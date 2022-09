Coração de D. Pedro IV regressa ao Porto e fica em exposição pela última vez

Entornointeligente.com /

Depois de ter sido levado até Brasília e ter estado em exposição «controlada» no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil , no Palácio do Itamaraty, o famigerado coração de D. Pedro IV regressa ao Porto esta sexta-feira, ao final da manhã. Este sábado e domingo volta a estar em exibição, pela segunda e última vez, no Salão Nobre da Irmandade da Lapa.

O primeiro momento da exposição aconteceu nos dias 20 e 21 de Agosto e, segundo a Câmara Municipal do Porto, contou com mais de seis mil visitantes. O coração viajou logo de seguida para o Brasil, acompanhado pelo presidente da autarquia, Rui Moreira, que o entregou em mãos a Jair Bolsonaro na cerimónia de recepção no Palácio do Planalto, com direito a honras militares, salvas de canhão e um coração de fumo desenhado no céu por um avião.

A decisão da Câmara do Porto em trasladar temporariamente para o Brasil o coração de D. Pedro, respondendo afirmativamente ao pedido de empréstimo de Bolsonaro, gerou várias críticas a Rui Moreira. Historiadores, escritores e filósofos brasileiros acusaram o autarca de «desrespeitar a memória» daquele que foi o primeiro imperador brasileiro e de poder tornar-se cúmplice do «regime fascista» de Bolsonaro, às portas de umas eleições presidenciais em que paira o receio de um golpe, caso o actual Presidente saia derrotado.

Paralelamente à exibição do coração, a Câmara do Porto e a Irmandade da Lapa inauguram, este sábado, a exposição D. Pedro IV: um coração, uma vontade , que reúne «peças históricas inéditas relacionadas com a doação do monarca à cidade do Porto». É possível visitá-la até 12 de Setembro.

No domingo, às 16h30, após o encerramento da exposição principal, tem lugar a cerimónia oficial da guarda do coração na Igreja da Lapa, presidida por Rui Moreira.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com