Coppa Sudamericana: sconfitta di misura per il Táchira contro l’Independiente del Valle

Entornointeligente.com /

CARACAS – Al Deportivo Táchira non é bastato il supporto dei suoi fedelissimi tifosi per aggiudicarsi la vittoria contro l’Independiente del Valle: sconfitta per 0-1. Sul campo di Pueblo Nuevo agli ecuadoriani é bastato un gol a freddo (3’) di Marco Angulo per vincere la gara.

Il gol del denominato «Tornado del Valle» é nato dopo una lunga serie di passaggi, nelle vicinanze dell’area aurinegra c’é il cross dalla fascia sinistra di Jhoanner Chávez che fornisce un assist per Angulo che dopo una serie di rimpalli in area manda la palla in rete con un colpo di testa.

Independiente del Valle, vincitore della Coppa Sudamericana nel 2019, é rimasto in 10 al 59esimo a causa dell’espulsione dell’attaccante Jaime Ayoví per somma d’ammonizioni.

Approfittando della superiorità numerica, il Táchira ha cercato in tutti i modi il gol del pari. Trovandolo nel recupero con la zuccata del panameño Azmahar Ariano, ma la rete é stata annullata dal VAR per fuorigioco.

La gara di ritorno é in programma, martedì 9 agosto, nello stadio Rodrigo Paz Delgado della città di Quito, tana dell’Independiente del Valle.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com