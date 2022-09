Copiamos en versión low-cost el último look de Nuria Roca, una carta de amor a los colores del otoño

Entornointeligente.com /

Ayer disfrutamos de una nueva tarde de domingo en compañía de Nuria Roca . Como de costumbre, la valenciana ha dejado claro que no teme a los looks repletos de color. En especial, tonos cálidos que son sinónimo de otoño. Sí, los días más fríos no tiene por qué vestirse solo de negro o gris, también hay espacio para tonos repletos de vitalidad como el naranja o el teja.

En Trendencias Nuria Roca apuesta por una manicura setentera e ideal para resaltar el moreno El último outfit de Roca tiene nombre propio: Momoni . La marca italiana firma ambas piezas, tanto la camisa como el pantalón , una prenda que ya vimos en mayo junto a un jersey de rayas marineras. La verdad, nos encantan ambos diseños, pero el precio se nos escapa.

La camisa de seda tiene un valor de 329 euros y el pantalón podría ser nuestro por 249 euros . En total, 578 euros. Como ya hemos comentado, está lejos de nuestras posibilidades, así que poco (o nada) hemos tardado en cazar una camisa y un pantalón con los que crear un estilismo similar .

En Trendencias Nuria Roca inaugura la nueva temporada de 'La Roca' con un pantalón de traje de color lima mega llamativo Camisa, 50,99 euros . Pantalón, 25,99 euros .

Camisa naranja tangerina extragrande de Style Cheat

PVP en Asos 50,99€ Pantalón wide leg fluido trabillas

PVP en Bershka 25,99€ Style Cheat firma la camisa satinada, que está disponible en Asos por 50,99 euros , mientras que Bershka es la culpable del pantalón wide leg, con un precio de 25,99 euros . Para cerrar el look , nosotras optaríamos por unas botas cowboy , ya que el street style nos ha enseñado que son la mejor compañía de un pantalón ancho.

