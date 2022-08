Coprotagonistas, amigos y fans de ‘Grease’ rinden homenaje a Olivia Newton-John

Entornointeligente.com /

(CNN) — Los íconos de Hollywood se unieron a los seguidores de todo el mundo para llorar la pérdida de Olivia Newton-Joh n, la cantante australiana y estrella de «Grease», quien murió el lunes en su rancho en el sur de California a los 73 años.

En Los Ángeles, los fans colocaron flores en la estrella de Newton-John en el Paseo de la Fama de Hollywood, mientras que quienes trabajaron con ella a lo largo de los años compartieron recuerdos y condolencias en las redes sociales.

John Travolta , quien interpretó al interés amoroso de Newton-John en «Grease», compartió un emotivo tributo en Instagram. «Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores», escribió. «Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho».

Otro de sus coprotagonistas de «Grease», Barry Pearl, quien interpretó a T-Bird Doody, se quebró al recordar a su amiga durante una entrevista con el programa Today Show en el canal 9, afiliado de CNN.

¿Quién era Olivia Newton-John, qué películas hizo y cómo llegó a «Grease» «Todo suena tan trillado cuando hablas de quién es ella y qué era, pero es así porque es tan profundamente cierto… un corazón tan generoso y amoroso», dijo Pearl.

El director de reparto de «Grease», Joel Thurm, se emocionó cuando le preguntaron cómo recordaría a la estrella y dijo que era «amable, absolutamente maravillosa y cortés con todos».

publicidad La muerte de Newton-John se siente especialmente en Australia, donde creció. Nacida en Inglaterra, se mudó con su familia a Melbourne, Australia, a los 5 años y cuando era adolescente, apareció en programas semanales de música pop en el país.

En un tuit, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que Newton-John era «una gran parte de la banda sonora australiana».

Australia House en Londres dijo que Newton-John, a quien la reina nombró dama en 2019 por sus servicios a la caridad y la investigación del cáncer, unió a británicos y australianos. «La Dama Olivia nos inspiró en la canción y nos unió como uno», tuiteó la cuenta oficial.

El Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, donde las banderas se colocaron a media asta el martes, dijo en un comunicado: «Olivia tocó la vida de muchas personas en Australia y el mundo, pero ninguna más que nuestra personal de servicios de cáncer y pacientes en el Centro Olivia Newton-John, a quienes animó, inspiró y apoyó todos los días».

Kylie Minogue, una las cantantes más exitosas de Australia cuya carrera, en sus comienzos, a menudo se comparó con la de Newton-John, compartió una foto de las dos en el Concierto Real del Bicentenario en 1988. «Desde que tenía diez años, he amado y admirado a Olivia Newton John. Y siempre lo haré… Ella fue, y siempre será, una inspiración para mí en muchas, muchas formas», tuiteó Minogue.

La cantante y actriz australiana Delta Goodrem, que interpretó a Newton-John en una película biográfica para televisión de 2018, publicó un sentido homenaje en Twitter.

«El mundo entero sentirá esta angustia hoy porque el mundo entero sintió la luz inigualable de Olivia. Una fuerza para el bien. Una fuerza de la naturaleza. Fuerte y amable. Mi mentora, mi amiga, mi inspiración, alguien que siempre me guió… siempre ahí. Familia para mí… Te amo para siempre», compartió Goodrem con una foto de ella y Newton-John juntas.

La actriz ganadora del Oscar, Marlee Matlin, acudió a Twitter para honrar a Newton-John, su coprotagonista en la película de 1996 «It’s My Party». «Me entristece MUCHO la noticia del fallecimiento de Olivia Newton-John. Recuerdo que me impresionó mucho la estrella cuando la conocí en mi primera reunión de Hollywood para Paramount. Era la luz más dulce y brillante y me encantó conocerla en ‘It’s My Party’. RIP querida, dulce Olivia», escribió Matlin.

1 de 9 | Las imágenes más memorables de «Grease»: Olivia Newton-John y John Travolta interpretaron a los protagonistas, Sandy y Danny, en «Grease», película estrenada en 1978. (Crédito: Paramount Pictures) → 2 de 9 | Travolta había actuado en «Grease» en Broadway. La versión cinematográfica de 1978, que siguió a «Saturday Fever Night», lo convirtió en una de las estrellas más importantes de Hollywood. (Crédito: Paramount Pictures) 3 de 9 | Olivia Newton-John fue una de las principales vocalistas de los años 70, y «Grease» fue su debut en el cine estadounidense. Su carrera cinematográfica no ascendió demasiado, pero siguió siendo una cantante popular. (Crédito: Paramount Pictures) 4 de 9 | Stockard Channing ha ido y venido entre el cine, la televisión y el escenario desde que interpretó a Rizzo en la película de 1978. Entre sus créditos: las obras de teatro de John Guare «The House of Blue Leaves» y «Six Degrees of Separation»; la versión cinematográfica de «Six Degrees»; y las series de televisión «The West Wing» y «The Good Wife». (Crédito: Paramount Pictures) 5 de 9 | Jeff Conaway era un veterano de «Grease» de Broadway cuando interpretó a Kenickie en la versión cinematográfica. Después de la película, interpretó a Bobby en «Taxi», pero aunque también apareció en «The Bold and the Beautiful» y «Babylon 5», los problemas de abuso de sustancias descarrilaron su carrera. Murió en 2011. (Crédito: Paramount Pictures) 6 de 9 | Didi Conn, quien interpretó a Frenchy en la película de 1978, ha aparecido en una variedad de series de televisión, incluida «Shining Time Station». Tiene un pequeño papel en «Grease: Live». (Crédito: Paramount Pictures) 7 de 9 | Dinah Manoff (derecha) interpretó a Marty en la película de 1978. Tiene varios créditos televisivos, incluida una larga actuación en «Empty Nest», en la que interpretó a Carol. (Crédito: Paramount Pictures) 8 de 9 | El presentador de televisión Vince Fontaine fue interpretado por Edd Byrnes (derecha), quien había desatado una locura con su personaje Kookie en la serie de 1958-64 «77 Sunset Strip». (Crédito: Paramount Pictures) 9 de 9 | La película de 1978 fue el éxito de taquilla número 1 del año y sigue siendo el musical más taquillero de todos los tiempos en EE. UU. Solo «Mamma Mia» lo ha superado en todo el mundo. (Crédito: Paramount Pictures) Dionne Warwick, quien grabó un dueto con Newton-John en 2006, la llamó «querida amiga» y «una de las personas más agradables» con las que tuvo el placer de grabar y actuar. «Se ha agregado otra voz angelical al Coro Celestial», agregó.

El actor de Star Wars, Mark Hamill, tuiteó: «Todo lo que hizo estuvo imbuido de una alegría absolutamente contagiosa. La amamos y ella nos amó. #RIP_OliviaNewtonJohn».

Julianne Hough, quien interpretó a Sandy en la nueva versión de televisión de 2016 «Grease Live!», compartió algunas fotos de ella y Newton-John en Instagram y escribió: «Como tantos, Olivia siempre ha sido mi heroína. Descubrir su energía magnética como una artista y actriz fue lo primero, pero fue su corazón lo que realmente capturó el mío. ¡Por siempre un ícono y una leyenda!».

En Twitter, Oprah Winfrey recordó «una cena espontánea» que organizó en 2019 después de una entrevista sobre el diagnóstico de cáncer de Newton-John. En la publicación, Oprah señaló que «su positividad era simplemente contagiosa».

Jane Lynch, quien cantó la exitosa canción de Newton-John «Physical» con ella en «Glee», tuiteó simplemente, «ONJ. Angel».

RuPaul’s Drag Race compartió una foto de la época de Newton-John como jueza invitada en un episodio del programa en 2015 y tuiteó: «Descansa en paz, Olivia Newton-John. Gracias por compartir tu talento e inspirarnos a todos».

