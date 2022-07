Copa presenta denuncia penal contra Torrico por violencia política, tras aludirla de «loca»

Entornointeligente.com /

La alcaldesa de la ciudad de El Alto Eva Copa, presentó este martes una denuncia penal contra el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, por el delito de violencia política, después de aludirla de «loca», según informó el abogado de la autoridad alteña. «Se ha referido de manera expresa a ella, así lo refieren los audios, los testigos y las grabaciones que se tienen. Por lo tanto, hemos presentado la denuncia penal por el delito de acoso político contra el Viceministro Gustavo Torrico», declaró el jurista. Por otro lado, Copa calificó como «un acto discriminatorio, machista y racial» el hecho de que Torrico la llamará «loca». «Esta es una clara violencia contra las mujeres, violencia política, acoso político sobre mi persona», afirmó la alcaldesa. Así mismo, criticó que realicen la inauguración de una Escuela de Formación Política del Movimiento Al Socialismo (MAS) en instalaciones del Estado. «Lamento mucho que en una escuela de formación política del MAS lo hagan en instalaciones del Gobierno. Por qué no se alquilan un local independiente. Por qué tienen que usar instalaciones de lo que es el patrimonio del Estado, para dar estos cursos donde enseñan a insultar a discriminar a las mujeres» cuestionó. A su vez, Campero indicó que esto no se soluciona con «simples disculpas públicas», pidió a la autoridad de Gobierno hacerse responsable por sus dichos y presentar las pruebas. «Esto no se soluciona con unas disculpas públicas, tiene un tratamiento especial como es el acoso político a las mujeres. Bajo ese contexto se tiene no más que seguir las reglas hasta conseguir una sentencia condenatoria contra Gustavo Torrico. No corresponden las disculpas públicas, porque cuando un hombre viola a una mujer, al día siguiente no sales a conferencia de prensa para pedir perdón», acotó el abogado de la edil alteña. La pasada jornada, en la inauguración de la Escuela de Formación Política del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto, la autoridad criticó la falta de unidad de los militantes y aseguró que, si habría compromiso con el instrumento político, «ni por putas la loca sería pues alcaldesa de El Alto», en alusión a la actual autoridad de la ciudad, Eva Copa, que fue alejada del partido azul y participó en las últimas elecciones municipales por otra sigla política.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com