EE.UU. consideró que representan un peligro para las naciones cercanas y la comunidad internacional.

US @VP Kamala Harris led meetings with Australian and South Korean leaders in Tokyo today, emphasizing the US commitment to regional peace and security in the wake of North Korea’s recent ballistic missile test. pic.twitter.com/TybilU8kAc

— Madam Vice President Harris is THEE GOAT! (@flywithkamala) September 27, 2022 Igualmente, la Guardia Costera de Japón instó a las embarcaciones a navegar con precaución en los mares de la zona, luego de que el viceministro de Defensa japonés, Toshiro Ino, ratificase la caída de uno de los misiles, detallando que voló entre 300 y 350 kilómetros a unos 50 kilómetros de altura.

Ino condenó además el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, porque violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En lo que va de 2022, se han notificado unas 20 pruebas de armas por parte de Corea del Norte, incluyendo la expulsión del misil balístico intercontinental Hwasong-17, que puso fin al plazo de ensayos de sobre este tipo de proyectiles autoimpuesto en 2017.

