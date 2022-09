Copiando al actual jefe de Estado venezolano

Entornointeligente.com /

NOTA: Como suelo hacerlo, a menos de equivocarme, o a menos que lo advierta, siempre uso las palabras en base a sus definiciones textuales, o sea, no las uso intencionalmente como insultos, ni tampoco las uso con doble sentido, ni nada al estilo. En este caso, me refiero a la palabra, cobarde. Cobarde: [persona] que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo; [persona] que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor. ¿No han notado que cada vez que algún jefe de Estado extranjero no dice o no hace ni demuestra nada para apoyar al actual jefe de Estado venezolano, los escritores — no solo aquí en Aporrea — que apoyan al actual jefe de Estado venezolano, escriben en contra de esos jefes de Estado como si ellos fueran los malos o los payasos, como si esos jefes de Estado tendrían forzadamente la obligación de subyugarse totalmente al actual jefe de Estado venezolano y besarle partes específicas del cuerpo, como tal vez lo hacen ellos? Es más, lo hacen de manera tremendamente infantil, digo yo, insultan y se burlan de ellos porque sí, porque pueden, así como hacen los niños malcriados, engreídos, y acomplejados cuando ellos no son el centro de la atención, donde en retaliación por ser ignorados, empiezan cobardemente a insultar y burlarse de los demás. ¿No es así? Esos escritores han insultado y/o se han burlado públicamente de Uribe, Santos, Duque, Obama, Trump, Biden, Bolsonaro, y un montón más de jefes de Estado, y ahora han empezado con Boric, además, en mi estimación, empezarán pronto con Petro también, veremos. Sí señor. Pregunto: ¿Si esos jefes de Estado extranjeros estarían parados frente a ellos, creen ustedes que esos escritores los insultarían o que se burlarían de ellos en sus caras? Estoy 100% seguro que no lo harían porque solo los cobardes se burlan e insultan arbitrariamente a los demás desde lejos donde nadie los puede agarrar, sin embargo, si el actual jefe de Estado venezolano estuviera parado frente a mí … buuueeeennnnooooo … yo si le diría en su cara todo lo que yo piensa de el, y les digo una cosa, sería mucho peor que solo insultos y burlas de cobardes aunque, de hecho, le tengo tremendo terror al actual jefe de Estado venezolano. ¿Qué harían ustedes? Saben … Jamás he entendido ese bajo comportamiento humano en el cual creo que todos hemos incurrido en algún momento, pero me imagino que en este caso, eso se debe a que ellos estarían copiando al actual jefe de Estado venezolano.

