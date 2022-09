Corea del Norte aprueba ley sobre ataques nucleares preventivos

Entornointeligente.com /

Corea del Norte aprobó una ley que autoriza el lanzamiento de ataques nucleares preventivos si su gobierno o arsenal nuclear se ve amenazado y convierte en irreversible su política nuclear.

La nueva ley, aprobada durante la segunda sesión del plenario de la Asamblea Nacional Suprema, contempla un ataque nuclear si el centro de mando nacional o su arsenal nuclear se ven en peligro de un ataque.

«Nunca renunciaremos a las armas nucleares y no hay absolutamente ninguna desnuclearización, ni negociaciones ni monedas de cambio para negociar en el proceso», dijo el presidente norcoreano Kim Jong-un durante un discurso en la reunión del órgano legislativo, según la agencia oficial KCNA.

El líder norcoreano acusó a Estados Unidos (EE.UU.) de intentar derrocar al gobierno presionándolo a través de sanciones para que abandone su desarrollo y armas nucleares.

Kim Jong un indicó que para que haya algún cambio en su política nuclear, primero sería necesario un cambio en la situación política y militar de la península coreana y a nivel global.

