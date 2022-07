Coração de D. Pedro exposto no Porto antes de ser transladado para o Brasil

Entornointeligente.com /

O coração de D. Pedro vai estar em exposição na Igreja da Lapa, no Porto , antes da sua transladação para o Brasil , a 21 de Agosto, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência , adiantou esta quinta-feira a autarquia.

Segundo a Câmara do Porto, o coração do rei vai estar em exposição nos dias 20 e 21 de Agosto na Igreja da Lapa, fruto de uma colaboração entre a autarquia e a Irmandade da Lapa, estando o horário ainda a ser definido pelas duas instituições.

O coração de D. Pedro deverá ser transladado durante a noite do dia 21 de Agosto para o Brasil, revelou ainda a autarquia, adiantando que falta apenas a confirmação por parte da Força Aérea Brasileira (FAB).

O órgão chegará no dia 22 de A gosto ao Palácio Planalto, em Brasília, onde será recebido com «honras militares».

Depois da cerimónia, o coração será transportado para o Palácio Itamaraty, também na capital brasileira, onde ficará em exibição «controlada» até às comemorações do bicentenário da independência do país, a 7 de Setembro, regressando depois ao Porto, onde se prevê que chegue a 9 de Setembro.

A 30 de Maio, o embaixador brasileiro George Prata, um dos coordenadores das comemorações, anunciou que o governo do seu país tinha enviado um pedido oficial a Portugal para a trasladação do coração de D. Pedro.

A 22 de Junho, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou que a autarquia autorizaria a transladação temporária do coração para o Brasil, embora esta ficasse ainda dependente de pormenores de transporte e segurança a acertar com as autoridades brasileiras. E a 18 de Julho o executivo autárquico aprovou por unanimidade uma proposta que autoriza a transladação através da celebração de um contrato de comodato a celebrar com o governo brasileiro.

