Copasir: «Ritardi su lotta a disinformazione e ingerenze»

Entornointeligente.com /

ROMA. – La diffusione sistematica di fake news e il tentativo di influenzare i mezzi di informazione, le ingerenze a livello politico ed economico, gli attacchi cyber: sono mezzi di una guerra ibrida, impiegati dai sistemi autoritari per condizionare le democrazie e i processi elettorali. E le armi dell’Italia rischiano di essere spuntate.

Il Copasir – nella sua relazione al Parlamento – mette nero su bianco la necessità di «elevare il livello di allerta» per tutelare la sicurezza nazionale dalle manipolazioni dei sistemi autoritari, sollecitando anche interventi normativi contro la disinformazione. Un alert, lanciato nell’imminenza delle elezioni, e che arriva all’indomani dell’intervento a gamba tesa dell’ex presidente russo Dmitri Medvedev, con l’invito agli europei a punire alle urne i loro governi, corredato dalla minaccia di frigo vuoti e case fredde.

Parole che anche oggi hanno avuto una forte eco. Un portavoce della commissione Ue, le definisce «il tentativo di minare la nostra determinazione e unità». Il presidente del Copasir, il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso, le declassa a «carnevalata», ritenendo «più pericoloso quello che non appare».

Ma hanno comunque avuto l’effetto di alzare i toni in campagna elettorale. Matteo Salvini marca le distanze, ricordando di non avere contatti con politici russi da anni. «La Russia non influirà minimamente sul voto degli italiani», è sicuro il leader leghista, che poi aggiunge: «Se veramente a sinistra c’è qualcuno che pensa che i paesi stranieri possano condizionare il voto degli italiani manca di rispetto agli italiani».

«È stato Putin a dirti che non ci saranno influenze russe sulle nostre elezioni? I tuoi contatti con la Russia sono evidenti», – lo attacca Luigi Di Maio – «La tua timidezza nel prendere le distanze dalle gravi minacce di esponenti russi ti rende complice di queste ingerenze».

La «preoccupazione» per le elezioni politiche in Italia è «elevata» e, mette in guardia il Copasir, «tutti i soggetti istituzionali coinvolti dovranno tenere alta la guardia e svolgere un monitoraggio costante, sia nell’ambito della disinformazione che in quello dell’ingerenza istituzionale». Si sta affermando una guerra di «forma ibrida, pianificata ed alimentata dalla disinformazione, dalla produzione sistematica di false notizie e da attacchi cibernetici».

Una guerra dell’informazione, che si affianca a quella in armi nel cuore dell’Europa. La dottrina è made in Russia, ma non solo. L’altro campione è la Cina, in apparenza meno aggressiva, ma con una strategia di più lungo termine. La relazione ricorda come, nella prima fase della pandemia, la macchina della disinformazione russa e cinese era intervenuta in maniera massiccia per far credere che lo Sputnik e il vaccino cinese fossero efficaci e i sistemi totalitari fossero maggiormente adeguati per contrastare la pandemia.

Con la guerra in Ucraina, gli stessi siti hanno cambiato la propria attività da propaganda No-Vax a quella di sostegno all’invasione russa e di discredito verso le reazioni del mondo occidentale. Scrive il Copasir: dal punto di vista della «minaccia spionistica», l’attivismo russo «privilegia la copertura diplomatica con lo scopo di permettere una maggiore facilità di avvicinamento di soggetti istituzionali»; mentre «la Cina si rivolge, oltre che al tessuto economico, industriale e politico, anche al campo accademico e alla ricerca», reclutando talenti.

Il Comitato chiude con una sollecitazione: «nel contrasto alla disinformazione emerge un chiaro deficit e ritardo», ma «non più rinviabile un maggiore impegno del nostro Paese – di tutti i soggetti e le autorità a vario titolo coinvolte – in questo campo anche non escludendo possibili interventi di ordine legislativo e normativo».

(di Melania Di Giacomo/ANSA)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com