Coppa Sudamericana: il Táchira ospita l’Independiente del Valle sognando le semifinali

CARACAS – A San Cristóbal, il giallo e nero non sono due colori qualsiasi. Sono una passione, un sentimento che unisce un popolo intorno alla propria squadra: il Deportivo Táchira. I fedelissimi tifosi oggi visiteranno il loro «Templo Sagrado» per gridare a squarciagola «Aurinegro sei la mia passione, tu mi fai felice, voglio solo che tu diventi campione ed incitarti sempre in casa o in trasferta. Questo popolo trabocca di passione, non c’é nulla di simile. Dai campione, questa tifoseria é pazza, io ti incito fino alla morte».

Questa sera, alle 20:30 (ora del Venezuela), lo stadio Pueblo Nuevo vivrà una notte magica, di quelle che solo le coppe internazionali possono regalare: il Deportivo Táchira ospiterà l’Independiente del Valle (Ecuador), per i quarti di finale della Coppa Sudamericana.

I gialloneri sognano di migliorare la prestazione dello Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano, quando nel 2019 arrivò fino ai quarti e fu superato con un globale di 4-1 dagli argentini del Colon (vittoria 1-0 a Maracaibo e ko per 4-0 in Argentina). In quell’occasione i lagunari superarono tutte le fasi della Coppa Sudamericana, nel caso del Táchira arriva come retrocessa della Coppa Libertadores. Negli ottavi i gialloneri hanno superato dopo i calci di rigore il Santos.

La formazione allenata da Alex Pallares ha pareggiato le ultime tre gare interne disputate nella Coppa Sudamericana, la seconda scia di pareggi più lunga della competizione, il primato é in mano ai cileni del Cobreloa con 4.

Dalla parte del Táchira ci sono le statistiche: nelle ultime 8 gare disputate in Venezuela i club della Liga Futve non ha mai perso contro formazioni ecuadoriane con un bilancio di 3 vittorie e 5 pareggi. L’ultima vittoria di una squadra dell’Ecuador nella «Piccola Venezia» risale al 2014 quando l’Independiente del Valle superò per 0-1 il Trujillanos.

Quello di stasera, sarà il primo confronto ufficiale tra il Deportivo Táchira e l’Independiente del Valle. La squadra ecuadoriana ha un bilancio di 3 vittorie ed altrettanti pareggi contro le squadre della Primera División venezuelana.

Gli «Aurinegros» voleranno la prossima settimana in Ecuador, in caso di passaggio del turno affronteranno la vincente della sfida: Melgar – Internacional. .

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

