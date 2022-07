Copa Simón Bolívar con 35 clubes y el sueño del ascenso

Entornointeligente.com /

Hoy comienza la edición 34 de la Copa Simón Bolívar, que reúne a 35 clubes de las nueve asociaciones del país, de los cuales sólo uno podrá ascender a la División Profesional 2023.

Contra viento y marea y la emergencia de una posible eliminación de Ciclón de Tarija por falta de documentación presentada, el certamen no tendrá más retrasos.

La primera fecha tendrá inicio en siete asociaciones, que jugarán su primera fecha hoy y mañana; las asociaciones de Beni y La Paz recién jugarán el miércoles 27 de julio.

En el caso de Cochabamba, hoy debutará oficialmente el club Real Mizque, local de Nueva Cliza en el estadio Bicentenario de Aiquile (15:00), con el arbitraje de Gustavo Vera (CBB).

Este partido debía jugarse en Mizque, pero el estadio Municipal no reúne condiciones.

En el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos, Enrique Happ recibirá hoy a Cochabamba FC (15:00), con arbitraje de Charles Terrazas (CBB).

Primera jornada

AFC Sábado 23 de julio 15:00 E. Happ vs. Cochabamba FC 15:00 Real Mizque vs. Nueva Cliza ACHF Sábado 23 de julio 13:30 Morro Mun. vs. Real Candúa 15:30 Mojocoya vs. Stormers ACF Sábado 23 de julio 15:00 Destroyers vs. 24 de Septiembre Domingo 24 de julio 15:00 Atl. Warnes vs. Argentinis Jrs. AFO Sábado 23 de julio 15:00 Sur Car vs. Challapata Domingo 24 de julio 15:00 CDT Real Oruro vs. Dep. Shalon AFP (Pando) Sábado 23 de julio 16:00 Libertad FC vs. Vaca Díez Descansa: Mariscal Sucre ATF Domingo 24 de julio 15:30 García Ágreda vs. Atl. Bermejo Susp. Comercio Bermejo vs. Ciclón AFP (Potosí) Domingo 24 de julio 15:00 23 de Marzo vs. JUVA 15:00 Dep. Cervecería vs. Wilster Coop. ABF Miércoles 27 de julio 18:00 Alianza FC vs. Lib. Gran Mamoré 20:00 U de Beni vs. 3 de Febrero AFLP Miércoles 27 de julio (tentativa) S/H Dep, Fatic vs. GAM Sica Sica S/H ABB vs. Unión Maestranza

